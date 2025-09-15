Brazilia sfidează presiunile SUA în cazul Bolsonaro

Pentru a-și demonstra seriozitatea, Trump a impus tarife punitive Braziliei, a lansat o investigație comercială și a aplicat sancțiuni severe împotriva judecătorului Curții Supreme care se ocupă de caz. Cu toate acestea, Brazilia a răspuns săptămâna trecută condamnându-l pe Bolsonaro la peste 27 de ani de închisoare pentru orchestrarea unui complot eșuat de a rămâne la putere după pierderea alegerilor din 2022.

Popularitatea președintele Luiz Inácio Lula da Silva a crescut în sondaje pe măsură ce a denunțat acțiunile omologului său american. Alexandre de Moraes, judecătorul Curții Supreme vizat de sancțiuni, s-a bucurat de sprijinul ferm al instituțiilor democratice braziliene.

Conform New York Times, când tarifele de 50% impuse de Trump asupra exporturilor braziliene au intrat în vigoare luna trecută, Brazilia a raportat o creștere de 4% a exporturilor globale, datorită achizițiilor sporite din China.

Judecătorul Flávio Dino a declarat în timpul votului pentru condamnarea lui Bolsonaro: „Crede cineva că o postare de pe rețelele de socializare a unui oficial guvernamental străin va schimba o hotărâre a Curții Supreme?”

Marco Rubio, amenințări pe rețelele sociale

Secretarul de Stat Marco Rubio a răspuns pe Twitter: „Statele Unite vor reacționa în consecință la această vânătoare de vrăjitoare.”

Rămâne de văzut cât de departe este dispusă administrația de la Washington să meargă în conflictul cu Brazilia. Guvernul SUA a folosit deja unele dintre cele mai puternice instrumente ale sale, ultimele acțiuni concentrându-se pe revocarea vizelor unor oficiali brazilieni.

În cazul în care tarifele vor rămâne la fel sau chiar vor crește, ar putea deveni dificil de explicat alegătorilor americani de ce ar trebui să plătească mai mult pentru carne de vită, cafea și zahăr doar pentru a-l ajuta pe unul ca Bolsonaro.

Oficialii americani susțin că problemele cu Brazilia depășesc cazul Bolsonaro. Ei îl acuză pe judecătorul Moraes de cenzurarea libertății de exprimare prin ordinele de blocare a conturilor de pe rețelele sociale pe care le consideră o amenințare la adresa democrației braziliene.

Scrisoarea lui Luiz Inácio Lula da Silva către Donald Trump

„Am decis să scriu acest eseu pentru a stabili un dialog deschis și sincer cu președintele Statelor Unite. De-a lungul deceniilor de negocieri, mai întâi ca lider sindical și mai târziu ca președinte, am învățat să ascult toate părțile și să iau în considerare toate interesele aflate în joc. De aceea, am examinat cu atenție argumentele prezentate de administrația Trump pentru a impune un tarif de 50% asupra produselor braziliene.

Revenirea locurilor de muncă americane și reindustrializarea sunt motivații legitime. Când în trecut Statele Unite au ridicat steagul neoliberalismului, Brazilia a avertizat asupra efectelor sale dăunătoare. Faptul că Casa Albă a recunoscut în sfârșit limitele așa-numitului Consens de la Washington, o prescripție politică de protecție socială minimă, liberalizare comercială nerestricționată și dereglementare generală dominantă din anii 1990, a justificat poziția braziliană.

Însă recurgerea la acțiuni unilaterale împotriva statelor individuale înseamnă a prescrie un remediu greșit. Multilateralismul oferă soluții mai juste și mai echilibrate. Creșterea tarifelor impusă Braziliei în această vară nu este doar greșită, ci și ilogică. Statele Unite nu înregistrează un deficit comercial cu țara noastră și nici nu sunt supuse unor tarife vamale ridicate. În ultimii 15 ani, au acumulat un surplus de 410 miliarde de dolari în comerțul bilateral cu bunuri și servicii. Aproape 75% din exporturile SUA către Brazilia intră fără taxe vamale. Conform calculelor noastre, tariful mediu efectiv pentru produsele americane este de doar 2,7%. Opt din cele 10 articole principale nu sunt supuse taxelor vamale, inclusiv petrolul, aeronavele, gazele naturale și cărbunele.

Lipsa unei justificări economice din spatele acestor măsuri arată clar că motivația Casei Albe este politică. Secretarul de stat adjunct, Christopher Landau, ar fi declarat acest lucru la începutul acestei luni unui grup de lideri de afaceri brazilieni care lucrau pentru a deschide canale de negociere.

Guvernul SUA folosește tarifele vamale și Legea Magnitsky pentru a obține impunitatea fostului președinte Jair Bolsonaro, care a orchestrat o tentativă de lovitură de stat eșuată pe 8 ianuarie 2023, în efortul de a submina voința populară exprimată la urne.

Sunt mândru de decizia istorică de joi a Curții Supreme a Braziliei, care protejează instituțiile noastre și statul de drept democratic. Aceasta nu a fost o „vânătoare de vrăjitoare”.

Hotărârea a fost rezultatul unor proceduri desfășurate în conformitate cu Constituția Braziliei din 1988, adoptată după două decenii de luptă împotriva unei dictaturi militare. A urmat lunilor de investigații care au scos la iveală planuri de asasinare a mea, vicepreședintelui și a unui judecător al Curții Supreme. Autoritățile au descoperit, de asemenea, un proiect de decret care ar fi anulat efectiv rezultatele alegerilor din 2022.

Administrația Trump a acuzat, de asemenea, sistemul judiciar brazilian că vizează și cenzurează companiile americane de tehnologie. Aceste acuzații sunt false.

Toate platformele digitale, fie ele interne sau străine, sunt supuse acelorași legi în Brazilia. Este necinstit să numim cenzura reglementărilor, mai ales când ceea ce este în joc este protejarea familiilor noastre împotriva fraudei, dezinformării și discursului instigator la ură. Internetul nu poate fi un tărâm al fărădelegii în care pedofilii și abuzatorii au mână liberă să se aventureze pe copiii și adolescenții noștri.

La fel de nefondate sunt acuzațiile administrației privind practicile neloiale ale Braziliei în comerțul digital și serviciile de plăți electronice și presupusa sa neîndeplinire a legilor de mediu.

Contrar faptului că este nedrept față de operatorii financiari din SUA, sistemul de plăți digitale din Brazilia, cunoscut sub numele de PIX, a permis incluziunea financiară a milioane de cetățeni și companii. Nu putem fi penalizați pentru crearea unui mecanism rapid, gratuit și sigur care facilitează tranzacțiile și stimulează economia.

În ultimii doi ani, am redus la jumătate rata defrișărilor din Amazon. Numai în 2024, poliția braziliană a confiscat active în valoare de sute de milioane de dolari utilizate în infracțiuni de mediu. Dar Amazonul va fi în continuare în pericol dacă alte țări nu își fac partea în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Creșterea temperaturilor globale ar putea transforma pădurea tropicală într-o savană, perturbând modelele de precipitații în întreaga emisferă, inclusiv în Midwestul american.

Când Statele Unite întorc spatele unei relații de peste 200 de ani, cum ar fi cea pe care o întrețin cu Brazilia, toată lumea pierde. Nu există diferențe ideologice care ar trebui să împiedice două guverne să colaboreze în domenii în care au obiective comune.

Domnule președinte Trump, rămânem deschiși la negocierea oricărui lucru care poate aduce beneficii reciproce. Însă democrația și suveranitatea Braziliei nu sunt pe masă.

În primul dumneavoastră discurs adresat Adunării Generale a Națiunilor Unite din 2017, ați spus că „națiunile suverane puternice permit țărilor diverse, cu valori diferite, culturi diferite și vise diferite, nu doar să coexiste, ci să lucreze alături pe baza respectului reciproc”. Așa văd eu relația dintre Brazilia și Statele Unite: două mari națiuni capabile să se respecte reciproc și să coopereze pentru binele brazilienilor și al americanilor.”

Filmul lui Oliver Stone despre cum a fost acuzat Lula pe nedrept, ca să poată câștiga Bolsonaro

Anul trecut, filmul „Lula” al lui Oliver Stone despre ascensiunea, decăderea și renașterea dramatică a actualului președinte al Braziliei a fost extrem de apreciat.

Documentarul regizat împreună cu Rob Wilson, prezintă un interviu amplu cu Luiz Inácio Lula da Silva, care vorbește despre cariera sa politică plină de suișuri și coborâșuri.

Prima jumătate a documentarului urmărește ascensiunea remarcabilă a lui Lula de la un copil sărac la țară, unde a fost crescut împreună cu alți șase frați de o mamă singură, la perioada sa de muncitor siderurgic calificat, timp în care și-a pierdut degetul mic într-un accident, până la ascensiunea sa ca puternic lider sindical și fondator al Partidului Muncitorilor.

În 2002, a condus o campanie populară care a unit națiunea și a fost ales președinte, alăturându-se unui grup de lideri latino-americani, inclusiv Chávez și Morales, proveniți din medii indigene sau familii din clasa muncitoare care au ajuns în cele mai înalte funcții din țările lor.

Dar Lula devine cu adevărat interesant abia în a doua jumătate a filmului, în care cineaștii analizează scandalul național care a dus la arestarea și încarcerarea fostului președinte în 2017, lăsându-l pe liderul de extremă dreapta dezechilibrat Jair Bolsonaro (cunoscut sub numele de „Trumpul Tropical”) să câștige următoarele alegeri.

Operațiunea anticorupție, coruptă până în măduva oaselor

La început, mulți brazilieni au crezut că combaterea masivă a corupției de către guvern, numită Operațiunea Spălătorie Auto era o întreprindere legitimă și necesară, condusă de judecătorul federal în ascensiune, Sergio Moro.

Lula a fost în cele din urmă reținut împreună cu alți oficiali din operațiune, apoi condamnat la închisoare pentru luare de mită și acuzații conexe, ceea ce l-a împiedicat să candideze pentru realegere în 2018.

Faptul că președintele brazilian interimar de la acea vreme, Dilma Rousseff, și una dintre principalele aliate ale lui Lula, l-a numit șef de cabinet pentru a-i acorda fostului președinte o formă de imunitate legală le-a părut puțin suspect unora.

Dar după o investigație The Intercept aflăm că Operațiunea Spălătoriei Auto a fost, de fapt, și o vastă conspirație – una alimentată de extremiști de dreapta și corporații, fie din Brazilia, fie din SUA, care erau nemulțumite de politicile sociale și economice progresiste pe care Lula le-a implementat în timpul deceniului său la putere.

Documentarul lui Stone oferă dovezi, susținute de mărturiile atât ale lui Greenwald, cât și ale lui Lula. În opinia lor, Brazilia este doar cea mai recentă dintr-o lungă serie de țări latino-americane vizate de intervenția americană, fie în timpul diverselor lovituri de stat sponsorizate de CIA din timpul Războiului Rece (inclusiv cea din Brazilia din 1964), fie în ceea ce este cel mai bine descris astăzi drept „lawfare”, unde procesele și investigațiile pot duce la schimbări de regim fără vărsare de sânge.

Argumentul „legii”, indiferent dacă îl crezi sau nu, este una dintre cele mai interesante concluzii ale lui Lula, iar regizorul încearcă să o plaseze în contextul mai larg al politicii externe americane, unde comerțul contează adesea mai mult decât conservarea democrației globale.

