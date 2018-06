(P) INCREDIBIL! Salariu de 2.000 de dolari şi BONUS o vacanţă la Roma! Recrutare inedită la o companie americană din Bucureşti

“Ştim că vara este perioada vacanţelor şi ne-am gândit că nimeni n-ar trebui să fie privat de această plăcere doar pentru că începe un job nou şi nu are zile de concediu, sau nu are bani pentru asta. Aşa că am decis să le oferim noi acest beneficiu modelelor care încep colaborarea cu Standard Studio în perioada 21 mai – 30 septembrie. Tot ce trebuie să facă este să lucreze timp de 4 săptămâni şi să încaseze 600 de dolari pe săptămână, iar vacanţa la Roma este asigurată. Practic câstigă şi un concediu gratuit pe lângă cei 2.400 de dolari încasaţi. Fără trageri la sorţi sau alte chestiuni de genul acesta. “Targetul” e perfect fezabil şi nici nu e greu, zeci de modele Standard Studio sunt la acest nivel de încasări”, precizează reprezentanţii studioului.

Standard Studio se remarcă nu doar prin metodele inedite prin care îşi recompensează modelele, ci şi prin modul în care le ajută pe fete să performeze în faţa webcam-ului şi să câştige mii de dolari pe lună.

Se diferenţiază de restul pieţei pentru că nu are abordarea tipică a studioului videochat tradiţional. Compania americană ar putea fi descrisă mai mult ca un centru de formare pentru modelele videochat. Aici, fetele sunt învăţate, ajutate şi sprijinite ca să aibă rezultate cât mai bune. Dovadă stau cele peste 2.000 de modele care au avut deja parte de training-ul experţilor de la Standard Studio.

“În primele luni de activitate le învăţăm pe modele să ajungă la încasări de peste 670 dolari/săptămână. Asta înseamnă 2.700 de lei, mai mult decât salariul mediu net pe economie, în doar o săptămână. Metoda noastră de training învaţă modelele să îşi dezvolte abilităţile de comunicare. Punem foarte mult accent pe interacţiune, nu pe nuditate. Începem cu lecţii video, ca training de bază, apoi fiecare model are parte de training individual, personalizat, tocmai pentru că fiecare om e unic şi are calităţi individuale”, arată reprezentanţii studioului.

Mai mult, Standard Studio nu percepe comision din câştigurile modelelor. Studioul e plătit de cel mai mare site de videochat din lume pentru recrutarea şi formarea modelelor şi nu ia niciun procent din banii fetelor.

“Standard Studio e companie cu 100% capital american şi avem contract cu cel mai mare site de videochat din lume, tot companie americană, pentru recrutarea şi formarea modelelor. Încasările fetelor sunt în totalitate ale lor, studioul nu ia niciun comision. De aceea la noi modelele câştigă mai bine decât în altă parte. Acestea îşi primesc banii săptămânal pe cardul personal, fără intermediere din partea Standard Studio”, au explicat reprezentanţii companiei.

“Am reuşit să îmi plătesc toate datoriile din prima lună la Standard Studio şi acum strâng bani de casă. Pot să reuşesc şi singură! Nu am nevoie de credit şi rate pe următorii 30 ani!”, a declarat Simona, una dintre modelele studioului de videochat.

Standard Studio este cel mai mare studio din România, ocupă 5 etaje din clădirea centrală din Piaţa Romană. Investiţia s-a ridicat la peste un milion de dolari.

Echipa Standard Studio e 100% feminină, tocmai pentru a asigura confortul modelelor, şi oferă tururi ale studioului fără nicio obligaţie.

Aşa că dacă eşti interesată de domeniul videochat, te așteptăm la noi în studio, doar să îţi faci o programare înainte, fie online la https://standardstudio.ro/contact, fie la telefon la 0785.284.574 sau pe fix la 021.312.2097”, arată reprezentanţii studioului.

Aceştia mai spun că orice fată care ştie puţină engleză poate să facă videochat la Standard Studio, pentru că succesul în acest domeniu se bazează pe abilităţi şi personalitate, şi mai puţin pe aspectul fizic.

“Oricine poate să facă bani în videochat, atâta timp cât e dispusă să înveţe. Avem modele mămici care fac 1.400 de dolari pe săptămână, sau femei mature de 45 de ani care câștigă peste 1.000 de dolari pe săptămână. Cele mai bune modele ale noastre ajung şi la 3.000 de dolari săptămânal. Totul e să vrei să înveţi şi să fii perseverentă pentru că trainerii noştrii sunt foarte buni, iar metodele noastre sunt testate şi demonstrate de peste 2.000 de modele deja”, a explicat conducerea Standard Studio.

Mai mult, studioul oferă o soluţie şi pentru modelele care vor să lucreze din confortul de acasă. Standard Acasă e programul complet ca să faci videochat de acasă în mod eficient pentru că primeşti şi lecţii video şi asistenţă.

Iar pentru că modelul de afacere Standard are aşa de mult succes, reprezentanţii companiei au dezvoltat şi o ofertă de francizare.

Cu ajutorul experienţei din America, cu peste 1 milion de dolari investiţi şi cu sprijinul consultanţilor juridici şi financiari contractaţi pentru consolidarea filialei din România, Standard Studio a creat reţeta succesului în videochat, o reţetă de care acum poţi să beneficiezi şi tu!

“În niciun alt domeniu nu există un potenţial mai mare de creştere cu o investiţie atât de mică! Mai mult, amortizarea investiţiei se întâmplă într-un timp record. Cu 15 modele cu încasări minime, sau cu 10 modele cu încasări medii, îţi recuperezi investiţia în numai 12 luni”, au adăugat reprezentanţii Standard Studio.