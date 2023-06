Magda Vasiliu a mărturisit că în trecut a fost agresată, înșelată și umilită de foștii partneri. Fosta vedetă de televiziune a fost șocată de cazul Danei Roba, după ce soțul acesteia a lovit-o cu ciocanul în cap, în timp ce dormea. Magda trage un semnal de alarmă și sfătuiește femeile să nu rămână în relații în care sunt abuzate.

„Sunt absolut îngrozită de ce i s-a întâmplat Danielei Roba. Nu ne cunoaștem personal, dar eram prietene pe Facebook de ani și puteam nici să nu fi auzit de ea. Simplul gând că o femeie e lovită cu ciocanul de soț în timp ce doarme mă cutremură.

„Am fost agresată la rândul meu, înșelată, umilită, controlată și jignită, dar am plecat de fiecare dată la timp”

Stai în casă, trăiești sub același acoperiș cu un om care, brusc, devine un monstru este înfricoșător. Am fost agresată la rândul meu, înșelată, umilită, controlată și jignită, dar am plecat de fiecare dată la timp.

Și am decis, în consecință, că Vlad (n.r. fiul ei în vârstă de 13 ani) e singurul bărbat (în devenire) pe care îl mai vreau sub același acoperiș. Nu-mi permit sfaturi. Dar pot spune din proprie experiență că e bine să pleci de la primele semne că relația scârțâie”, a scris Magda Vasiliu pe contul de Facebook.

Recomandări Greva din Educație: Imaginea care a devenit simbol. De ce profesorii consideră că săptămâna care vine e decisivă

Și a continuat: „Eu am pierdut ani, am închis ochii, am încercat să accept compromisuri. Degeaba. Nu ajută la absolut nimic. Acum sunt liberă, nu singură. Așa mă consider.

Cât despre Daniela Roba, nu mă pot gândi decât că e o femeie tânără, țin pumnii să-și revină, deși nu sunt sigură că se vă recupera vreodată complet.

Poate fizic o vă face, dar rănile lăsate în psihicul, în sufletul ei nu cred că se pot șterge vreodată”.

Dana Roba a fost lovită cu ciocanul în cap de soțul ei

Fosta iubită a lui Nicolae Guță a fost lovită de soțul ei cu un ciocan în zona craniului, provocându-i leziuni extrem de grave. Dana Roba a fost operată pe creier și se află la ATI. Make-up artista a fost transportată de urgență la spital, în stare gravă, în cursul serii de 5 iunie 2023, după ce a fost lovită, cu bestialitate, de soțul ei cu un ciocan în cap. Dana Roba a fost operată de medicii de la un spital din Timișoara, care s-au chinuit vreme de nouă ore să-i salveze viața. În prezent, starea ei este în continuare una gravă, potrivit viva.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Recomandări REPORTAJ DIN MOLDOVA. De ce-l susține lumea din Orhei pe Ilan Șor? „Viața era mai urâtă înainte de Șor. Ăsta-i adevărul”

„Numai Dumnezeu o poate scăpa din ghearele morții, dacă face un miracol”

Medicii au anunțat că șansele ca Dana Roba să își revină sunt minime. Ea ar putea rămâne paralizată toată viața ori la pat. „Îi lipsesc 2 degete pe care, din păcate, nu le mai putem reface. Mâna stângă este zdrobită și are vânătăi din cap și până în picioare. A suferit deja o intervenție chirurgicală pe creier, care a durat 9 ore. Numai Dumnezeu o poate scăpa din ghearele morții, dacă face un miracol.

Sunt șanse extrem de mici să mai fie un om normal. În funcție de cum evoluează lucrurile, poate rămâne într-un scaun cu rotile toată viața, paralizată. Ori la pat, o legumă. E de necrezut așa ceva”, au explicat medicii pentru FANATIK.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Playtech.ro Regele Charles, ULUIT de ce i-a spus un român în timpul plimbării! Nu s-a putut abţine, s-a schimbat la faţă

Viva.ro Ce s-a văzut pe chipul soțului Danei Roba, când a ajuns în fața judecătorilor. Ce a plănuit după ce a lovit-o cu ciocanul în cap

PUBLICITATE Povestea de viață a doctoriției Maria Dede: de la mers cu vacile la păscut, la meseria de medic

FANATIK.RO Sora Danei Roba, anunț trist. Ce se întâmplă chiar acum cu make-up artista: ”Apreciem enorm”

Știrileprotv.ro Bărbat din Botoşani, condamnat la închisoare pe viaţă după ce și-a ucis fosta soţie și le-a înjunghiat pe sora şi mama ei

Observatornews.ro Lovitura dată de doi soţi din Suceava, după ce au adus recolta din Olanda. Produc sute de kilograme, iar unul se vinde cu 50 de lei

Orangesport.ro BREAKING NEWS | Gigi Mulţescu "are început de Alzheimer"! Drama din spatele absenţei din fotbal a ex-antrenorului de la Dinamo. Ce doresc să facă acum cunoscuţii săi | EXCLUSIV

Unica.ro 'Am fost agresată, înșelată, umilită'. Magda Vasiliu a făcut dezvăluiri tulburătoare, după ce Dana Roba a ajuns în stare critică la spital