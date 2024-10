Conform sondajului, efectuat de YouGov în perioada 18-21 octombrie pe un eșantion de 1.266 de alegători înregistrați, 27 la sută din americani au temeri legate de izbucnirea unui război civil pe fondul unei campanii tot mai tensionate între democrata Kamala Harris și republicanul Donald Trump. Frica de un război civil este puțin mai mare în rândul femeilor (30 la sută) decât în rândul bărbaților (24 la sută).

În același timp, 12 la sută din respondenți spun că știu pe cineva care ar putea pune mâna pe arme dacă ar crede că Donald Trump a fost furat la alegeri. Cinci la sută văd același scenariu în cazul Kamalei Harris.

Sondajul realizat de YouGov constată totodată că 84 la sută din alegătorii americani consideră că țara lor este mai divizată acum decât în urmă cu zece ani, în timp ce doar cinci la sută afirmă că este mai puțin divizată.

Discuția despre riscul izbucnirii unui război civil a fost alimentată de asaltul asupra Casei Albe, la 6 ianuarie 2021, când sute de oameni au invadat Capitoliul SUA pentru a amâna validarea victoriei lui Joe Biden în alegerile prezidențiale desfășurate acum patru ani în SUA, notează The Times.

Barbara Walter, un istoric proeminent al Războiului Civil American din 1861-1865, scrie în noua sa carte, How Civil Wars Start and How to Stop Them, că „SUA au intrat pe un teritoriu foarte periculos”. „Suntem mai aproape de un război civil decât ar vrea oricare dintre noi să creadă” din cauza extremismului politic, a tribalismului cultural, a îmbrățișării teoriilor conspirației, a proliferării armelor și a milițiilor, precum și a erodării încrederii în guvern și democrație, subliniază ea.

Recomandări Sondaj INSCOP la comanda Libertatea. Alegeri prezidențiale: Marcel Ciolacu, George Simion și Mircea Geoană, pe primele 3 locuri

Civil War (Război Civil), un film lansat anul acesta care prezintă un guvern despotic al SUA luptând împotriva rebelilor secesionişti, a strâns peste 120 de milioane de dolari la box office.

Carl Bialik, vicepreședinte al departamentului de analiză a datelor și editor de politică americană la YouGov, s-a declarat surprins de cât de mulți americani se tem că alegerile ar putea duce la un război civil. În opinia lui, oamenii au această temere pe fondul unei conștientizări că „ar putea exista o respingere a rezultatelor”.

Trump nici acum nu își acceptă înfrângerea în fața lui Biden, susținând în mod fals că a fost victima unor fraude. Cu toate acestea, fostul președinte american nu a adus dovezi în vreo instanță.

În condițiile în care lupta dintre Trump și Harris se anunță foarte strânsă, 66 la sută din alegători spun că fostul președinte nu ar accepta o înfrângere la limită, în timp ce 27 la sută spun același lucru despre Harris. Dintre susținătorii lui Harris, cinci la sută cred că favorita lor nu ar accepta o înfrângere la limită, în timp ce 90 la sută spune același lucru despre Trump. Dintre susținătorii lui Trump, 50 la sută sunt de părere că Harris nu ar accepta o înfrângere la limită, în timp ce 39 la sută spun același lucru despre Trump.

Recomandări Cum s-a produs atentatul cu bombă în care a fost ucis Ioan Crișan, omul de afaceri de la Arad. Detalii din ancheta procurorilor

YouGov i-a chestionat totodată pe americani despre deținerea armelor de foc, un drept înrădăcinat în cel de-al doilea amendament al Constituției SUA. Conform sondajului, 32 la sută din susținătorii lui Trump și 13 la sută din susținătorii lui Harris spun că dețin personal o armă de foc. Sondaje pe această temă efectuate anterior Pew notează că aproximativ patru din zece americani trăiesc într-o gospodărie deținătoare de arme.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News