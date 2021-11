Cântăreața de muzică populară Gina Matache a povestit cu lux de amănunte, la Antena Stars, cum a trecut prin boală. Inițial, a crezut că e vorba despre o simplă răceală, însă a descoperit apoi că e vorba despre coronavirus. A anunțat la TV că abia peste câteva luni se va vaccina. „Am avut ghinionul să mă infectez cu COVID-19. Acum sunt pe drumuri pentru analize și aștept să treacă câteva luni ca să mă pot vaccina. Nu am avut simptome severe, m-am internat câteva zile pentru că îmi era frică.

Îmi scăzuse saturația puțin, dar nu alarmant. Nu pot să spun că am fost foarte rău, nu am stat la pat. Pentru mine, primele simptome au fost ușoare, nu le-am luat în seamă, am crezut că este o simplă răceală. Am făcut un test rapid înainte și a ieșit negativ. Când am văzut că simptomele sunt mai severe, am făcut un PCR și a doua zi a ieșit pozitiv. Am luat pastilele necesare și cam asta a fost”, a declarat Gina Matache, pentru Antena Stars, conform spynews.ro.

„Nu am fost doborâtă psihic”

În vârstă de 58 de ani, Gina Matache se confruntă acum cu simptome post-COVID. Acum, dar și în perioada următoare își va monitoriza cu atenție starea de sănătate.

Întreaga perioadă, artista le-a avut alături pe fiicele sale, pe Delia și pe Oana. Ele au ajutat-o, ele i-au trimis cele necesare atât cât a stat în spital, dar și când a revenit acasă. „Nu pot să spun că sunt refăcută sută la sută. Am simptome de oboseală și durere în spate. Aștept să treacă două luni și să fac o nouă evaluare. Nu pot să spun că a fost foarte grav, dacă nu știam de virus aș fi spus că este o simplă răceală.

Nu am fost doborâtă psihic, știam ca există tratament. Îmi era frică doar să nu ajung la ATI. Fetele au fost lângă mine, mi-au cumpărat un concentrator. Tot ce aveam nevoie le scriam și îmi trimiteau. Sunt mai fricoasă acum, sunt mult mai precaută”, a mai spus cântăreața la TV.

La începutul acestui an, Gina Matache a suferit o operație de glandă, peste care a trecut, din fericire, cu bine.

