O rudă a făcut macabra descoperire, a anunțat ziaruldehunedoara.ro. Cele două femei erau mama și sora unui polițist hunedorean. Acesta locuia și el în aceeași casă, dar era plecat la serviciu.

„Mamă-sa a fost pe jos și fata în pat”

„Am sunat-o astăzi, că ea venea de obicei la cafea. Am sunat-o de mai multe ori, și nu mi-a răspuns. Cred că de vreo șapte sau opt ori am sunat-o. După aceea am sunat-o pe fată. Ele sunt moarte de 7-8 ore . Mamă-sa a fost pe jos și fata în pat”, a spus femeia care le-a descoperit fără viață pe victime.

Cele două dormeau în camera în care se afla și centrala. Nu au mai avut nicio șansă de supraviețuire.

„La găsirea echipajului de ambulanță, s-au găsit două persoane de sex feminin, de 63 și 43 de ani, mamă și fiică. Moartea s-a instalat în urmă cu câteva ore. Urmează să se stabilească cu exactitate cauzele morții de către medicina legală și de către colegii de la poliție”, a declarat medicul Călin Dumitrecu, purtătorul de cuvânt al Serviciului Județean de Ambulanță.

