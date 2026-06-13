Elizabeth Saitta a declarat pentru NBC că a folosit platforma StubHub pentru a cumpăra bilete la meciul Brazilia – Maroc, programat sâmbăta aceasta pe stadionul MetLife din New Jersey.

Cele două bilete pe care le cumpărase anul trecut ca dar de Crăciun pentru fiul ei au costat 772 de dolari, plus asigurare. Acum însă, după finalizarea comenzii, Saitta a rămas uimită să vadă o taxă de 8.100 de dolari.

Dintr-un motiv neclar, ea a cumpărat din greșeală un permis de parcare care a costat mii de dolari în plus.

Elizabeth Saitta din Long Island a spus că a sunat la StubHub pentru a cere rambursarea în „câteva secunde, poate un minut” de la efectuarea achiziției.

StubHub i-a respins inițial solicitarea, dar după ce NBC New York a contactat compania, aceasta și-a schimbat decizia și i-a procesat rambursarea. „Aleluia!… A fost pur și simplu uimitor”, a spus ea.

Contactat pentru un punct de vedere, un purtător de cuvânt al StubHub a declarat că „nu poate comenta detalii legate de cazurile clienților”, dar a confirmat că firma „a colaborat direct cu femeia pentru a furniza documentele necesare procesării rambursării, iar ea a primit rambursarea integrală”.

Turneul de anul acesta al Cupei Mondiale a început joi în Ciudad de Mexico. Statele Unite se așteaptă la milioane de vizitatori în această vară, fiind gazda a peste 70 de meciuri în 11 state. Printre acestea se numără și finala, programată pe 19 iulie pe stadionul MetLife.

În ciuda entuziasmului internațional legat de Campionatul Mondial de Fotbal 2026, un nou sondaj realizat de Emerson College arată că mulți americani nu sunt foarte interesați de turneu. Aproximativ 45% dintre alegătorii din SUA nu sunt deloc interesați de Cupa Mondială, în timp ce 22% au spus că sunt „foarte interesați”, arată sondajul.

„Interesul pentru Cupa Mondială este semnificativ mai mare în rândul alegătorilor tineri decât al celor mai în vârstă: 38% dintre alegătorii sub 40 de ani sunt foarte interesați, comparativ cu 10% dintre cei de 70 de ani și peste”, a declarat Spencer Kimball, director executiv al Emerson College Polling, într-un comunicat.

În ultimele săptămâni, fanii FIFA și-au exprimat și frustrarea față de prețurile-record ale biletelor. Chiar și președintele Donald Trump a ironizat ideea de a plăti mii de dolari pentru un loc.

„Mi-ar plăcea, desigur, să fiu acolo, dar sincer nu aș plăti nici eu”, a spus Trump pentru The New York Post luna trecută, când a fost întrebat despre prețurile de ordinul miilor de dolari.

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