„Nu am interzis genul muzical, am cerut să nu se avizeze spectacole cu manele pe domeniul public” se apără primarul din Timișoara, care crede că reprezentanții CNCD nu au înțeles exact ce a vrut să spună. Nu a vrut decât să apere cultura, a spus Robu.

„Eu cred că la CNCD nu s-a înțeles corect ce am decis noi, aici, în plan local, judecându-se, probabil, ce s-a scris într-o reclamație. Noi nu am interzis genul acesta muzical! Este, cred eu, limpede pentru oricine – în orice caz: pentru noi este! – că într-o societate liberă nimeni nu poate interzice un gen muzical! Ce am făcut a fost că am dat o dispoziție internă, către toți angajații implicați în aprobarea organizării de evenimente pe domeniul public, prin care le-am cerut să nu inițieze și, mai mult, să nu avizeze desfășurarea de spectacole cu manele pe domeniul public în spații deschise, pe motiv că într-un oraș cu un nivel ridicat al vieții culturale – oraș viitoare capitală europeană a culturii – așa ceva nu este potrivit, nu este oportun”, a explicat primarul, pentru Tion.

Nicolae Robu a adus și argumente la decizia lui de a menține nota internă cu privire la manele, în pofida avertismentului primit de la CNCD.

„Întreb retoric, fără a contesta dreptul la propriul gust muzical al oricui: ce timișorean ar agrea, oare, organizarea unui concert de manele, cu binecunoscutele texte și dedicații conexe lor, în minunatele noastre piețe – Piața Victoriei, Piața Libertății, Piața Unirii, în prima chiar la intrarea în Palatul Operei și Teatrelor?! Ar fi o adevărată blasfemie! În schimb, dacă iubitorii de manele doresc să organizeze un spectacol, doresc să danseze pe manele, într-o sală publică sau într-o locație privată, primăria nu se va opune. Crezul meu este că o administrație publică locală trebuie să și țină ștacheta culturală și civilizațională sus, dar acționând inclusiv, nu marginalizat.

Deci, discriminarea, rasismul, xenofobia etc. ne sunt complet străine, ba au în noi un adversar de neînduplecat. Dar vom face mereu tot ce ne este în putință pentru ca reputația orașului nostru să nu fie știrbită, ci dimpotrivă”, a mai declarat Robu.

Nota internă nu specifică însă ce reprezintă manele și care este definiția termenului, arată sursa citată.

