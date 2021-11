Întrebat ce şanse sunt ca proiectul de lege privind obligativitatea certificatului COVID la locul de muncă să fie adoptat săptămâna viitoare, Marcel Ciolacu a precizat că certificatul verde, în contextul european, este o prioritate şi pentru români,

„Cred că certificatul verde, în contextul european, este o prioritate şi pentru români. L-am urmărit şi eu ieri pe domnul Rafila şi la televizor, am vorbit cu dânsul la telefon, am vorbit şi cu liderul de grup, cu domnul Simonis şi am văzut amendamentele pe care le propune şi domnul Cercel pentru acest certificat verde şi cred că vom ajunge la o concluzie aşteptată şi predictibilă pentru români”, a spus Marcel Ciolacu.

Președintele PSD şi alţi lideri ai partidului au avut sâmbătă discuţii, la sediul partidului, cu privire la viitorul program de guvernare pe care îl pregătesc social-democraţii.

Întrebat dacă Mihai Tudose sau Sorin Grindeanu ar putea face parte din viitorul guvern, Ciolacu a spus: „Este foarte posibil. Nu este o decizie luată, dar sunt nişte oameni cu expertiză, şi Mihai Tudose şi Sorin Grindeanu”.

