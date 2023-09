„Continuăm să scriem actul normativ, pe urmă va fi pus în transparenţă, cum este normal. Până la finalul lunii terminăm tot circuitul, inclusiv asumarea de răspundere în Parlament. Să vedem dacă mai este nevoie de anumite ordonanţe de completare”, a afirmat Ciolacu după ce a vizitat fabrica din Otopeni a companiei producătoare de țigări Philip Morris, potrivit news.ro.

El a susținut că prin acest act normativ nu vor fi instituite măsuri de austeritate, ba din contră.

„Am aşteptat şi am vorbit despre aşa-spusa austeritate, dar eu am văzut în actul normativ că o să crească salariile şi nu e nicio austeritate. Cu adevărat, unii care au totuşi salarii foarte mari, din punctul meu de vedere, în sistemul bugetar nu pot să beneficieze şi de vouchere de vacanţă, la fel ca şi cei aproape un milion şase sute de mii de români care au salariul minim pe economie. Dar nu am văzut nimic de austeritate. Cum am aşteptat şi am suportat această austeritate două luni, Mai putem sta două trei zile….”, a afirmat Ciolacu.

Întrebat dacă pentru bănci va exista o nouă taxă, premierul a răspuns: „Veţi vedea în două, trei zile tot pachetul, fiindcă va fi pus…. Nimeni nu îl va trece noaptea pe furiş. Vor fi minimum 24 de ore în care se depun la Parlament amendamente. Va respecta legea şi va fi în transparenţă, deoarece el trece prin Guvernul României, unde trebuie să primească avizele. Deci totul va fi cât se poate de transparent. Şi cu băncile veţi vedea în două, trei zile”.

Recomandări CAMERA ASCUNSĂ. Cum s-au schimbat lucrurile în spitalul din România unde acum o lună o tânără de 24 de ani năștea pe asfalt

Premierul Marcel Ciolacu a participat la aniversarea a 30 de ani de activitate Philip Morris în România, la fabrica din Otopeni.

Gaură de 47 de miliarde de lei la buget

Ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, a afirmat că termenul de la care vor fi eliminate facilităţile fiscale nu a fost decis și că urmează să fie stabilit în coaliţia de guvernare

El a explicat pentru Libertatea că reprezentanții Comisiei Europene au cerut trei măsuri mai dure pentru reducerea deficitului bugetar, deoarece nu au avut încredere că măsurile gândite de Guvern pot acoperi gaura de aproape 47 de miliarde de lei dintre venituri și cheltuieli.

Prima măsură este renunțarea la cotele reduse de TVA de 5% și 9% și trecerea la cota unică de TVA de 19%. Teoretic, acest lucru se va întâmpla de la 1 ianuarie 2025. A doua măsură este trecerea la impozitarea progresivă, iar a treia este unificarea cotei de impozit pe venit cu cota de CASS.

Boloș a mai spus pentru Libertatea că România ar putea chiar intra în incapacitate de plată dacă aplică simultan legea salarizării unitare, legea pensiilor și reducerea deficitului bugetar. Premierul Ciolacu a catalogat însă afirmația drept un comentariu nefericit.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Vestea momentului despre Maria Ciobanu! E SLĂBITĂ şi fără VOCE! Nu o recunoşti, ce se întâmplă acum...

Viva.ro Dana Marijuana trăiește cu fiica ei într-un container, fără lumină sau căldură. Cum a ajuns așa artista: 'Nu avem nici...'

AVANTAJE.RO Diagnosticată cu cancer la plămâni și metastaze pe creier, Rona Hartner face declarații de pe patul de spital

FANATIK.RO Cele mai inimoase zodii. Au suflet mare, blând și îți sar mereu în ajutor

Știrileprotv.ro Kanye West și Bianca Censori, interziși pe viață de o companie de bărci din Veneția, după apariția indecentă în public

Observatornews.ro "Să nu plece de aici". Noi imagini de după accidentul mortal din Popeşti-Leordeni provocat de un fost poliţist băut şi drogat. A vrut să fugă de la locul impactului

Orangesport.ro OUT de la Farul după eliminarea din Conference! Gică Hagi a început curăţenia după ratarea visului european

Unica.ro Ce a povestit ultima soție a lui Hugh Hefner. Când s-au căsătorit, ea avea 21 ani, el 81. Detalii din dormitorul conjugal