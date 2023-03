„Dacă toate celelalte state europene şi vă dau exemplu, Germania are Ministerul Afacerilor Europene, Parlamentul României are comisii de afaceri europene, atât la Cameră, cât şi la Senat, atunci trebuie să schimbăm acest lucru. Nu să mărim numărul de ministere, aici cred că am fost foarte clar, poate să îl mai şi restrângem şi să venim cu o altă abordare”, a spus Marcel Ciolacu, într-o conferință de presă la Pitești, potrivit news.ro.

El a adăugat că atunci „când ceva nu a funcţionat, nu trebuie să ridicăm din umeri, nu trebuie să căutăm vinovaţi, fiindcă nu asta aşteaptă românii de la noi. Românii de la noi aşteaptă rezolvări şi atunci schimbi ceva ca să funcţioneze. Este simplu”.

Pe 15 martie, Ciolacu a spus pentru prima dată că „Ministerul Afacerilor Europene ar trebui să existe în componenţa guvernamentală scoţând sau făcând o reducere a unuia sau două ministere”.

Noul minister, dorit de liderul PSD, ar urma să preia negocierile pentru Schengen, care până acum au fost atributul Ministerului de Externe condus de Bogdan Aurescu (PNL).

Negocierile privind numărul de ministere și împărțirea lor vor avea loc în coaliția PSD-PNL-UDMR înaintea rotativei programate în luna mai, conform protocolului agreat în noiembrie 2021.

Istoricul Ministerul Afacerilor Europene în România

În 2011, guvernul PDL al lui Emil Boc a creat Ministerul Afacerilor Europene, iar Leonard Orban, fost comisar european, a fost numit în funcția de ministru, a notat Calea Europeană. Fratele lui Ludovic Orban și-a păstrat poziția și în guvernul condus de Mihai-Răzvan Ungureanu (PDL), și în primul guvern al lui Victor Ponta (PSD-PNL), până în decembrie 2012.

În guvernul Ponta II, Ministerul Afacerilor Europene a fost desființat și înlocuit cu Ministerul Fondurilor Europene. Astfel, responsabilitatea pentru domeniul afacerilor europene a fost transferată secretarului de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

La începutul lui 2017, guvernul PSD-ALDE condus de Sorin Grindeanu a creat funcția de ministru delegat pentru afaceri europene la Ministerul Afacerilor Externe, pentru pregăti și a exercita președinția României la Consiliul UE. Postul a fost ocupat succesiv de Ana Birchall (ianuarie-iunie 2017), Victor Negrescu (iunie 2017-noiembrie 2018) și George Ciamba (noiembrie 2018-noiembrie 2019).

