„Preşedinta Comisiei are dreptul la opinie. Eu am trăit sub comunism. Toate lucrurile se impuneau. Cred, în continuare şi cu convingere, că nu trebuie impusă vaccinarea obligatorie. Este dreptul fiecăruia să decidă”, a adăugat el.

„Exclus ca eu vreodată să susţin vaccinarea obligatorie”, a declarat liderul, continuând printr-o ironie la adresa antivacciniștilor și a unor teorii răspândite în mediul public.

„Eu m-am vaccinat de trei ori. Mă uit în fiecare seară să văd dacă am solzi, coadă sau degete mai lungi. Nu, nu s-a întâmplat. Sunt la fel de sănătos. Adevărat, cel care nu se vaccinează trebuie să respecte şi dreptul meu la viaţă. El va avea mai multe lucruri de respectat decât mine, care m-am vaccinat”, a spus Ciolacu.

Statele membre ale Uniunii Europene ar trebui să discute despre vaccinarea obligatorie împotriva COVID-19, ca răspuns la răspândirea variantei Omicron, a declarat, miercuri, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Austria este prima țară europeană care a anunțat că din februarie 2022 va impune vaccinarea obligatorie anti-COVID a populației. Măsura ar putea fi luată și de Germania, unde viitorul cancelar Olaf Scholz s-a pronunțat în favoarea imunizării obligatorii.

De asemenea, Grecia va introduce o amendă de 100 de euro pe lună pentru persoanele de peste 60 de ani care nu s-au vaccinat anti-COVID.

