„În urma discuţiilor dintre Formula 1, preşedintele Federaţiei Internaţionale de Automobilism, autorităţile competente, inclusiv miniştrii în cauză, preşedintele Auto Clubului italian, preşedintele regiunii Emilia Romagna, primarul oraşului şi promotorul, s-a luat decizia ca Marele Premiu să nu aibă loc la Imola”, se arată într-un comunicat transmis de Formula 1, fără a se preciza dacă această cursă va fi reprogramată până la sfârşitul sezonului.

Potrivit sursei citate, „decizia a fost luată pentru că nu este posibil să se desfășoare evenimentul în condiții de siguranță pentru fanii noștri, pentru echipe și pentru personalul nostru și este un lucru corect și responsabil, având în vedere situația cu care se confruntă orașele din regiune”.

The decision has been taken not to proceed with the Grand Prix weekend in Imola#EmiliaRomagnaGP #F1 pic.twitter.com/4taauGnFEA