Cel mai cunoscut bulevard din Iași, închis parțial

Unul dintre șantierele deschise vizează cartierul Copou: timp de cel puțin un an, bulevardul principal (Carol I) va fi închis parțial, pe partea căilor de rulare a tramvaielor. Primăria Iași modernizează cu bani europeni linia pe o porțiune de 1,5 km, între Biblioteca Centrală Universitară și rondul Triumf. Este exact culoarul pe care se află licee, universități și spitale. 

Patru trasee de tramvai au fost sistate, iar Compania de Transport Public (CTP) nu are încă suficiente autobuze pentru a suplini absența vehiculelor. CTP are în desfășurare o licitație pentru achiziția a 20 de autobuze rulate, dar abia la finalul lunii septembrie ar urma să fie finalizată evaluarea celor trei oferte depuse de furnizori. 

Un alt șantier, tot pentru reabilitarea unor căi de rulare, ar urma să fie deschis în câteva săptămâni în centrul Iașului, în jurul Palatului Culturii. Șantierul va cuprinde trei artere intens circulate  ale orașului (Anastasie Panu, Palat și Sf. Lazăr): conform datelor Primăriei Iași, peste 50.000 de navetiști din periurban trec zilnic prin această zonă.

Mari șantiere deschise chiar la începutul școlii sufocă Iașiul. Restricții în cele mai aglomerate zone ale orașului
Schița lucrărilor la Palatul Culturii. Sursa foto: Alex Andrei

Lucrările presupun intervenții de amploare. Intenția autorității locale este de a înființa un „inel” în sens unic în jurul Palatului, iar lucrările vor consta în demolări, relocări și extinderi ale căilor de rulare. În total, circa 3 km de linie, iar o treime va fi cale nouă. Aceasta din urmă va fi înființată pe str. Sf. Lazăr, o arteră care pornește din cea mai aglomerată intersecție din oraș (Podu Roș) și trece pe la limita Palas, un complex multifuncțional (centre comerciale și birouri) cu un volum mare de trafic. 

Șantierul de pe Sf. Lazăr va veni cu provocări pentru constructor: strada este parțial în pantă, traseul urmând să fie coborât cu până la 75 cm pentru ca înclinația să nu depășească pragul de 6%, limita admisă pentru circulația în siguranță a tramvaielor.

Atât în Copou, cât și în jurul Palatului Culturii va fi înlocuită întreaga rețea electrică de alimentare, ceea ce presupune intervenții majore inclusiv la nivelul trotuarelor prin înlocuirea stâlpilor – noii stâlpi vor avea funcții multiple, urmând să susțină atât firul de contact, cât și corpurile de iluminat, camerele de supraveghere, semafoarele și alte echipamente de management al traficului.

Trafic Iași. Foto Alex Andrei337868 copyIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

Cel mai circulat pasaj din Iași, închis, de asemenea, parțial

O lucrare cu efecte majore asupra traficului vizează reabilitarea pasajului Socola: construit în anii 1960, pasajul face legătura între centrul orașului și Bucium, unul dintre cele mai mari cartiere rezidențiale ale Iașului. Capătul estic al pasajului este intersecția Bucium – Trei Fântâni – Poitiers, cu un trafic de zeci de mii de mașini zilnic. 

Pasajul este reabilitat cu bani de la bugetul local, iar lucrarea este într-o întârziere semnificativă: în mod normal, proiectul trebuia deja finalizat. Contractul de lucrări a fost semnat în august 2023, dar municipalitatea nu a putut da undă verde execuției întrucât nu a existat o alternativă viabilă pentru devierea traficului. Ani la rând, primarul Mihai Chirica a aruncat vina în curtea CFR pentru lipsa rutei: compania ar fi întârziat emiterea unui aviz în condițiile în care drumul provizoriu implică o trecere la nivel de cale ferată. Recent, lucrările la această rută au fost finalizate, iar șantierul de la pasaj va fi deschis în câteva zile.

Mari șantiere deschise chiar la începutul școlii sufocă Iașiul. Restricții în cele mai aglomerate zone ale orașului
Drumul provizoriu ce trece pe sub pasajul Socola cu trecere la cal ferată. Sursa foto: Primăria Iași

Pasajul va fi modernizat etapizat, sub trafic pe un singur sens, ruta alternativa fiind sensul unic pereche. Și în acest caz lucrările vor dura cel puțin un an. Situația traficului este amplificată și de întârzierile în finalizarea execuției șos. Bucium, stradă aflată sub șantier de câțiva ani în ciuda faptului că intervențiile nu au cunoscut o amploare deosebită. 

Probleme sunt și în cealalt căpăt al orașului. Cel mai populat cartier din Iași (Alexandru cel Bun) este afectat de lucrările pentru reabilitarea pasajului ACB, principala arteră, de asemenea peste calea ferată, care leagă zona de centrul Iașului. Pe acest pasaj circulă și tramvaie, iar intervențiile presupun inclusiv reabilitarea căii de rulare, astfel că, în curând, vor fi necesare restricții și sistări ale mai multor trasee de transport public. Lucrările la pasajul ACB au început în 2025 și vor fi finalizate în primăvara anului viitor.

Mari șantiere deschise chiar la începutul școlii sufocă Iașiul. Restricții în cele mai aglomerate zone ale orașului
Lucrările pentru reabilitarea pasajului ACB. Sursa foto: Primăria Iași

Ieșenii, revoltați de momentul ales pentru deschiderea șantierelor

Deschiderea unor mari șantiere în preajma debutului de an școlar a stârnit critici vehemente din partea ieșenilor, manifestate în special în mediul online. Pe paginile de socializare ale primăriei există numeroase mesaje în acest sens. 

„Vă întreceți pe zi ce trece. Porniți șantiere când începe școala, blocați tot orașul”, „Fix când începe școala și anul universitar!”, „Un singur lucru sper, să nu aibă ieșenii memoria scurtă și să țină minte ce au de făcut la următoarele alegeri”, „O administrație incompententă. Câtă minte poți să ai să începi această lucrare de infrastructură la începutul toamnei, atunci când mai ai 2-3 luni și întrerupi lucrarea până în primăvară fiindcă nu sunt condiții prielnice de lucru”, „Toată vara nu ați avut timp? Nu, ați fost în concediu!”, „Bravo! Acum, când începe școala, voi nu sunteți întregi la cap!”, „Deci nu s-a putut demara nimic toată vara, ați așteptat luna întoarcerii elevilor la școli, care nu au (desigur) nevoie de tramvaie! Competență, gândire strategică, planificare ca la carte (doar că nu aia care trebuie)” sau „Toată vara au fost la plajă în Dubai, acum începe școala și să fie haos că doar așa dovedesc că muncesc…muncitorii nu au nicio vină, cei cu mapa hotărăsc, până la alegeri speră să termine”, sunt doar câteva dintre mesajele postate de ieșeni.

Unul dintre argumentele primăriei pentru neînceperea lucrărilor în timpul verii a constat în faptul că un operator de utilități a avut un șantier deschis pe o stradă paralelă cu Copoul (Sărărie), iar închiderea bld. Carol I mai devreme ar fi provocat probleme de trafic.

Lucrări pe bandă rulantă pentru același constructor

Pe toate șantierele enumerate, cu excepția pasajului ACB, lucrează sau va lucra același constructor: firma ieșeană Conest, în asociere cu diverse societăți. Compania câștigă pe bandă rulantă contracte la Primăria Iași de circa 15 ani, iar apropierea Conest față de municipalitate a stârnit controverse: primarul Chirica a fost salariat al constructorului înainte de a se angaja la primărie în urmă cu aproape 30 de ani, iar, în prezent, locuiește într-o vilă dintr-un cartier exclusivist ridicat de Conest. De-a lungul timpului, ambele părți au negat acuzațiile privind eventuale înțelegeri în atribuirea contractelor.

Într-un interviu cu caracter publicitar publicat în presa locală, directorul Conest Irinel Tofan a precizat că firma are 700 de angajați, iar 200 dintre aceștia sunt din afara țării. 

„Știu că este un moment aglomerat. Ne cerem scuze pentru disconfort, așa cum facem la deschiderea fiecărui șantier. Facem însă un apel la înțelegere. Pe parcursul acestui an și al anului viitor, veți vedea că va ieși o lucrare care va schimba complet fața Copoului. Dincolo de calea de rulare, vom avea iluminat nou și modernizarea a două stații de călători. Vă rugăm să aveți răbdare și să acceptați temporar ieșirea din rutina zilnică de trafic. Suntem constructori ieșeni, trăim în această comunitate și vă asigurăm că ne pasă: vom face lucrări de calitate, durabile, pe care vrem să le finalizăm anticipat, tocmai pentru ca disconfortul să fie cât mai scurt posibil”, a spus Irinel Tofan, în contextul deschiderii șantierului din Copou.

Valoarea totală a lucrărilor în cazul proiectelor enumerate mai sus trece pragul de 300 milioane de lei, cea mai mare parte a fondurilor fiind acoperită din surse europene nerambursabile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Știrea care face înconjurul planetei a venit tocmai din Franța, de la nivel înalt. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum tabloidele și posturile tv ”fierb”. După un scandal imens, cunoscut pe întregul mapamond, Brigitte Macron a făcut un anunț
Viva.ro
Știrea care face înconjurul planetei a venit tocmai din Franța, de la nivel înalt. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum tabloidele și posturile tv ”fierb”. După un scandal imens, cunoscut pe întregul mapamond, Brigitte Macron a făcut un anunț
De când a divorțat de Rareș Cojoc, Andreea Popescu pare că-și retrăiește adolescența! La 42 de ani, a fost "liberă la mare" cu Radu Mazăre Junior, care e cu 10 ani mai tânăr ca ea! Ipostazele în care s-au filmat în weekend, la Mamaia, au stârnit valuri de comentarii! VIDEO
Unica.ro
De când a divorțat de Rareș Cojoc, Andreea Popescu pare că-și retrăiește adolescența! La 42 de ani, a fost "liberă la mare" cu Radu Mazăre Junior, care e cu 10 ani mai tânăr ca ea! Ipostazele în care s-au filmat în weekend, la Mamaia, au stârnit valuri de comentarii! VIDEO
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
gsp
Răzvan Lucescu, cerere de protecție pentru numele tatălui său: 1.027 de puncte nominalizate de la sutiene și costume de bal mascat până la extracții miniere
GSP.RO
Răzvan Lucescu, cerere de protecție pentru numele tatălui său: 1.027 de puncte nominalizate de la sutiene și costume de bal mascat până la extracții miniere
Toți ochii pe ea! » Reporterița care a „înnebunit” fanii din Formula 1: „Iată de ce Leclerc a terminat cursa de la Monza atât de repede”
GSP.RO
Toți ochii pe ea! » Reporterița care a „înnebunit” fanii din Formula 1: „Iată de ce Leclerc a terminat cursa de la Monza atât de repede”
Parteneri
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Libertateapentrufemei.ro
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Victor Ponta și Daciana Sârbu, din nou o familie în curtea școlii! Au fost alături de Maria, fiica pe care au adoptat-o împreună, iar imaginile sunt WOW! Ce poză neașteptată a postat Daciana
Avantaje.ro
Victor Ponta și Daciana Sârbu, din nou o familie în curtea școlii! Au fost alături de Maria, fiica pe care au adoptat-o împreună, iar imaginile sunt WOW! Ce poză neașteptată a postat Daciana
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Tvmania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut

Știri România

Parteneri
SURSE Luca Niculescu, varianta lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. PSD, deschis să o susțină
Adevarul.ro
SURSE Luca Niculescu, varianta lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. PSD, deschis să o susțină
„În ăștia 8 ani n-am fost agresiv?” Ilie Năstase, prima reacție după ce a fost reclamat la Poliție de soția sa, Ioana, pentru violență
Fanatik.ro
„În ăștia 8 ani n-am fost agresiv?” Ilie Năstase, prima reacție după ce a fost reclamat la Poliție de soția sa, Ioana, pentru violență
Hidroelectrica majorează prețul energiei active la 0,515 lei/kWh, iar unele facturi cresc cu circa 7% din octombrie
Financiarul.ro
Hidroelectrica majorează prețul energiei active la 0,515 lei/kWh, iar unele facturi cresc cu circa 7% din octombrie
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o

Monden

Parteneri
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
TVMania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Scuza procurorilor care au ținut închis 25 de zile un om nevinovat: Semăna cu adevăratul hoț
ObservatorNews.ro
Scuza procurorilor care au ținut închis 25 de zile un om nevinovat: Semăna cu adevăratul hoț
Ultima oră! Încă un bebeluș în showbiz! Celebra mămică a născut în secret, la 45 de ani, și radiază! Este primul copil cu noul iubit, după divorț
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Încă un bebeluș în showbiz! Celebra mămică a născut în secret, la 45 de ani, și radiază! Este primul copil cu noul iubit, după divorț
Parteneri
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea la US Open » Urcă și în clasamentul WTA
GSP.ro
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea la US Open » Urcă și în clasamentul WTA
Mărturie tulburătoare » Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi: „Mai bine ca lumea să știe că am murit!”
GSP.ro
Mărturie tulburătoare » Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi: „Mai bine ca lumea să știe că am murit!”
Parteneri
Un lider AUR vrea să fie PREMIER: Mi-aș putea asuma această responsabilitate
Mediafax.ro
Un lider AUR vrea să fie PREMIER: Mi-aș putea asuma această responsabilitate
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
StirileKanalD.ro
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
Ilie Năstase ar fi fost implicat într-un incident conjugal. Autoritățile au deschis o anchetă
Wowbiz.ro
Ilie Năstase ar fi fost implicat într-un incident conjugal. Autoritățile au deschis o anchetă
Promo
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Advertorial
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Anda este adolescenta din Gorj care a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital! Fata de 14 ani a fost adusă în stare gravă, în urma unor complicații
Wowbiz.ro
Anda este adolescenta din Gorj care a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital! Fata de 14 ani a fost adusă în stare gravă, în urma unor complicații
Cum a aparut presedintele la prima ora a diminetii. Are un obicei deja cunoscut. Ce face in fiecare an la inceput de scoala
Redactia.ro
Cum a aparut presedintele la prima ora a diminetii. Are un obicei deja cunoscut. Ce face in fiecare an la inceput de scoala
Vremea se răcește brusc în România! Zonele în care temperaturile ajung sub 10 grade noaptea
KanalD.ro
Vremea se răcește brusc în România! Zonele în care temperaturile ajung sub 10 grade noaptea

Politic

Parteneri
Georgescu și-a găsit preot de-mprumut: prelatul care l-a întâmpinat la Dobrovăț și i-a dat o cruce nu lucrează la Dobrovăț și nici în Arhiepiscopia Iașilor
ZiaruldeIasi.ro
Georgescu și-a găsit preot de-mprumut: prelatul care l-a întâmpinat la Dobrovăț și i-a dat o cruce nu lucrează la Dobrovăț și nici în Arhiepiscopia Iașilor
Dan Petrescu la FCSB? Victor Pițurcă râde de varianta lui Gigi Becali! Condiția pentru mutarea anului: „Să-l coste vreo 5 milioane de euro!”
Fanatik.ro
Dan Petrescu la FCSB? Victor Pițurcă râde de varianta lui Gigi Becali! Condiția pentru mutarea anului: „Să-l coste vreo 5 milioane de euro!”
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă
Spotmedia.ro
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă