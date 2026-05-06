Fostul edil a scăpat de condamnare prin prescriere

Curtea de Apel Ploiești a pronunțat marți o sentință definitivă în dosarul de falsificare a documentelor și evidențelor electorale.

„Înlătură dispoziţia de condamnare, precum şi măsurile şi obligaţiile stabilite în sarcina inculpatului Marin Voicu. În temeiul art. 396 alin. (6) Cod procedură penală cu referire la art. 17 alin. (2) Cod procedură penală şi art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală raportate la art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal în interpretarea dată prin Deciziile Curţii Constituţionale nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 şi în acord cu Decizia HP a ÎCCJ nr. 67/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Marin Voicu sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată (20 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale”, este decizia definitivă pronunţată, marţi, de Curtea de Apel Ploieşti în dosarul care are ca obiect falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale, potrivit News.ro.

În primă instanță, Judecătoria Buzău îl condamnase pe fostul primar la doi ani de închisoare cu executare, interzicându-i dreptul de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de trei ani după executarea pedepsei.

Un alt inculpat a primit, de asemenea, o pedeapsă de 1 an și 3 luni de închisoare. Magistrații au decis că și acesta va executa pedepsa tot în regim de detenție, pentru falsificarea documentelor și evidențelor electorale în formă continuată (4 acte materiale). Alți zece inculpați au fost condamnați la câte 1 an și 9 luni de închisoare cu suspendare pentru aceeași faptă, iar în cazul altor nouă a fost stabilită pedeapsa de 1 an și trei luni de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani.

Saci cu buletine de vot furați din sediul Judecătoriei Buzău

Ancheta a scos la iveală multiple nereguli care ar fi avut loc în timpul alegerilor locale din 2020 în cele cinci secții de votare din comuna Ciorani. Procurorii au susținut că inculpații, printre care și angajați ai Primăriei, „au acționat cu naturalețe“ și chiar „râdeau de ceea ce fac”.

Metodele de fraudare, conform anchetatorilor, au inclus obturarea camerelor de înregistrare ale tabletelor STS, schimbarea unghiului de focalizare pentru a evita surprinderea activității membrilor comisiei de vot și modificarea buletinelor de vot prin transferarea voturilor ștampilate de la un partid la altul.

Cazul fraudei electorale de la Ciorani a fost marcat și de un episod șocant: în februarie 2021, sacii care conțineau 4.308 buletine de vot folosite la alegerile locale au dispărut din sediul Judecătoriei Buzău. Dintre acestea, 2.454 erau buletine de vot valabil exprimate și nule, iar 1.854 erau buletine anulate.

Într-un dosar conex, Marin Voicu a fost condamnat cu suspendare pentru că ar fi ordonat furtul acestor saci de buletine de vot, fapt ce a dus la pierderea mandatului său de primar. Cu toate acestea, el a fost reales primar în 2024, deși era implicat în mai multe dosare penale.