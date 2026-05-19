Avionul lui Putin a aterizat pe Aeroportul Internațional din Beijing la scurt timp după ora locală 23:15. Liderul rus a fost întâmpinat de ministrul chinez de Externe Wang Yi și de ambasadorul Chinei la Moscova. Donald Trump a fost întâmpinat în schimb de vicepreședintele chinez Han Zheng.

Russian President Vladimir Putin has arrived in Beijing, China for a leader summit with his Chinese counterpart, Preside Xi Jinping. Just a week after President Xis summit with U.S. President Donald J. Trump, Xi and President Putin are set to sign dozens of agreements on trade,… pic.twitter.com/TofFMbYXl4 — OSINTdefender (@sentdefender) May 19, 2026

După o scurtă ceremonie pe pistă, Vladimir Putin a fost condus la limuzina sa prezidențială Aurus, adusă special din Rusia. Liderul de la Kremlin obișnuiește să o folosească în străinătate cu numărul de înmatriculare din Rusia, dar de această dată este obligat să circule cu un număr chinez, după cum recunoaște agenția de presă de stat TASS.

Vladimir Putin (73 de ani) și Xi Jinping (72 de ani) urmează să se întâlnească miercuri pentru a discuta despre modalități de „consolidare” a parteneriatului strategic bilateral și pentru a „face un schimb de opinii cu privire la principalele probleme internaționale și regionale”, susține Kremlinul.

Înainte de a sosi la Beijing, Putin a acordat un interviu în care a pretins că Rusia și China sunt gata să se sprijine reciproc într-o gamă largă de probleme, inclusiv în ceea ce privește „unitatea națională” și „protejarea suveranității”. Liderul rus a vorbit despre o relație „pe picior de egalitate”, deși analiștii consideră contrariul.

Vladimir Putin își dorește în principal ca Xi Jinping să accepte construcția gazoductului „Power of Siberia 2”, dar principalul obstacol rămâne prețul gazului. Partea chineză vrea să cumpere gaze rusești la un preț de cinci ori mai mic decât cel actual și nu se grăbește cu acceptarea proiectului atât timp cât Putin nu dă curs acestei cereri, în pofida parteneriatului „fără limite” clamat de cele două părți.

Vizita lui Putin la Beijing este umbrită totodată și de o dezvăluire de presă precum că Xi Jinping i-a spus săptămâna trecută lui Donald Trump că liderul rus va ajunge „să regrete” invazia la scară largă declanșată împotriva Ucrainei. China nu a vrut să comenteze pe această temă, dar Donald Trump a ținut să nege informația.

Pe de altă parte, cancelarul german Friedrich Merz a declarat marți că speră că Xi Jinping îi va cere lui Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina.

„Nu ne așteptăm la o schimbare fundamentală în relațiile strategice dintre Rusia și China în această etapă. Însă, în mod firesc, asociem această vizită cu speranța că președintele Xi îl va îndemna pe președintele Putin să pună capăt acestui război din Ucraina, pe care nu îl poate câștiga”, a spus Merz, după o întâlnire cu președintele Confederației Elvețiene, Guy Parmelin.

Cancelarul german a subliniat că războiul purtat de Putin împotriva Ucrainei provoacă zilnic „pierderi grele de vieți omenești” pentru Rusia.

