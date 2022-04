Când Lyudmila și soțul ei, Anton, au ajuns la centrul de evacuare din orașul Przemysl, situat la granița Poloniei cu Ucraina, cocoșul lor s-a acomodat rapid, plimbându-se pe coridoare.

Totul a părut în regulă până a doua zi dimineață – mai exact până la ora 3 dimineața – când peste 1.000 de persoane care dormeau în centrul de evacuare au fost trezite de un cântat insistent.

#Ukrainian granny who fled #Mariupol took her rooster with her.



She explained that she could not leave her friend with whom they had together survived the bombing and starvation.#StandWithUkraine️#StandUpForUkraine #StopRussianWar pic.twitter.com/o2xCGKJmW5