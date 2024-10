Mark Rutte le spune aliaților să nu se teamă de Donald Trump: „Înțelege că acest război nu privește doar Ucraina” | VIDEO

„Eu ştiu că el înţelege pe deplin şi este de acord cu mine să spună că acest război din Ucraina nu priveşte doar Ucraina, ci şi siguranţa şi securitatea viitoare a SUA”, a declarat Rutte după această întâlnire trilaterală.

Mark Rutte @SecGenNATO tells @PGMcNamara he has no fears of a Trump presidency withdrawing support for #Ukraine.



„The whole of the US would be less secure if Putin would be successful in Ukraine” #USElection2024 #NATO pic.twitter.com/G2CAdI37Zn