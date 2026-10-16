Martorii galbeni de pe bordul mașini: ce înseamnă și cât de urgent trebuie să ajungi la un service

Un martor galben se aprinde în bord, dar mașina merge ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Îți vezi liniștit de drum sau oprești? Diferența dintre o avertizare banală și o defecțiune care te poate costa scump stă uneori într-un singur detaliu pe care mulți șoferi îl trec cu vederea, explică specialiștii de la FARO.

Ce înseamnă când se aprinde un martor galben în bord

Mașinile moderne au numeroși senzori care verifică permanent funcționarea motorului, a frânelor și a altor sisteme importante. Atunci când unul dintre acești senzori detectează o problemă, pe bord se poate aprinde un simbol galben sau portocaliu. În general, culoarea galbenă înseamnă că mașina are nevoie de atenție și că trebuie să verifici ce se întâmplă.

Spre deosebire de martorii roșii, care pot semnala probleme grave și necesitatea opririi imediate în siguranță, cei galbeni permit uneori continuarea drumului, dar cu prudență. Totuși, nu este o regulă valabilă în orice situație. Contează ce simbol s-a aprins, dacă lumina stă aprinsă permanent sau clipește și, mai ales, cum se comportă mașina.

Martorul galben Check Engine: când poți merge mai departe și când trebuie să oprești

Este unul dintre cele mai cunoscute simboluri din bord și arată, de obicei, ca un motor. Când se aprinde, poate indica o problemă legată de funcționarea motorului sau de sistemul care controlează emisiile, iar cauzele pot fi foarte diferite. Uneori este vorba despre un senzor defect. Alteori, problema poate fi mult mai serioasă. Dacă martorul rămâne aprins continuu, dar mașina funcționează normal, fără zgomote neobișnuite sau pierdere de putere, deplasarea poate fi continuată cu prudență, pentru a ajunge la un service.

Martorul galben Check Engine. Sursă foto: Shutterstock

Situația se schimbă dacă lumina începe să clipească, explică The AA. În acest caz, el poate indica o defecțiune serioasă, inclusiv una care riscă să deterioreze catalizatorul, iar șoferul trebuie să evite accelerările puternice, să oprească într-un loc sigur și să solicite asistență tehnică. Același lucru este recomandat dacă motorul începe să tremure, pierde brusc putere, scoate fum sau produce zgomote neobișnuite.

Martorul galben pentru presiunea în anvelope: uneori problema se rezolvă în câteva minute

Un alt simbol întâlnit frecvent este cel care seamănă cu o anvelopă, având un semn de exclamare în interior. Acesta avertizează că presiunea într-una sau mai multe roți poate fi prea mică. Uneori, martorul apare după o schimbare importantă de temperatură. Alteori, poate indica o pierdere de aer sau chiar o pană. Dacă se aprinde în timpul mersului, șoferul trebuie să reducă viteza, să evite manevrele bruște și să oprească într-un loc sigur pentru a verifica anvelopele. Dacă roata nu este deteriorată și problema este doar presiunea insuficientă, aceasta poate fi corectată la o stație de alimentare, respectând valorile recomandate de producător.

Martorul pentru presiune în anvelope. Sursă foto: Shutterstock

În schimb, dacă anvelopa este vizibil dezumflată sau pierde rapid aer, nu este sigur să continui deplasarea. Condusul cu presiune prea mică poate afecta stabilitatea mașinii, crește consumul de carburant și accelera uzura anvelopelor.

Martorul ABS: frânele pot funcționa în continuare, dar lipsește o protecție importantă

Când pe bord apare inscripția galbenă ABS, șoferul este avertizat că sistemul care împiedică blocarea roților la frânare poate avea o defecțiune. Asta nu înseamnă automat că mașina a rămas fără frâne. În multe situații, sistemul obișnuit de frânare continuă să funcționeze. Problema este că, în cazul unei frânări puternice, roțile se pot bloca, iar șoferul poate pierde mai ușor controlul direcției. Riscul crește pe carosabil umed, acoperit cu zăpadă sau gheață.

Martor luminos al sistemului antiblocare a roților - ABS pe bordul mașinii. Sursă foto: Shutterstock

Potrivit RAC, dacă doar martorul ABS este aprins și frânele funcționează normal, deplasarea poate continua cu atenție, până la verificarea mașinii. Dacă însă apare și avertizarea roșie pentru frâne sau dacă pedala nu mai reacționează normal, situația este mult mai gravă. Mașina trebuie oprită în siguranță și este necesară asistență.

Martorul ESP: de ce uneori este normal să clipească

Martorul ESP, uneori reprezentat printr-o mașină cu două urme șerpuite în spate, nu anunță întotdeauna o defecțiune. Dacă simbolul clipește pentru scurt timp pe un drum alunecos, poate însemna că sistemul electronic de stabilitate intervine pentru a ajuta șoferul să păstreze controlul mașinii. Cu alte cuvinte, sistemul își face treaba.

Martor ESP / control tracțiune. Sursă foto: Shutterstock

În schimb, dacă martorul rămâne aprins permanent, poate exista o defecțiune sau sistemul ar putea fi dezactivat. ESP ajută la prevenirea derapajelor. Fără el, șoferul trebuie să fie mult mai atent la viraje, la frânări și la accelerările pe carosabil cu aderență redusă. Dacă martorul rămâne aprins după verificarea setărilor, este necesar un control la service.

Martorul galben pentru direcția asistată: atenție dacă volanul se mișcă greu

Unele mașini pot afișa și un simbol galben în formă de volan, uneori însoțit de un semn de exclamare. Acesta poate anunța o problemă la sistemul de direcție asistată. În funcție de defecțiune, șoferul poate observa că volanul se rotește mai greu decât de obicei, în special la viteze mici sau în timpul parcării.

Martorul de direcție asistată. Sursă foto: Shutterstock

Dacă direcția funcționează anormal, trebuie să oprești în siguranță și să ceri asistență, fără să forțezi continuarea drumului. Chiar și atunci când volanul pare să funcționeze normal, persistența avertizării necesită verificare.

Martorii pentru airbag și alte sisteme de siguranță, apăruți după un accident

Uneori, avertizările din bord apar după un accident ușor sau după o lovitură care pare să fi afectat doar caroseria. Mașina poate avea senzori sau componente electronice deteriorate, chiar dacă la exterior nu se observă o problemă importantă. În asemenea situații, pot apărea avertizări legate de airbag, frânare sau comunicarea dintre sistemele electronice. De exemplu, o defecțiune a sistemului airbag poate însemna că acesta nu va funcționa corect în cazul unui nou impact.

Culoarea avertizării diferă în funcție de producător, iar unele mașini folosesc un martor roșu pentru airbag. De aceea, după un accident, nu este suficient ca mașina să arate bine la exterior. Sistemele de siguranță trebuie verificate, iar erorile apărute în bord nu trebuie ignorate.

Cât timp poți conduce cu un martor galben aprins

Nu există un număr universal de kilometri pe care îi poți parcurge în siguranță cu un martor galben aprins, totul depinde de sistemul afectat și de simptomele mașinii. Dacă avertizarea indică o problemă minoră, iar vehiculul funcționează normal, este posibil să poți ajunge la service fără să fie nevoie de tractare. Dacă însă motorul pierde putere, apar vibrații puternice, fum sau probleme la frânare ori direcție, continuarea drumului poate deveni periculoasă.

Ghidul martorilor galbeni din bord

Șoferii trebuie să fie atenți și atunci când un martor care stătea aprins permanent începe să clipească. În cazul Check Engine, această schimbare poate indica agravarea problemei. Înainte de orice decizie, este important să fie verificat și manualul mașinii, deoarece semnificația unor simboluri diferă de la un producător la altul.

Greșelile care pot transforma o problemă mică într-o reparație costisitoare

Una dintre cele mai frecvente greșeli este să ignori avertizarea doar pentru că mașina încă merge normal. Un senzor defect, o problemă de alimentare sau o defecțiune electronică pot să nu afecteze imediat deplasarea, dar trebuie verificate înainte să apară alte probleme.

O altă greșeală este ștergerea erorii din calculatorul mașinii fără identificarea și remedierea cauzei.Martorul se poate stinge temporar, dar asta nu înseamnă că defecțiunea a dispărut.