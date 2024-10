„A plecat singură la un magazin alimentar și a fost prinsă în mijlocul atacului (de pe 7 octombrie 2023 – n.r.). Trăgeau în toate direcțiile, gloanțele zburau peste tot, iar unul a lovit-o”, a relatat soțul victimei.

Bărbatul a mai povestit că, după atacuk teroriștilor Hamas, și-a căutat cu disperare soția în toate spitalele din zonă, dar fără succes.

„Nu am primit niciun răspuns. Am căutat-o prin toate spitalele și am găsit-o în cele din urmă la morgă”, a precizat Vadim.

Nadejda a fost înmormântată în Israel, țară a cărei cetățenie o deține și în care locuiește de 18 ani, a mai transmis soțul acesteia pentru „Teleradio-Moldova”.

Ministerul de Externe al Republicii Moldova a confirmat în seara zilei de 2 octombrie că o femeie cu cetățenie moldovenească a decedat în urma atacului terorist din Tel Aviv.

Doi teroriști au ucis civili, într-o stație de tramvai din Tel Aviv, într-un atac terorist produs la 1 octombrie. Soldat cu șapte morți și 16 răniți, atacul terorist din partea sudică a orașului Tel Aviv a fost ulterior revendicat de Hamas.

