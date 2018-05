A fost la un pas să fie prădat de hoţi într-o parcare neiluminată, la doar câteva zeci de kilometri de Capitală. Doar inspiraţia de moment a bărbatului care se afla la volan a făcut ca totul să nu se transforme într-o tragedie pentru el şi familia lui care se întorceau din vacanţa de 1 Mai. După ce zilele trecute v-am prezentat, spusă chiar de victima Mihai Răzvan Moraru, povestea din acea seară, Libertatea vă prezintă în exclusivitate, acum, mărturiile poliţiştilor din Voluntari care au ajuns primii la şoferul atacat la Sineşti.

Agent şef Adjunct Iulian Vijelie şi agent Adrian Voicu de la poliţia Voluntari erau într-o maşină de intervenţie şi patrulau pe drumul naţional care leagă Bucureştiul de nordul Ţării. Un apel primit de la ofieţrul de serviciu care semnala că o persoană aflată într-o maşină a fost victima hoţilor care înţeapă roţi atunci când autoturismele staţionează i-a alarmat.

Agenţii au vorbit la telefon cu victima şi i-au yis să intre în benzinărie

„Ne-a dat numărul de telefon (n. r. al victimei. Colegul l-a contactat şi am insistat să aflăm mai multe detalii, direcţia de deplasare şi locul în care se află. În acel moment noi trecusem de curba din Afumaţi. Colegul mi-a comunicat că persoana se află în apropierea unui peco, am întors după acesta, am îndrumat cetăţeanul să intre în benzinărie întrucât era zona iluminată şi să nu se expună riscului”, ne-a declarat poliţistul.

Şoferul era agitat, iar soţia încerca s-o liniştească pe fiica de patru ani

Ca o „vijelie”, aşa cum îi este şi numele, agentul a ajuns în scurt timp la locul întâlnirii. „Era într-o stare de agitaţie ca urmare a şocului suferit. (…) Ne-a relatat toate datele pe care le avea la momentul respectiv”, ne-a mărturisit poliţistul.

Totul pare să-i fi rămas în memorie şi îşi aminteşte fiecare detaliu. Inclusiv de faptul că soţia lui Mihai Răzvan Moraru stătea pe bancheta din spate cu cei doi copii, un băieţel de un an şi două luni şi o fetiţă de patru ani. Mama încerca să o liniştească pe copilă… „Probabil realizase ce se întâmplase în jurul ei”, îmi spune agentul Vijelie despre fiica bărbatului atacat la Sineşti.

Poliţiştii au făcut un proces-verbal cu datele oferite de şofer

În timp ce poliţistul încerca să afle cât mai multe detalii de la victimă, colegul său a întocmit un proces-verbal, în care a menţionat tot ceea ce se întâmplase. „Am încercat pe cât posibil să-l liniştim şi să-l ajutăm, aşa cum este şi normal”, încheie poliţistul de la “Rutieră” din Voluntari, cu 13 ani de meserie în zona tranzitată de zeci de mii de maşini zilnic.

Hoţii i-au tăiat roata maşinii la Sineşti

Mihai Răzvan Moraru, soţia lui şi cei doi copii se întorceau spre Bucureşti din vacanţă chiar în seara zilei de 1 Mai. Chiar înainte de a intra în Sineşti, bărbatul a tras pe „dreapta” , în parcare, pentru a lua din portbagaj jucăria preferată a fetiţei lui.

În doar câteva zeci de secunde, autoturismul de teren a fost înconjurat de mai mulţi indivizi, iar unul dintre ei, cu un cuţit în mână, a tăiat cauciucul din dreapta spate. Simţind pericolul, omul s-a urcat repede la volan şi a demarat în trombă. A mers aşa, cu roata aproape pe jantă până la intrare în Afumaţi, acolo unde s-a întâlnit cu cei doi poliţişti de la Voluntari.

