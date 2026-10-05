Mașina lui Roman Siromiatnikov, ofițer al Serviciului Federal al Penitenciarelor din Rusia, a explodat pe 2 octombrie în Novomoskovsk, a relatat portalul Important Stories. Acesta era suspectat de procurorii ucraineni de torturarea prizonierilor de război

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Un fost angajat al Serviciului Federal al Penitenciarelor din Rusia, suspectat de torturarea prizonierilor de război ucraineni, a murit la 2 octombrie, în urma exploziei mașinii sale în orașul Novomoskovsk, regiunea Tula, informează publicația rusă independentă Important Stories.

Incidentul s-a petrecut pe strada Drujba, în apropierea locuinței lui Roman Siromiatnikov, bărbatul decedat în explozie.

Potrivit martorilor, după explozie, la fața locului au sosit reprezentanți ai Gărzii Naționale Ruse și vehicule cu plăcuțe de înmatriculare ale Ministerului rus al Apărării.

Jurnaliștii publicației au identificat mașina distrusă ca fiind un Hyundai Solaris înregistrat pe numele lui Siromiatnikov, bazându-se pe fotografii și informații din surse interne.

Un canal Telegram apropiat structurilor de forță din Rusia, „VChK-OGPU”, a sugerat că un dispozitiv exploziv ar fi fost plasat sub podeaua mașinii, în dreptul șoferului.

Totuși, această ipoteză nu a fost confirmată oficial, iar identitatea autorilor atacului rămâne necunoscută.

Siromiatnikov a fost activ în anii 2010 în cadrul Direcției Serviciului Federal al Penitenciarelor din regiunea Tula, ocupând funcția de inspector la departamentul de resurse umane și având pregătire ca psiholog.

Ulterior, în 2023, acesta a semnat un contract cu Ministerul rus al Apărării și a participat la războiul împotriva Ucrainei în cadrul regimentului 51 al Diviziei 106 Aeropurtate din Tula.

După ce a fost rănit în noiembrie 2024, s-a întors în regiunea Tula pentru tratament.

În paralel cu activitățile sale militare, el a fost profesor de educație pentru siguranța vieții în colegiile locale și membru al organizației veteranilor ruși „Frăția de Luptă”. A susținut conferințe în școli, promovând „educația patriotică”.

Siromiatnikov era suspectat de autoritățile ucrainene că ar fi fost implicat în torturarea a cel puțin 50 de prizonieri de război ucraineni în colonia corecțională nr. 1 din regiunea Tula, unde ar fi lucrat în 2022.

Potrivit anchetei desfășurate de procurorii ucraineni, prizonierii erau supuși unor acte de violență fizică, incluzând lovituri cu bastoane de cauciuc și țevi de plastic, utilizarea de șocuri electrice și aplicarea curentului prin intermediul unui telefon de câmp TA-57, cunoscut sub denumirea de „tapik”.

Important Stories notează că nu există confirmări independente ale activităților lui Siromiatnikov în penitenciar în 2022.