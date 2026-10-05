Mașinile chinezești au ajuns la 15,7% din piața auto din Bulgaria în septembrie. Potrivit automedia.bg, Geely Starray EM-i a fost la doar nouă unități de Toyota Corolla, liderul lunii.

Una din șase mașini noi vândute în septembrie a fost chinezească

Un model Geely a fost la doar nouă mașini distanță de Toyota Corolla, pentru primul loc în clasamentul celor mai vândute modele de pe piața bulgară în septembrie.

Cele mai vândute modele în septembrie / Imagine realizată cu AI

Hibridul Geely Starray EM-i a înregistrat 171 de înmatriculări în septembrie, conform datelor publicate de Automedia.bg. Toyota Corolla a ajuns la 180 de înmatriculări, în contextul vânzărilor finale ale modelului de buget înainte de schimbarea generației. În acest clasament sunt luate în calcul doar vânzările modelului Starray EM-i. Nu sunt incluse înmatriculările versiunii pe benzină Starray, care este considerată, în esență, un model separat.

Cinci modele chinezești, în Top 50

Succesul crossoverului Geely se datorează, de fapt, comenzilor acumulate în lunile precedente, care au depășit semnificativ numărul de unități prevăzut pentru piața bulgară.

Abia în septembrie, clienții au primit primele livrări importante.

Cu un total de 292 de unități vândute, Starray EM-i a intrat deja în Top 50 al celor mai populare modele de pe piața bulgară în acest an.

În clasament se mai află alte patru automobile chinezești: Forthing T5 Evo, cu 582 de unități, Dongfeng Shine, cu 387, Geely Citiray, cu 281, și GWM Haval H6, cu 232 de unități.

În total, în luna septembrie au fost înmatriculate 751 de automobile noi produse de mărci chinezești. Acestea au reprezentat 15,7% din întreaga piață, adică aproximativ una din șase mașini noi. De la începutul anului, înmatriculările modelelor chinezești au ajuns la 4.413 unități, reprezentând 10% din piața automobilelor noi, categoriile M1 și N1, din Bulgaria.

Forthing, cu 804 unități, și Dongfeng, cu 746, rămân cele mai populare mărci chinezești de pe piața bulgară. Alte mărci recuperează însă rapid diferența. Printre acestea se numără Geely, cu 678 de unități, MG, cu 466, GWM, cu 433, și BYD, cu 376 de unități, aceasta din urmă fiind prezentă pe piață de numai câteva luni.

Piața auto din Bulgaria se îndreaptă spre un nou record

În ansamblu, înmatriculările de automobile noi au scăzut ușor în septembrie față de august, ajungând la un total de 4.773 de unități.

Septembrie este însă o lună mai scurtă și a avut mai multe zile libere. Chiar și așa, rezultatul este considerabil peste cel înregistrat în septembrie 2025.

De la începutul anului, piața automobilelor ajunge la 44.265 de unități, ceea ce reprezintă o creștere de 10% față de aceeași perioadă a anului trecut și indică posibilitatea stabilirii unui nou record istoric.

Cele mai vândute modele în septembrie