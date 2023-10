Perry, care a jucat rolul lui Chandler Bing în sitcomul de succes difuzat de NBC, a murit sâmbătă într-o cadă cu hidromasaj din casa sa din Los Angeles, au declarat surse ale Poliției, pentru Los Angeles Time .

Warner Bros. TV, care a produs „Friends”, a transmis un mesaj sursei citate The Hollywood Reporter: „Suntem devastați de moartea dragului nostru prieten Matthew Perry. Matthew a fost un actor incredibil de talentat și o parte de neșters a familiei Warner Bros Television Group. Impactul geniului său de comedie a fost simțit în întreaga lume, iar moștenirea sa va trăi în inimile atâtor oameni. Aceasta este o zi sfâșietoare și trimitem dragostea noastră familiei sale, celor dragi și tuturor fanilor săi devotați”.

Maggie Wheeler, care a jucat rolul lui Janice, iubita lui Chandler din „Friends”, a scris pe Instagram: „Ce pierdere. Lumea îți va simți lipsa, Mathew Perry. Bucuria pe care ai adus-o atâtora în viața ta prea scurtă va trăi. Mă simt atât de binecuvântată de fiecare moment creativ pe care l-am împărtășit”.

Matthew Perrys passing is shocking and saddening. Ill never forget the schoolyard games we used to play, and I know people around the world are never going to forget the joy he brought them. Thanks for all the laughs, Matthew. You were loved – and you will be missed. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 29, 2023

Justin Trudeau, prim-ministrul Canadei, a postat pe rețelele de socializare: „Decesul lui Matthew Perry este șocant și trist. Nu voi uita niciodată jocurile de curtea școlii pe care le jucam și știu că oamenii din întreaga lume nu vor uita niciodată bucuria pe care le-ai adus-o. Mulțumesc pentru toate momentele când am râs, Matthew. Ai fost iubit și ne vei lipsi”. Perry declarase că el și Trudeau au urmat aceeași școală când erau copii.

Selma Blair a spus și ea, într-un omagiu pe Instagram: „Cel mai vechi prieten al meu. Cu toții l-am iubit pe Matthew Perry și eu în special. În fiecare zi. L-am iubit necondiționat. Și el pe mine. Și sunt ruptă. Am inima frântă. Vise dulci Matty. Vise plăcute!”.

Yvette Nicole Brown, care a jucat în serialul TV „The Odd Couple with Perry”, a scris: „Familia noastră #OddCouple a suferit o mare pierdere astăzi. Întreaga lume a divertismentului de asemenea. Sunt prea tristă ca să spun mai mult decât atât: @mattyperry4 a fost un om bun care merita mai multă pace în această viață. 54, prea tânăr pentru a pleca. Te iubim, Matty! #RIPMatthewPerry”.



Our #OddCouple family suffered a great loss today. The entire entertainment world has. I am too sad about the news to say more than this: @mattyperry4 was a sweetheart who deserved more peace in this life. 54 is too young to go. We love you, Matty! #RIPMatthewPerry 💔 pic.twitter.com/oUG7UQAHDz — yvette nicole brown (@YNB) October 29, 2023

O altă colegă al lui Perry din „The Odd Couple“, Lisa Ann Walter, și-a amintit de una dintre scenele ei preferate pe care le-a filmat cu actorul, într-un omagiu postat pe X (fostul Twitter). „În „The Whole Nine Yards”, Matthew Perry aleargă cu toată forța într-o ușă care dădea în curte, asta și scena care a urmat este unul dintre momentele de comedie de top la care am asistat”, a scris ea. „I-am spus când am revenit în „The Odd Couple”. A zâmbit atât de larg, încât am crezut că-și va rupe fața. A fost frumos”.

Paget Brewster, care a jucat-o pe Kathy în sezonul patru din „Friends”, și-a amintit de actor, scriind: „Sunt atât de tristă să aud despre @MatthewPerry. A fost drăguț cu mine în «Friends» și de fiecare dată când l-am văzut în deceniile de după. Vă rog să citiți cartea lui. A fost moștenirea lui care ne ajută. Totuși, nu se va odihni în pace… E deja prea ocupat să-i facă pe toți să râdă, acolo, sus”.



Mira Sorvino, care a jucat alături de Perry în filmul TV din 1994 „Parallel Lives”, a scris și ea la X: „Oh nu!!! Matthew Perry!! Suflet dulce și tulburat!! Fie ca tu să găsești pacea și fericirea în Rai, făcându-i pe toți să râdă cu inteligența ta unică!!!”.