Mecanicul auto a explicat de ce taie anvelopele mașinilor aduse în service

Într-un videoclip postat pe TikTok, utilizatorul Greaseandglory arată cum taie cu un cuțit anvelopele mașinilor aduse de clienți în service. La prima vedere, ar putea părea că bărbatul le distruge, însă motivul din spatele gestului său ține mai mult de siguranță.

Potrivit acestuia, măsura este necesară pentru a împiedica revânzarea anvelopelor uzate pe piețele second-hand, unde ajung să fie montate pe vehiculele cumpărătorilor care nu cunosc starea lor reală.

„Tăiem toate anvelopele uzate pentru ca paraziții care le fură să nu le poată vinde unor oameni nevinovați” a explicat mecanicul, în videoclipul de pe TikTok.

Anvelopele uzate ascund o serie de pericole

Deși o anvelopă poate părea în stare bună la exterior, aceasta poate fi complet uzată sau deteriorată pe interior, avertizează mecanicul.

Defecte invizibile precum umflăturile în pereții laterali, scurgerile ascunse sau uzura inegală pot cauza accidente grave la viteze mari.

„Doar un specialist poate identifica aceste probleme imediat”, a adăugat acesta. Mai mult decât atât, bărbatul spune că acestea sunt și recomandările firmei producătoare, tocmai pentru a păstra siguranța șoferilor.

Mecanicul auto a fost aspru criticat pentru că a tăiat cauciucurile

Videoclipul a devenit rapid viral, iar reacțiile au fost împărțite. O parte dintre utilizatori au salutat inițiativa mecanicului, considerând-o o măsură responsabilă pentru siguranța rutieră. Totuși, majoritatea comentariilor au fost critice.

Mulți utilizatori au considerat că tăierea anvelopelor reprezintă o lovitură pentru persoanele cu bugete limitate.

„Piața anvelopelor second-hand îi ajută pe cei care au dificultăți financiare, chiar dacă un revânzător câștigă câțiva euro de pe urma lor”, a comentat un internaut.

„Când eram tânăr, mergeam mereu la dezmembrări să cumpăr anvelope, pentru că nu-mi permiteam să cumpăr un set nou”, a mai adăuga un utilizator.

Anvelopele uzate nu pot fi donate din motive de siguranță

Mulți au întrebat de ce anvelopele utilizabile nu sunt donate celor care au nevoie. Mecanicul a răspuns că regulile impuse de dealer și restricțiile legale ale producătorului de automobile fac acest lucru imposibil.

Conform portalului de știri citat anterior, aceste restricții sunt menite să protejeze atât siguranța rutieră, cât și să evite posibilele procese legate de accidente cauzate de anvelope defecte. Totuși, acest sistem ridică obstacole pentru soluții mai sociale, cum ar fi donarea anvelopelor celor care nu își permit să cumpere unele noi.

Cât timp este recomandat ca un șofer să păstreze un set de anvelope

Durata de viață a unui set de anvelope depinde de mai mulți factori, printre care regimul de exploatare, stilul de conducere, condițiile climatice și modul de depozitare. Cu toate acestea, producătorii de anvelope și organismele internaționale din domeniul siguranței rutiere oferă recomandări clare bazate pe criterii cronologice.

Majoritatea marilor producători din industria de profil (cum ar fi Michelin, Continental sau Goodyear) indică o limită maximă de utilizare a pneurilor. Conform recomandărilor oficiale:

Verificarea anuală obligatorie: După o perioadă de 5 ani de la data montării și utilizării constante, anvelopele trebuie inspectate amănunțit cel puțin o dată pe an de către un specialist autorizat, pentru a identifica semnele de îmbătrânire structurală a cauciucului.

Limita maximă de timp: Ca regulă generală de siguranță, pneurile care au o vechime de 10 ani de la data fabricației (înscrisă pe flancul anvelopei sub forma codului DOT) trebuie înlocuite obligatoriu cu unele noi. Această recomandare se aplică chiar dacă anvelopele par a fi într-o stare vizuală bună, nu prezintă uzură pronunțată pe calea de rulare sau au fost folosite foarte puțin (inclusiv în cazul roților de rezervă).

Care sunt factorii care duc la uzarea și degradarea anvelopelor

Compoziția chimică a cauciucului se degradează în timp din cauza expunerii la factori de mediu precum oxigenul, razele ultraviolete (UV) și fluctuațiile de temperatură, determinând pierderea elasticității și a proprietăților de aderență.

Pentru a se asigura că merg în siguranță, conducătorii auto trebuie să țină cont de gradul de uzură al anvelopelor. Există câteva trucuri prin care șoferii pot verifica gradul de uzură al anvelopelor și pot decide dacă este momentul să meargă la service sau nu.

Ce semne indică faptul că șoferii ar trebui să-și schimbe anvelopele

Dincolo de criteriul vechimii în ani, starea fizică a anvelopei este indicatorul principal care semnalează necesitatea unei înlocuiri imediate. Șoferii trebuie să monitorizeze periodic următoarele aspecte tehnice:

Adâncimea profilului benzii de rulare: Conform legislației europene și standardelor de siguranță, limita legală minimă pentru adâncimea profilului anvelopelor de vară este de 1,6 milimetri. Pentru anvelopele de iarnă, specialiștii recomandă o adâncime minimă de 4 milimetri pentru a asigura o evacuare eficientă a zăpezii și noroiului. Majoritatea pneurilor moderne sunt dotate cu indicatori de uzură (mici proeminențe de cauciuc în interiorul canalelor principale). Când banda de rulare ajunge la nivelul acestor indicatori, anvelopa nu mai oferă siguranță și trebuie schimbată.

Deteriorări vizibile pe flancuri: Prezența unor umflături (gâlme), tăieturi, crăpături adânci sau perforări pe pereții laterali ai anvelopei indică o distrugere a structurii interne de rezistență (cordul textil sau metalic). Aceste defecte cresc major riscul unei explozii în timpul rulării la viteze mari.

Uzura neuniformă: Dacă banda de rulare prezintă o uzură accentuată doar pe o singură margine (pe interior sau pe exterior) ori în zone izolate, pneul își pierde eficiența. Acest fenomen semnalează, de regulă, probleme la sistemul de direcție, o geometrie incorectă a roților sau menținerea unei presiuni necorespunzătoare pe perioade lungi.

Îmbătrânirea materialului (micro-crăpături): Apariția unei rețele de fisuri fine pe suprafața cauciucului reprezintă un semn clar de rigidizare a materialului, ceea ce reduce considerabil aderența pe carosabil umed și crește distanța de frânare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE