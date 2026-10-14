Medicii rezidenți contestă examenul de specialist: „Noi ținem spitalele în picioare, dar suntem incompetenți doar la examene. A fost un test de moarte subită cardiacă”

Scandalul din medicina românească după sesiunea de examen pentru obținerea titlului de medic specialist ia proporții uriașe. Un nou format cu subiecte unice la nivel național a declanșat un val de respingeri fără precedent: peste jumătate dintre candidații de la Cardiologie au picat proba scrisă, dar probleme grave s-au înregistrat și la alte specialități precum Medicină de laborator, Pediatrie sau Psihiatrie. Deși multor tineri medici le este frică să vorbească public de teama consecințelor asupra carierei lor, aceștia nu au rămas în tăcere: după primele răspunsuri ale Ministrului Sănătății, rezidenții au depus un Memorandum oficial. În paralel, Societatea Multidisciplinară a Medicilor Rezidenți (SMMR) SMMR cere o sesiune extraordinară, unii profesori, chiar din comisiile de examinare recunosc deschis că sistemul de evaluare trebuie reformat din temelii.

Mărturii sub protecția anonimatului: „În viața de zi cu zi, la muncă suntem buni, suntem incompetenți doar la examen”

Libertatea a stat de vorbă cu mai mulți tineri medici care au acceptat să vorbească exclusiv sub protecția anonimatului, de teama repercusiunilor direct din partea profesorilor din comisii, de care depind la viitoarele probe practice sau la angajare.

Un tânăr medic rezident la Medicină de laborator, care a candidat și a fost respins, a povestit cum rigiditatea absurdă a baremului i-a tăiat din punctaj:

„Am pierdut un punct întreg doar pentru că nu am scris un singur cuvânt la un subiect, deși explicația mea clinică și investigațiile menționate erau perfect corecte. Ne gândim serios să acționăm în instanță. Nu vorbim deschis cu nume și prenume pentru că ne punem toată lumea în cap și nu vrem să-i supărăm pe profesori, fiindcă tot de ei dăm la examenul practic. Dar dacă toți vom tăcea, nu o să se schimbe nimic în țara asta.”

Acesta atrage atenția asupra dublului standard din sistemul sanitar românesc: „Noi, rezidenții, ținem spitalele în picioare, facem gărzi, îngrijim pacienți zi de zi. Suntem considerați incompetenți numai la examenele astea de toceală, dar în viața de zi cu zi suntem buni la muncă.”

Un alt medic candidat la Psihiatrie a spus că baremul a fost greșit și că nu li s-a oferit punct din oficiu. ,,Cerința la examen era una, în barem era punctat cu totul altceva. Suntem bătaia de joc a statului. Dorim anularea examenului, sau anularea baremului. Am rămas șomeri, cu rate la bănci și fără nicio siguranță a zilei de mâine”.

Printre medicii rezidenți circulă tot mai insistent suspiciunea că baremul unic național a fost generat automat prin programe de Inteligență Artificială (AI) și preluat ca atare, fără a mai fi verificat minuțios de comisia de profesori pentru a elimina absurditățile lingvistice și de punctaj.

Tinerii medici cardiologi au mers la Ministerul Sănătății și au depus un Memorandum

La Cardiologie, rata celor care au picat examenul la nivel național a depășit 50%, iar în centre universitare de tradiție precum București, Cluj-Napoca sau Iași, procentele de promovare s-au prăbușit de la peste 80% în anii precedenți la sub 45-50%.

După reacția inițială a Ministrului Sănătății, 59 de medici au semnat un Memorandum oficial, pe care l-au depus ieri la sediul Ministerului.

Mihnea Casian, candidat la examenul de specialist în Cardiologie și reprezentant al grupului de rezidenți cardiologi, a descris caracterul absurd al grilelor de corectare:

„Am depus un memorandum semnat de 59 de colegi din țară, din 178 câți am susținut proba la Cardiologie. Am atras atenția asupra inadvertențelor din barem și asupra incongruenței dintre cerință și barem. Am ajuns într-un punct al nerezonabilului în care la un subiect de 10 puncte să fii corectat la termen cu 0,25 puncte din 10 puncte. Asta mi se pare deja înspre zona Kafka”.

Reprezentantul rezidenților atrage atenția că pasivitatea autorităților va urgenta exodul tinerilor doctori în străinătate:

„Dacă nu se întâmplă nimic, riscul este să trecem prin același examen cu aceleași probleme, iar mesajul pentru cei mai tineri va fi de a pleca din România. Vor spune: «Nu mai stau un an în România, plec în altă țară, dau examenul european și devin specialist acolo».Cred că a fost un examen de moarte subită cardiacă, iar acum așteptăm resuscitarea”, a spus Mihnea Casian pentru Libertatea.

Unii candidații au încercat să depună contestații la comisiile locale din universități, s-au lovit de un zid birocratic. „De la rectoratul unei Universități de Medicină răspunsul oficial a fost sec: nu scrie în metodologie că baremul se poate contesta”, a declarat un alt candidat respins.

În timp ce unii profesori susțin ferm că tinerii pur și simplu nu au învățat și că aceste note dezastruoase sunt doar oglinda slabei pregătiri, alți profesori le iau deschis apărarea rezidenților.

SMMR solicită de urgență o sesiune extraordinară sau refacerea baremelor

Presiunea pe decidenți a crescut exponențial după ce Societatea Multidisciplinară a Medicilor Rezidenți (SMMR) a transmis o adresă oficială Ministerului Sănătății, semnalând erori grave de redactare – inclusiv cazuri în care s-au cerut definiții la subiecte de diagnostic sau s-au depunctat manifestări clinice neprecizate în cerință.

SMMR solicită oficial autorităților adoptarea a trei măsuri imediate:

Recorectarea lucrărilor și refacerea baremelor de către o comisie independentă de contestații pentru toate examenele unde rata de promovabilitate locală a scăzut sub 30%. Organizarea unei sesiuni extraordinare de examen până la sfârșitul anului 2026, dacă refacerea baremelor nu este tehnic posibilă (invocând precedentul creat în 2025 la Medicina de Urgență). Formularea explicită și transparentă a tuturor cerințelor pentru comisiile de examen din sesiunile viitoare.

„Întrucât sesiunea se încheie pe 3 noiembrie, am solicitat rezolvarea de urgență a acestor probleme. Este esențial ca semnalele noastre să fie tratate cu seriozitate, astfel încât încrederea medicilor rezidenți în corectitudinea examenului să nu fie compromisă”, au transmis reprezentanții SMMR.

Conf.univ.dr. Silviu Ionel Dumitrescu, membru în comisia de examen: „Fermitatea devine nedreptate când refuzi să corectezi o eroare”

Membri de prestigiu din comisiile de redactare și coordonatori de rezidențiat au confirmat că testarea nu a reflectat nivelul real de pregătire al candidaților. Conf. Univ. Dr. Silviu Ionel Dumitrescu, membru în comisia națională care a redactat subiectele și baremul la Cardiologie, și-a exprimat public regretul față de situația creată:

„Mă doare să îi văd pe rezidenții pe care îi cunosc și îi apreciez confruntați cu această dezamăgire, după ani de muncă și pregătire. În rândul rezidenților din centrul nostru, rata de promovare a fost de aproximativ 50%, iar procente asemănătoare au fost semnalate în majoritatea centrelor universitare. Pentru unii dintre ei, rezultatul nu reflectă pregătirea și judecata clinică demonstrate zi de zi alături de noi”, afirmă dr. Silviu Ionel Dumitrescu.

Cadrul didactic subliniază că pragul minim de promovare (nota 7,00) raportat la un barem excesiv de strict trebuie reevaluat separat și propune o reformă radicală: introducerea susținerii unei disertații pe baza portofoliului de cazuri clinice din rezidențiat, reconfigurarea probei practice și recunoașterea Examenului European.

„Fermitatea devine nedreptate atunci când apărarea unei hotărâri ajunge să cântărească mai mult decât adevărul și disponibilitatea de a corecta o eroare. Pentru candidații acestei sesiuni, prioritatea imediată rămâne clarificarea sesizărilor, corectarea eventualelor erori confirmate și analizarea modului de stabilire a pragului”, a adăugat dr. Dumitrescu, citându-l pe Seneca.

Echivalarea examenului european de Cardiologie (EECC), o soluție

Prof. Dr. Alexandru Popescu, reputat medic cardiolog, fost președinte al Societății Române de Cardiologie, arată că picarea în masă a rezidenților din marile centre universitare nu poate fi justificată printr-o scădere bruscă a nivelului unei întregi generații.

Iată declarația integrală transmisă de Prof. Dr. Alexandru Popescu:

„Atunci când rata de promovare a unui examen scade dramatic față de anii precedenți, este evident că există o problemă care trebuie analizată serios. O scădere de asemenea amploare este greu de explicat printr-o deteriorare bruscă a nivelului de pregătire al unei întregi generații și ridică semne de întrebare importante privind examenul în sine.

La proba scrisă a examenului de specialitate în cardiologie din acest an, ratele de promovare au fost de doar 47% în București, 50% în Cluj-Napoca și 43% în Iași, centre universitare cu tradiție în pregătirea cardiologilor (ca să dau doar trei exemple). Aceasta în condițiile în care, în anii precedenți, promovabilitatea probei scrise în aceleași centre depășea constant 80%.

Pot spune, din experiență directă, că actuala generație de rezidenți în cardiologie este una bine pregătită, cu mulți colegi valoroși, motivați și activi profesional, pe care îi respect în mod deosebit și cu care este o plăcere să lucrez.

Faptul că printre candidații respinși se numără și colegi care au promovat în această vară, cu punctaje foarte bune, examenul european de cardiologie reprezintă un argument suplimentar că problema nu poate fi redusă la nivelul de pregătire al candidaților și că aceste rezultate trebuie analizate serios, pentru a lua măsurile care se impun și a nu valida un examen viciat.

Introducerea examenului național cu subiecte unice a pornit de la premise teoretice corecte: standardizarea și uniformizarea evaluării la nivelul întregii țări. Din păcate, rezultatele practice nu au confirmat aceste așteptări. Diferențele față de anii precedenți, dar și discrepanțele regionale importante înregistrate în acest an, sunt prea mari pentru a fi ignorate, implauzibile statistic și necesită o analiză obiectivă și măsuri în consecință.

Cred însă că problema fundamentală este chiar formatul actual al probei scrise, care privilegiază memoria și capacitatea de reproducere aproape ad litteram a unor informații, liste și tabele dintr-un manual, fără să evalueze înțelegerea, raționamentul și judecata clinică.

Din acest motiv, consider că cea mai bună soluție ar fi echivalarea cât mai rapidă a European Exam in Core Cardiology (EECC) cu proba scrisă a examenului național de specialitate în cardiologie’’.

EECC este organizat de European Society of Cardiology (ESC) de peste 15 ani și reprezintă un examen foarte riguros, bazat pe întrebări cu răspunsuri multiple (MCQ), care acoperă toate domeniile majore ale cardiologiei. Este construit și administrat după standarde înalte de calitate, cu proceduri transparente și mecanisme solide de control al calității evaluării, susține prof. Popescu.

,,Spre deosebire de actualul nostru examen scris, care verifică doar o fracțiune relativ redusă a materiei (aproximativ 20%), prin tragere la sorți, EECC permite evaluarea cunoștințelor din întreaga arie a cardiologiei și, mai ales, a capacității de a aplica aceste cunoștințe în situații clinice concrete, examenul incluzând cazuri clinice cu întrebări în cascadă și alte modalități de a evalua judecata clinică.

În plus, echivalarea EECC ar elimina numeroasele probleme legate de alegerea subiectelor, formularea baremelor și variabilitatea interpretării și aplicării acestora, realizând o armonizare reală a evaluării, nu doar la nivel național, ci și european.

Există, de altfel, precedente funcționale în România: examenele europene din specialități precum Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) sau Radiologie și Imagistică Medicală sunt deja recunoscute național. Prin urmare, echivalarea EECC cu proba scrisă a examenului de specialitate în cardiologie nu ar reprezenta o premieră, ci extinderea unui model deja aplicat în alte specialități. Nu văd niciun impediment pentru extinderea acestui mecanism la cardiologie și la alte specialități interesate, cu adaptările administrative și legislative necesare.

Când am inițiat introducerea European Exam in Core Cardiology (EECC) în România, în 2022, în calitate de președinte al Societății Române de Cardiologie (SRC), am realizat și un sondaj de opinie în rândul rezidenților de cardiologie din întreaga țară, ale cărui rezultate le prezint mai jos.

La sondajul din 2022 au răspuns 113 participanți din mai multe centre universitare din țară. Dintre aceștia, 85% au susținut echivalarea examenului european cu proba scrisă a examenului național de specialitate, iar 77% și-au exprimat preferința pentru examenul european.

Cred că ar fi util să repetăm acest sondaj acum, după patru ani, pentru a vedea cum au evoluat opiniile rezidenților, mai ales în contextul experienței acumulate cu EECC și al rezultatelor examenului național din acest an.

În acești patru ani, rezidenții români au avut posibilitatea de a susține EECC gratuit, taxele de participare fiind acoperite integral de Societatea Română de Cardiologie. Proiectul a beneficiat de sprijinul constant al SRC, inclusiv în mandatele care au urmat, sub președinția colegilor Ovidiu Chioncel și Dan Dobreanu, cărora le mulțumesc pentru continuarea și susținerea acestei inițiative.

Interesul pentru EECC a crescut constant, numărul candidaților români ajungând la 54 în 2026 (locul 8 între cele 50 de țări participante), deși examenul este în prezent facultativ și nu are valoare juridică în România.

Mai mult, rata de promovare a candidaților români în 2026 a fost de 85%, depășind media internațională de 82%. Acest rezultat ilustrează nivelul foarte bun de pregătire și competitivitatea colegilor români care au susținut examenul, demonstrând că aceștia pot face față cu succes unei evaluări riguroase, la standarde europene.

EECC este susținut anual de peste 1.000 de candidați din peste 50 de țări, din Europa și nu numai. Faptul că în țări precum Marea Britanie, Irlanda, Elveția, Finlanda sau Spania EECC a înlocuit examenul național vorbește de la sine despre calitatea și recunoașterea sa internațională.

Sunt convins că echivalarea EECC cu proba scrisă a examenului național de specialitate ar rezolva majoritatea problemelor actuale și ar reprezenta un pas important către o evaluare mai echitabilă, mai relevantă și mai apropiată de standardele europene.

Obiectivul unui examen de specialitate nu trebuie să fie verificarea capacității de a reproduce pagini dintr-un manual, ci evaluarea cunoștințelor, a înțelegerii și a raționamentului clinic necesare exercitării independente a profesiei.

Viitorii cardiologi trebuie să cunoască temeinic cardiologia, să poată interpreta informații complexe, să ia decizii corecte și să gestioneze situații clinice diverse, atât în urgență, cât și în practica electivă. Iar examenul de specialitate trebuie să fie construit astfel încât să poată evalua cât mai bine tocmai aceste competențe.

Nu trebuie să facem examenul mai ușor, ci mai relevant clinic, mai echitabil, mai bun”, e de părere profesorul Popescu.

Colegiul Medicilor din România cere transparență și corectitudine

Pe fondul tensiunilor crescânde, Colegiul Medicilor din România (CMR) a transmis astăzi că procesul de obținere a titlului de specialist trebuie să fie bazat pe rigoare, transparență și respect față de efortul depus de rezidenți pe parcursul anilor de pregătire.

CMR a solicitat verificarea atentă și unitară a tuturor contestațiilor depuse la Ministerul Sănătății, subliniind necesitatea asigurării unui mediu academic echitabil, în care nicio eroare de barem să nu afecteze parcursul profesional al tinerilor medici. Decizia privind eventuala reevaluare a lucrărilor sau organizarea unei sesiuni extraordinare se află în prezent la Ministerul Sănătății.