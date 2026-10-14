Ucrainenii au lovit cel mai important centru de date din Rusia, care găzduiește noul supercomputer dorit de Vladimir Putin

Cel mai mare centru de date din Rusia a fost lovit miercuri de drone ucrainene în cadrul unei serii de atacuri care par să vizeze ambiţiile Kremlinului de a-și dezvolta capacităţi de inteligenţă artificială, relatează Reuters.

Atacul efectuat miercuri asupra centrului de date din Balakovo, deţinut de Sberbank, cea mai mare bancă şi companie de tehnologie din Rusia, a urmat celor trei atacuri de săptămâna trecută asupra centrelor de date deţinute de grupul tehnologic rus Yandex.

„Confirmăm că centrul de procesare a datelor a fost atacat. În acelaşi timp, toate sistemele şi serviciile Sberbank funcţionează normal şi fără întreruperi”, a declarat Aleksandr Vediahin, prim-adjunct al directorului general al Sberbank.

Centrul Sberbank lovit miercuri urma să găzduiască noul supercomputer al Rusiei, programat să intre în funcţiune în 2027.

Centrele de date ale Yandex, atacate săptămâna trecută, găzduiau toate cele trei supercomputere operaţionale ale acestei companii. Nici Yandex, nici Sberbank nu au precizat dacă supercomputerele, utilizate pentru antrenarea modelelor de inteligenţă artificială, au fost avariate în urma atacurilor.

Alături de Yandex, Sberbank este liderul de pe piața rusă în dezvoltarea inteligenţei artificiale. Piaţa internă este împărţită între modelul GigaChat al Sberbank şi YandexGPT.

Rusia vrea să fie o putere în inteligența artificială, dar suferă din cauza războiului

Ambele companii au investit masiv în dezvoltarea modelelor lor, dar se află în urma liderilor mondiali din Statele Unite şi China, parţial din cauza sancţiunilor occidentale, care împiedică accesul Rusiei la cele mai avansate componente hardware.

Sberbank dispune de două supercomputere funcţionale. Cel mai avansat dintre acestea, Christofari Neo, care ocupă locul 167 în clasamentul Top 500 al celor mai puternice supercomputere din lume, se află la Moscova şi are la bază cipuri Nvidia A100. Cel mai avansat supercomputer al Yandex, Cervonenkis, ocupă locul 101 în acelaşi clasament.

Expertul IT Mihail Klimarev a declarat pentru Reuters că înlocuirea cipurilor ar putea dura mult timp din cauza sancţiunilor occidentale, în timp ce avarierea supercomputerelor ar putea afecta și mai mult industria rusă a inteligenţei artificiale.

„Echipamentele sunt importate, dar acest lucru se face la un cost ridicat, pe căi indirecte. Mai întâi, trebuie să negociezi pentru ca cineva să fie dispus să ţi-l vândă şi să nu se teamă de sancţiuni”, a subliniat expertul IT.

Sberbank, mai bine protejată decât Yandex

Unii comentatori au comparat lipsa întreruperilor semnalate la Sberbank, controlată de stat, cu situaţia de la Yandex, ale cărei divizii de taxiuri şi livrări de mâncare au raportat întreruperi. În opinia lor, acest lucru demonstrează că centrele Sberbank sunt mai bine protejate.

Centrul de date Sberbank atacat este situat în apropierea centralei nucleare de la Balakovo, utilizată ca sursă de energie, şi a centralei hidroelectrice de la Saratov. Nu s-au raportat daune la niciuna dintre centrale în urma atacului cu drone.

Ucraina afirmă că ripostează astfel la atacurile efectuate de ruși asupra propriilor centre de date. Ambele ţări şi-au atacat reciproc rafinăriile, centralele electrice, porturile şi companiile de comerţ electronic.