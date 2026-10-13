Susține Susține

Dezastru la examenul național de medic specialist 2026: Rată masivă de picare, bareme contestate și memorii. Zeci de tineri medici riscă să devină șomeri

Alexandra Mănăilă
Alexandra Mănăilă
Reporter
Comentează
O criză fără precedent zdruncină sistemul de sănătate din România. Sursă foto: Getty Images
O criză fără precedent zdruncină sistemul de sănătate din România. Sursă foto: Getty Images
Analiză
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

O criză fără precedent zdruncină sistemul de sănătate din România. Sesiunea din octombrie 2026 a examenului național pentru obținerea titlului de medic specialist s-a transformat într-un scandal de proporții, după ce candidații, în procente uriașe, au picat proba scrisă. Medicii rezidenți acuză bareme de corectare absurde, concepute rigid pe cuvinte-cheie, și neconcordanțe severe între cerințele subiectelor și grila de punctare. Mai mulți candidați au făcut sesizări oficiale trimise către Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, ARACIS și Curtea de Conturi și cer răspunsul la o întrebare fundamentală: cum pot medicii evaluați anual cu note de 9 și 10 să fie respinși în masă la examenul final?

Cuprins:

Tinerii medici vor sta șomeri în timp ce România se confruntă cu un deficit grav de specialiști

În ciuda deficitului acut de cadre medicale din spitalele românești, zeci de absolvenți de Rezidențiat se văd puși în imposibilitatea de a profesa, deși au contracte sau posturi care îi așteaptă.

„Am colegi care, ca și mine, și-au terminat Rezidențiatul cu câteva luni în urmă sau în primăvară și care acum așteptau să ia acest examen ca să se angajeze ca specialiști, și vă dați seama că lucrul acesta nu se va întâmpla. Vor trebui să rămână șomeri până în primăvară când se dă următorul examen... Am colegi care au luat la Rezidențiat loc cu post, sunt așteptați la post, ei bine, vă dați seama ce înseamnă asta pentru ei, riscă să le rezilieze chiar contractul de muncă”, a declarat pentru Libertatea dr. Mihnea Casian, medic care a dat acum examenul de specialist în cardiologie, dar nu a luat proba scrisă.

Această situație absurdă adâncește criza din sistemul sanitar și mai mult îi determină pe tinerii medici să ia în calcul opțiunea de a părăsi definitiv România pentru țări europene (precum Franța, Spania sau Marea Britanie) unde examenele europene sau competențele clinice le sunt recunoscute direct.

Mărturia medicului Mihnea Casian, care profesează în Marea Britanie: „A fost ca atunci când te prăbușești la aterizare”

Dr. Mihnea Casian, medic rezident în cardiologie care lucrează în cercetare clinică la Londra și s-a întors în țară special pentru a susține examenul de specialist, descrie atmosfera generală ca fiind una de șoc total. „Noi, când ne-am înscris la acest examen, am știut clar că bibliografia va fi cartea. [...] A fost puțin ca atunci când mergi cu avionul și nu te aștepți să te prăbușești, dar la aterizare îți dai seama că nu mai aterizezi. După ce s-au auzit subiectele, cu toții am răsuflat ușurați și am zis că sunt subiecte decente. Am scris cât am putut cu toții de bine, iar la final, când am văzut baremul, am început să fim prea șocați ca să mai facem vreo conexiune.”, a povestit tânărul.

Potrivit medicului, decizia recentă de unificare a examenului la nivel național, luată după eșecul similar de la Medicina de Urgență din 2025 a dus la crearea unui barem național cu probleme majore de redactare și de calcul.

„Problema de fond a baremului este că pentru 10 subiecte are aproape 10 pagini. Au ajuns să puncteze cuvinte cu 0,25 puncte pentru că așa și-au dorit să fie transparenți. Problema foarte mare este că e o neconcordanță mare între formularea cerinței și ceea ce îți cereau să răspunzi. La un subiect precum «Genetica în sindromul de QT lung», mai mult de jumătate din punctajul de pe barem corespundea unor itemi de diagnostic, prognostic sau tratament, care n-aveau nicio legătură cu genetica.”, a explicat dr. Mihnea Casian.

Situația de la examenul de specialist a îmbrăcat forme dramatice la nivelul centrelor universitare:

  • București (Cardiologie): Peste 50% dintre candidați au picat proba scrisă (în total au promovat doar 29 din 61 de candidați, adică o rată de promovare de 47%).
  • Centre din țară (Cardiologie): La Cluj, Sibiu și Iași au trecut jumătate sau mai puțin de jumătate dintre candidați. În Târgu Mureș și Oradea, promovabilitatea a fost de asemenea sub 50%.
  • Institutul C.C. Iliescu: Din 7-8 rezidenți înscriși, doar un singur candidat a promovat examenul.

Peste 59 de medici cardiologi au semnat deja un memorandum pe care vor să-l trimită la Ministerul Sănătății pentru a solicita un punct de vedere oficial și analiza comisiei naționale, după ce individual mai mulți candidați au depus memorii și contestații.

Absurdul sistemului: Medicii cu examen european promovat au picat la București, dar pot profesa în străinătate

Paradoxul cel mai mare al acestei sesiuni este că medici extrem de bine pregătiți, atestați la nivel internațional, au fost declarați respinși la proba națională scrisă din cauza rigidității baremului.

„Am colegi care au luat examenul european de cardiologie și au luat nota 4 [n.r. la examenul național din România]. Vă dați seama ce șocați au putut să fie acești colegi de-ai mei... Am colegi care deja au zis: «Știi ceva? Poate nu trebuie să-mi dau acest examen, am examenul european luat, mă duc în Franța, în Spania sau în altă țară unde examenul ăsta în sine este recunoscut și devin acolo specialist și practic»”, a povestit dr. Mihnea Casian.

Diploma de medic și examenul european de cardiologie sunt recunoscute oficial ca examen național de specialist în țări precum Franța, Spania, Irlanda, Finlanda sau Marea Britanie. Cu toate acestea, în România, testul european nu este echivalat ca examen de specialist, astfel că tinerii medici care îl promovează cu brio nu îl pot folosiîn propriul stat, dar sunt primiți cu brațele deschise în clinicile din străinătate.

Poziția dură a prof. dr. Ruxandra Jurcuț: „Trecem într-o eră și mai întunecată a examenului de specialitate”

Reputat medic cardiolog și cadru didactic, prof. dr. Ruxandra Jurcuțde la CC. Iliescu, a transmis un mesaj ferm de susținere pentru tinerii medici, criticând acid structura noului examen național unificat.

MOTTO: „Dragi rezidenți, să știți că noi, cei care v-am format, care v-am văzut rezolvând cazuri și strălucind în situații grele, știm bine că sunteți inteligenți, harnici, munciți, citiți, super smart! Poate că nu e o consolare acum, dar suntem mulți cei care credem că sunteți mai buni decât o spune baremul acestei toamne!”, a scris Prof. dr. Ruxandra Jurcuț, pe o rețea de socializare.

Profesorul universitar arată că, deși în alte țări europene se folosește Diploma Europeană de Cardiologie — un examen serios, axat pe cazuri clinice, imagistică și ghiduri actuale, sau examinări cu scenarii clinice și cazuri în cascadă —, România a regresat spre un model de evaluare extrem de rigid.

„Am reușit însă, în 2026, cu încercarea de a avea comisii naționale unice pe specialități care au primit niste recomandări detaliate și complicate de la Minister pentru modul de construcție a subiectelor și mai ales baremelor, să trecem într-o eră și mai întunecată a examenului de specialitate — cea în care proba scrisă testează doar capacitatea de memorare în detaliu a unor liste și tabele, fără critică, fără logică, fără interpretare, punctând la zecime fiecare element dintr-o listă. [...] Candidatii sunt complet șocați, cu senzația unui experiment eșuat. Și cu toții ne întrebăm: ce urmează? Vom închide ochii și vom merge mai departe?” .

Sesizări oficiale ale altor candidați din medicină internă și boli infecțioase: Cine răspunde pentru anii de rezidențiat și banii publici

În paralel cu protestele candidaților privind baremele, pe adresa redacției au sosit solicitări oficiale urgente transmise de candidați pentru titlul de specialist în medicină internă către Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, rectoratele UMF-urilor, ARACIS și Curtea de Conturi a României.

Un medic care a dat examenul la Medicină Internă ridică problema responsabilității cadrelor universitare și a coordonatorilor de rezidențiat care atestă pregătirea rezidenților timp de 4-7 ani:

„Cum este posibil ca medicii rezidenți să fie evaluați favorabil ani la rând de cadrele didactice și de coordonatorii lor, iar la examenul final o proporție importantă dintre aceștia să nu promoveze nici prima probă? Dacă pregătirea profesională a fost insuficientă, trebuie clarificat cum au funcționat evaluările efectuate de coordonatori... Dacă pregătirea a fost corespunzătoare, trebuie explicată discrepanța dintre evaluările din timpul rezidențiatului și rezultatele examenului final”, ne-a scris candidatul F. M. care a exemplificat prin date preliminare din sesiune:

  • Craiova – Boli infecțioase: doar 2 promovați din 7 candidați.
  • Târgu Mureș – Boli infecțioase: doar 1 promovat din 5 candidați.
  • București – Medicină internă: doar 7 promovați din 13 candidați.

Solicitare de audit de la Curtea de Conturi și verificări ARACIS

Un alt medic a transmis o sesizare administrativă și o solicitare directă către Curtea de Conturi a României pentru auditarea fondurilor publice alocate formării în rezidențiat în perioada 2021–2026:

„Rezultatele semnalate la proba scrisă a examenului de medic specialist din 2026 ridică întrebări serioase privind eficiența pregătirii în rezidențiat... Este inacceptabil ca eventualele deficiențe ale procesului de formare medicală să producă efecte exclusiv asupra medicilor rezidenți, fără ca activitatea coordonatorilor, calitatea instruirii oferite și responsabilitatea instituțiilor de pregătire să fie supuse unei evaluări corespunzătoare.”, a precizat un candidat la examenul de specialist M.N, care prin sesizarea adresată Curții de Conturi și universităților, solicită:

  1. Verificarea îndeplinirii obligației legale de instruire teoretică (minimum 4 ore de seminarii/discuții săptămânal).
  2. Verificarea modului în care au fost acordate notele de 9 și 10 din carnetele de rezident pe parcursul stagiilor.
  3. Auditarea cheltuielilor publice destinate coordonării și pregătirii teoretice/practice.
  4. Clarificarea din partea ARACIS privind includerea rezultatelor la examenul de specialist ca indicator al calității învățământului superior medical.

Medicii rezidenți și cadrele didactice așteaptă în acest moment o reacție oficială din partea Ministerului Sănătății și o analiză independentă a baremelor contestate.

Medicina de familie explodează în preferințe la Rezidențiat 2026! Ce specialități aleg tinerii și lista celor 25 de domenii unde România ar putea rămâne fără medici. Admiterea la Medicină în 2026: Record de candidați la București și interes masiv în țară. Cine sunt tinerii care vor să devină medici

Susține jurnalismul independentContribuie rapid, prin Google Pay - fără formulare și fără date de card.
CONTRIBUIE
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Medicina medici Ministerul Sănătății Exclusiv Libertatea
Parteneri
„Tot ce este din sânge, sămânță și neam Becali nu are voie să fie sărac...” Cadoul fabulos pe care i l-a făcut Gigi Becali nepoatei sale, fiica vărului său, Victor Becali. De neimaginat, ce-a putut să-i ofere, la nuntă: ”I-am luat...”
Viva.ro
„Tot ce este din sânge, sămânță și neam Becali nu are voie să fie sărac...” Cadoul fabulos pe care i l-a făcut Gigi Becali nepoatei sale, fiica vărului său, Victor Becali. De neimaginat, ce-a putut să-i ofere, la nuntă: ”I-am luat...”
Botez de lux pentru tripleții fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu! Avem imaginile de la petrecere! Tort spectaculos, invitați unul și unul, politicieni și oameni influenți din România, și un decor cum rar vezi la astfel de evenimente / FOTO
Unica.ro
Botez de lux pentru tripleții fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu! Avem imaginile de la petrecere! Tort spectaculos, invitați unul și unul, politicieni și oameni influenți din România, și un decor cum rar vezi la astfel de evenimente / FOTO
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Sydney Sweeney a revenit într-o nouă reclamă controversată, doar în chiloți: „Bărbați în toată firea pariază pe culoarea lenjeriei mele intime”
Gsp.ro
Sydney Sweeney a revenit într-o nouă reclamă controversată, doar în chiloți: „Bărbați în toată firea pariază pe culoarea lenjeriei mele intime”
Gabi Tamaș a numit „cel mai mare șprițar” cu care a fost coleg + Țara cu cele mai mari beții: „Vodcă, coniac, whisky. Ne-am făcut pilaf!”
Gsp.ro
Gabi Tamaș a numit „cel mai mare șprițar” cu care a fost coleg + Țara cu cele mai mari beții: „Vodcă, coniac, whisky. Ne-am făcut pilaf!”
Parteneri
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Libertateapentrufemei.ro
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
BREAKING grav despre vedeta pro tv! A fost dusă imediat la spital: “La data de 12 octombrie, în jurul orei 18.45, polițiștii au fost sesizați... Vezi tot
Avantaje.ro
BREAKING grav despre vedeta pro tv! A fost dusă imediat la spital: “La data de 12 octombrie, în jurul orei 18.45, polițiștii au fost sesizați... Vezi tot
Cine a propus-o, de fapt, pe Irina Fodor pentru „Asia Express”? Mona Segall a făcut dezvăluirea după ani de colaborare cu prezentatoarea. Numele celui care a avut ideea s-ar putea să te surprindă!
Tvmania.libertatea.ro
Cine a propus-o, de fapt, pe Irina Fodor pentru „Asia Express”? Mona Segall a făcut dezvăluirea după ani de colaborare cu prezentatoarea. Numele celui care a avut ideea s-ar putea să te surprindă!
ALTE ȘTIRI
mama-nastere-nou-nascut
Știri România
13:36
Mamele ar putea avea pe cineva drag alături la naștere. Proiectul de lege care poate schimba regulile în maternități
O criză fără precedent zdruncină sistemul de sănătate din România. Sursă foto: Getty Images
Analiză
Știri România
13:00
Dezastru la examenul național de medic specialist 2026: Rată masivă de picare, bareme contestate și memorii. Zeci de tineri medici riscă să devină șomeri
Parteneri
România, cu mâinile legate în cazul unui atac asupra Republicii Moldova. Marea piedică, explicată de fostul șef al Armatei Române
Adevarul.ro
România, cu mâinile legate în cazul unui atac asupra Republicii Moldova. Marea piedică, explicată de fostul șef al Armatei Române
Adrian Mutu, gata să revină la naționala U21! Ce soluție salvatoare propune pentru fotbalul românesc. Exclusiv
Fanatik.ro
Adrian Mutu, gata să revină la naționala U21! Ce soluție salvatoare propune pentru fotbalul românesc. Exclusiv
Cum se transferă un SRL cu datorii fiscale și când sunt executate garanțiile
Financiarul.ro
Cum se transferă un SRL cu datorii fiscale și când sunt executate garanțiile
Parteneri
Superliga.ro
CFR - &quot;U&quot; 1-3. În Cluj, se poartă &quot;Șepcile&quot;
Superliga.ro
Lucruri de urmărit în etapa a 11-a din Superliga
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
MONDEN
Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu
Stiri Mondene
13:40
Gabi Bădălău, ofertă neașteptată pentru Claudia Pătrășcanu în plin scandal. Ce îi garantează fostei soții dacă se mută la București
Actorul Toma Cuzin, cunoscut drept Firicel din Las Fierbinți | sursa foto: PRO TV
Exclusiv
Stiri Mondene
13:40
Reacția PRO TV după ce actorul Cuzin Toma ar fi fost reținut: „Nu susținem astfel de comportamente”. Ce a făcut Firicel din Las Fierbinți
Parteneri
Corina Caragea, în costum de baie în Hawaii! Prezentatoarea PRO TV a revenit pe insula care a cucerit-o. „Vreau casa asta!”
Tvmania.libertatea.ro
Corina Caragea, în costum de baie în Hawaii! Prezentatoarea PRO TV a revenit pe insula care a cucerit-o. „Vreau casa asta!”
„Firicel” din Las Fierbinți reținut de polițiști pentru 24 de ore. Ce a făcut actorul
Redactia.ro
„Firicel” din Las Fierbinți reținut de polițiști pentru 24 de ore. Ce a făcut actorul
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Libertateapentrufemei.ro
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Parteneri
Gsp.ro
Corina Caragea se bucură de cadoul de lux primit de la șefii PRO TV, pe plajă în Hawaii: „M-am îndrăgostit din nou”
Gsp.ro
Diagnosticul primit de Lewis Hamilton, după investigația medicală
Parteneri
Spania sau România? Ce țară va avea mai multe zile libere în 2027
Mediafax.ro
Spania sau România? Ce țară va avea mai multe zile libere în 2027
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Stirilekanald.ro
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Amenzi de până la 50.000 de lei pentru românii care își închid balconul fără acte. În ce condiții se poate dubla impozitul pe apartament
Wowbiz.ro
Amenzi de până la 50.000 de lei pentru românii care își închid balconul fără acte. În ce condiții se poate dubla impozitul pe apartament
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Imagini neașteptate cu Iulia Vântur și Salman Khan! Cei doi au fost surprinși în timpul unui ritual sacru și au stârnit reacții în rândul fanilor
Wowbiz.ro
Imagini neașteptate cu Iulia Vântur și Salman Khan! Cei doi au fost surprinși în timpul unui ritual sacru și au stârnit reacții în rândul fanilor
Cât costă viața într-un sat cu 400 de locuitori. O femeie trăieşte fără griji cu 900 $ şi mai şi economiseşte
Observatornews.ro
Cât costă viața într-un sat cu 400 de locuitori. O femeie trăieşte fără griji cu 900 $ şi mai şi economiseşte
Armistițiul energetic dintre Rusia și Ucraina, încălcat la câteva ore după anunțul făcut de Donald Trump: „Rusia ne-a atacat”
Kanald.ro
Armistițiul energetic dintre Rusia și Ucraina, încălcat la câteva ore după anunțul făcut de Donald Trump: „Rusia ne-a atacat”
POLITIC
Traian Băsescu a fost președintele României în perioada 2004-2014. Foto: Profimedia
Politică
14:10
Traian Băsescu avertizează că România mai are doar două variante pentru un guvern cu o oarecare stabilitate: „Ne place sau nu, asta e!”
Premierul desemnat Luca Niculescu. Foto: Hepta
Politică
12 oct.
Luca Niculescu admite că există varianta să își depună mandatul înainte să ajungă la votul din Parlament. Ce a spus despre sprijinul lui Nicușor Dan
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Andrei Cordea pleacă de la CFR Cluj! Toate detaliile transferului şi reacţia lui Șumi: „La Craiova nu s-a dus datorită mie…” Exclusiv
Fanatik.ro
Andrei Cordea pleacă de la CFR Cluj! Toate detaliile transferului şi reacţia lui Șumi: „La Craiova nu s-a dus datorită mie…” Exclusiv
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Bani și Afaceri
14:37
PSD a depus un proiect de lege pentru înlocuirea indicelui ROBOR cu IRCC la toate creditele. Băncile care au manipulat ROBOR-ul, obligate să dea diferența înapoi
Lifestyle
14:30
Cum menții o pisică sau un câine activ în casă când afară plouă sau e prea frig
ReportajExclusiv
Știri România
14:28
Călin Georgescu, obligat să se prezinte la procesul în care e judecat pentru propagandă legionară și promovarea cultului unor persoane vinovate de crime de război
Politică
14:10
Traian Băsescu avertizează că România mai are doar două variante pentru un guvern cu o oarecare stabilitate: „Ne place sau nu, asta e!”
Citește mai multe
TRENDING
Știri Externe
09:54
Un meteorolog a analizat ultimele 47 de ierni și rezultatele sunt „surprinzătoare”: zăpada siberiană și iarna 2026-2027
Infrastructura
12 oct.
La ce folosesc, de fapt, sferele de beton de pe trotuarele orașelor. Rolul pe care puțini îl cunosc
Știri Externe
12 oct.
Un mecanic polonez a comparat motorul unui Volkswagen cu cel al unei mașini produse în China și a găsit mai multe asemănări suspecte
Lifestyle
10 oct.
Câtă apă se pune la orez pentru a ieși pufos de fiecare dată
Ambulanța aflată în misiune, blocată de un șofer iresponsabil pe autostradă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images.
Lifestyle
13:19
Amendă uriașă pentru un șofer care a blocat o ambulanță în misiune, pe o distanță de 6 km, în Germania: a ignorat complet sirena și luminile albastre
avion Qantas în aer
Cultură și Vacanțe
12:49
Un zbor Italia-Australia a fost anulat după o invazie de ploșnițe la bord. Pasagerii au fost mușcați timp de 17 ore, iar medicamentele din avion s-au epuizat
Rândunica este o pasăre mică, are o lungime de 19 cm, mai mică decât vrabia, și o greutate de 16-24 g. Sursă foto: Getty Images.
Lifestyle
11:57
În 1974, mii de rândunele au fost urcate într-un Boeing 727, alături de 140 de pasageri. Povestea neobișnuitei operațiuni de salvare a păsărilor din Europa
Portretul unei doamne blonde cu o atitudine pozitivă, îmbrăcată în halat de laborator, care zâmbește către aparatul foto în timp ce prezintă două flacoane de pastile, într-un birou.
Longevitate
10:51
Adevărul despre suplimentele pentru longevitate. Medicii geriatri spun ce obiceiuri simple prelungesc cu adevărat viața
O tânără a renunțat la slujba dintr-o bancă din Londra, a cumpărat un iaht cu 1900 de lire pe internet și acum economisește o avere în fiecare lună
Cultură și Vacanțe
10:29
O tânără a renunțat la slujba dintr-o bancă din Londra, a cumpărat un iaht cu 1.900 de lire pe internet și acum economisește o avere în fiecare lună: „Un mod de viață mai flexibil”
Cât timp se fierb cartofii pentru piure
Lifestyle
11 oct.
Cât timp se fierb cartofii pentru un piure reușit
Dafin, cimbru și mărar
Lifestyle
10 oct.
Cum se conservă frunzele de dafin, cimbru și mărar pentru iarnă
Ce este zona 2 de efort în timpul antrenamentelor
Lifestyle
17 sept.
Ce este zona 2 de efort și de ce e cea mai bună pentru arderea grăsimilor
De ce să pui un burete în sertarul cu legume al frigiderului
Lifestyle
23 sept.
De ce să pui un burete în sertarul cu legume al frigiderului
O femeie căreia vântul i-a suflat umbrela roșie și merge pe stradă prin ploaie
Știri România
10:47
Cod galben de vânt puternic și lapoviță la munte. ANM a emis noi alerte meteo: zonele vizate de rafale și ploi în următoarele 24 de ore
Mihai Chiriță este acuzat că ar fi prejudiciat . Sursa foto: Shutterstock, Facebook / Mihai Chiriță
Analiză
Știri România
10:00
Achiziție „în orb” la Primăria Iași: factură de două milioane de lei, avizată și achitată în mai puțin de trei ore. Ce a cauzat atâta grabă în instituția publică condusă de Mihai Chirica
După ce va fi supusă unei complicate intervenții chirurgicale, Natalia are nevoie de o proteză oculară și de tratamente postoperatorii. Fetița de 2,7 ani ce suferă de o formă rară de cancer infantil, are nevoie de 8.000 de euro
Știri România
08:00
După ce va fi supusă unei complicate intervenții chirurgicale, Natalia va avea nevoie de proteză oculară și de tratamente postoperatorii. Fetița de 2 ani și 7 luni, care suferă de o formă rară de cancer infantil, are nevoie de 8.000 de euro
Jandarmeria a folosit inclusiv tunuri de apă pentru dispersarea participanților de la mitingul din 10 august 2018. Sursă foto: Hepta.
Știri România
07:53
Dosarul 10 august se judecă la trei zile după ce faptele s-au prescris: un nou termen la Curtea Militară de Apel București
Donald Trump a acuzat faptul că participarea SUA în NATO a fost tratată istoric ca „o stradă cu sens unic”. Foto: Getty Images
Opinii
07:27
De câte războaie e nevoie ca să iei un Nobel pentru Pace?
Luca Niculescu, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu Sursa foto Dumitru Angelescu, Agerpres
Opinii
12 oct.
Pactul care a băgat România în criză. Luca Niculescu, pe urmele tandemului Nicu&Marcel
sistem-energie-curent-baterii
Opinii
12 oct.
Eficiență sau Supraviețuire? Noua arhitectură energetică a României în fața riscurilor hibride și geopolitice
Ilie Bolojan și mai mulți lideri ai PNL
Opinii
11 oct.
Noul PNL: Good Bye, USA și Deutschland Uber Alles?
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu