Poliţiştii s-au deplasat imediat la faţa locului şi au deschis o anchetă pentru a găsi vinovatul, a declarat joi pentru AFP o purtătoare de cuvânt a poliţiei slovene.

În mărime naturală şi cocoţată pe un trunchi de copac în mijlocul unui câmp privat de lângă Sevnica, un oraş din estul ţării în care Melania Trump şi-a petrecut copilăria, această statuie dezvelită în 2020 o înfăţişează făcând cu mâna, un gest inspirat de postura cuplului prezidenţial la învestirea lui Donald Trump pentru primul său mandat prezidențial, în 2017.

🇺🇸🇸🇮 ICYMI: A bronze statue of U.S. First Lady Melania Trump was unveiled in her native Slovenia to replace a wooden one that was set on fire in July.



The new sculpture is a replica of the original one that was commissioned and placed near her hometown of Sevnica pic.twitter.com/IU22ngBKdg