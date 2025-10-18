După întâlnirea cu Donald Trump, Zelenski a discutat cu liderii europeni

Conform Kyiv Post, Merz a promis să sporească sprijinul pentru Ucraina pentru a „încuraja Rusia să se angajeze în negocieri serioase”. Liderii europeni intenționează să crească presiunea asupra Moscovei prin sancțiuni și utilizarea activelor rusești înghețate.

Purtătorul de cuvânt al guvernului german, Stefan Cornelius, l-a citat pe Merz: „Volodymyr Zelensky se bucură de sprijinul deplin al Germaniei și al prietenilor noștri europeni pe calea sa spre pace.”

Președintele ucrainean a avut o convorbire telefonică de grup cu politicienii europeni imediat după întâlnirea sa cu Trump și înainte de a vorbi cu reporterii.

La briefing, Zelensky a menționat că la discuție au participat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul general NATO, Mark Rutte, președintele Finlandei, Alexander Stubb, și premierii Regatului Unit, Italiei, Norvegiei și Poloniei.

Pe canalul său Telegram, Zelensky a declarat ulterior: „Am vorbit despre întâlnirea mea cu președintele SUA Donald Trump. Am discutat multe detalii importante. Cel mai important lucru acum este să protejăm mai multe vieți, să asigurăm securitatea pentru Ucraina și să ne întărim pe toți în Europa. Exact spre asta lucrăm.”

Sprijin german pentru apărarea aeriană a Ucrainei

Germania a propus deja să ajute la consolidarea apărării aeriene a Ucrainei în timpul unei întâlniri a aliaților Kievului la Paris pe 4 septembrie. Potrivit Kyiv Post, un oficial guvernamental a declarat pentru AFP că inițiativa ar face parte din garanții de securitate mai ample discutate de un grup de aproximativ 30 de țări care susțin Kievul.

Întâlnirea dintre Zelensky și Trump a fost urmată rapid de consultări cu partenerii europeni ai Kievului. Liderii europeni par hotărâți să mențină sprijinul pentru Ucraina și să continue presiunea asupra Rusiei pentru a ajunge la o soluție negociată a conflictului.

Planul de pace propus de cancelarul german Merz subliniază importanța unei abordări coordonate între aliații occidentali ai Ucrainei.

