„Vă rugăm, închideți dracului ușile!”: mesajul incredibil afișat la Policlinica Cina din Ploiești

Un afiș lipit la intrarea în Policlinica Cina din Ploiești a atras atenția printr-o formulare greu de imaginat într-o unitate medicală. Cineva le cerea celor care intrau în clădire să închidă ușile, dar într-un limbaj deloc obișnuit. Mesajul a fost fotografiat de un trecător, însă când jurnaliștii au ajuns să ceară explicații, hârtia dispăruse deja, relatează Observatorul Prahovean.

„Vă rugăm, închideți dracului ușile!”, mesajul de la intrarea în policlinică

Afișul a fost fotografiat marți, 13 octombrie 2026, pe unul dintre geamurile de la intrarea în Policlinica Cina din Ploiești. Pe o simplă coală de hârtie, cineva scrisese cu majuscule:

„VĂ RUGĂM ÎNCHIDEȚI DRACULUI UȘILE!”

Mesajul începea politicos, cu o rugăminte, dar se termina cu o expresie neașteptată pentru o instituție în care oamenii vin să primească îngrijiri medicale. Un cititor al publicației Observatorul Prahovean, amuzat de formulare, a fotografiat afișul și a trimis imaginea redacției.

Afișul a dispărut în aceeași zi. Primarul Ploieștiului nu a oferit explicații

După primirea fotografiei, un reporter al publicației locale a mers la policlinică pentru a verifica situația și a afla cine a pus mesajul la intrare. Numai că, între timp, afișul fusese îndepărtat. Jurnalistul a încercat să obțină explicații de la persoanele din policlinică, însă nimeni dintre cei contactați nu a dorit să vorbească despre mesaj.