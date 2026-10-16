„Vă rugăm, închideți dracului ușile!”: mesajul incredibil afișat la Policlinica Cina din Ploiești

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Un afiș lipit la intrarea în Policlinica Cina din Ploiești a atras atenția printr-o formulare greu de imaginat într-o unitate medicală. Cineva le cerea celor care intrau în clădire să închidă ușile, dar într-un limbaj deloc obișnuit. Mesajul a fost fotografiat de un trecător, însă când jurnaliștii au ajuns să ceară explicații, hârtia dispăruse deja, relatează Observatorul Prahovean.
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Afișul a fost fotografiat marți, 13 octombrie 2026, pe unul dintre geamurile de la intrarea în Policlinica Cina din Ploiești. Pe o simplă coală de hârtie, cineva scrisese cu majuscule:
„VĂ RUGĂM ÎNCHIDEȚI DRACULUI UȘILE!”
Mesajul începea politicos, cu o rugăminte, dar se termina cu o expresie neașteptată pentru o instituție în care oamenii vin să primească îngrijiri medicale. Un cititor al publicației Observatorul Prahovean, amuzat de formulare, a fotografiat afișul și a trimis imaginea redacției.
După primirea fotografiei, un reporter al publicației locale a mers la policlinică pentru a verifica situația și a afla cine a pus mesajul la intrare. Numai că, între timp, afișul fusese îndepărtat. Jurnalistul a încercat să obțină explicații de la persoanele din policlinică, însă nimeni dintre cei contactați nu a dorit să vorbească despre mesaj.
Nici administrația unității nu a putut fi contactată telefonic, publicația precizând că nu există un număr public al departamentului administrativ. Jurnaliștii i-au cerut un punct de vedere și primarului Ploieștiului, Mihai Polițeanu, având în vedere că imobilul în care funcționează Policlinica Cina se află în administrarea municipalității. Edilul nu a oferit un răspuns până la publicarea articolului din presa locală.