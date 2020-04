De Florinela Iosip,

Părintele Theodor Damian, 68 de ani, a plecat din România în 1988, la 15 ani după ce a fost hirotonit la Mănăstirea Botoșani. Nu a fugit de comunism, ci a plecat ca „să vadă lumea“. Asta a însemnat America pentru preotul Damian: o lume care i-a oferit, spune el, noi sensuri legate de ce înseamnă să fii un bun creștin, atât din punct de vedere academic, cât și la nivel de comunitate.



Părintele Theodor Damian

În 1993 a înființat în New York Institutul Român de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă împreună cu Parohia Ortodoxă Română „Sfinții Apostoli Petru și Pavel“, unde activează și în prezent ca preot. Totodată, Theodor Damian este profesor universitar de etică și filosofie la Metropolitan College of New York.



„Dumnezeu ne protejează prin faptul că noi ne protejăm“



Reporter: Cum credeți că se raportează oamenii la credință în această perioadă de pandemie?

Theodor Damian: Credința este singura speranță într-o perioadă în care deocamdată nu avem răspunsuri despre cum va arăta omenirea în viitorul apropiat.



-Iar în perioada Paștelui?

-Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului este un prilej pentru a ne aminti ce i-a spus Mântuitorul lui Petru când era pe punctul de a se scufunda, după ce a încercat să meargă pe ape la chemarea lui: „Eu sunt. Nu vă temeți!“.



Asta ne spune Dumnezeu în toate clipele de îndoială și de frică: «Nu vă temeți!». Dar asta nu înseamnă să nu te păzești, mai ales dacă ești pe linia I a frontului. Dumnezeu ne protejează prin faptul că ne protejăm pe noi înșine.



Biserica trebuie să coopereze cu autoritățile statului

-Cum pot credincioșii să se simtă conectați la credința lor, dar să aibă grijă și de sănătatea lor?

-Este o întrebare pe care ne-o punem toți credincioșii, indiferent dacă purtăm sau nu sutană. În condiții speciale, cum ar fi război, cataclisme sau cum este această pandemie, te orientezi după recomandările celor mai mari din biserica ta. Însă Biserica, la rândul ei, trebuie să aibă o strategie în concordanță cu autoritățile statului. Așa fac toate bisericile din lume.



Recomandări Șefa DSP Galați spune că e traumatizată și ar vrea să demisioneze: ”N-o fac din respect pentru fiul meu, medic rezident, care luptă în linia întâi, la «Victor Babeș»”

-Cum vedeți abordarea Bisericii Ortodoxe Române?

-Pot spune doar că m-am bucurat când, împreună cu autoritățile statului, a revenit asupra deciziei de a chema credincioșii la slujbă. Viața este cel mai scump dar pe care l-am primit de la Dumnezeu.



„Biserica este datoare să aibă grijă de viața credincioșilor săi“



Rugăciunea va fi la fel de intensă și dacă o vom face de acasă, pentru că este cu dezlegare de la Dumnezeu prin intermediul episcopilor și al celorlalți clerici. E ca în cazul unui invalid care nu poate să meargă la biserică sau al unui diabetic care nu poate să țină post. Firește că Dumnezeu și Biserica nu-i judecă pe aceștia, ci îi dezleagă.



Recomandări Scenele care i-au șocat pe medici: directoare a unui centru social și consilier județean PSD dansează și îmbrățișează bătrâni și copii aflați în izolare

Preotul care se va uita la televizor



-Cum o să vă petreceți sărbătorile de Paște?

-Blocat în Munchen, Germania, alături de soția mea (râde), pentru că zborurile către New York au fost anulate. Noi am venit pe 2 martie, când lucrurile erau ok, în concediul nostru obișnuit. Zborurile încă funcționau, erau doar câteva cazuri de coronavirus la New York. După câteva zile însă, situația a escaladat.



O să aprind lumânările în casă. Am un colțișor ca un mic altar cu icoane și lumânări și o să mă uit pe Trinitas la slujba de la Patriarhie. Profit de ocazie, pentru că n-am văzut niciodată cum se desfășoară slujbele Preafericitului Părinte Daniel. Va fi un privilegiu și o bucurie pentru mine.



Recomandări Diferenţă uriaşă între raportările cadrelor medicale infectate într-un judeţ: oficial sunt 9, cifra reală e de 107. Explicația autorităților

-Cum vor fi organizate slujbele de Înviere în America și Germania?

-Majoritatea bisericilor sunt închise, cu câteva excepții, cum ar fi mitropoliile. În lăcașele de cult care mai sunt deschise au voie să intre doar preotul și cântărețul, care fac slujbe online și apoi le postează pe rețelele de socializare. Inclusiv biserica unde predic eu este închisă. Așadar, chiar dacă eram în New York, tot acasă stăteam.



Eu le-am transmis enoriașilor mei prin mesaje pe Facebook sau mail că bucuria din suflet pentru Învierea Domnului nu depinde de un ritual, de niște pași pe care îi faci în jurul bisericii.



-Ce îi sfătuiți pe credincioși să facă în noaptea de Înviere?

-Să urmărească slujba la televizor sau online. Sunt foarte mulți preoți care fac slujbe online. Dacă nu mergem la biserică, nu înseamnă că Hristos nu a înviat.

Citeşte şi:

Imagini ale solidarității din Țăndărei, acolo unde peste 150 de familii au primit pachete cu produse de igienă și alimente

Povestea oierului care și-a chemat fiii din Anglia să-l ajute pentru mieii de Paște: ”O să tăiem și oile ca să nu moară de foame”

Imagini de la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, de unde este adusă Lumina Sfântă

GSP.RO Un medic legist contrazice ceea ce mulți credeau despre coronavirus. Ce a descoperit la toate victimele coronavirusului cărora le-a făcut autopsie

HOROSCOP Horoscop 19 aprilie 2020. Vărsătorii rezolvă o parte din conflicte