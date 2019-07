Echipa de la WTAF A This Country Podcast a dat vestea că Michael Sleggs s-a stins din viață pe contul de Twitter, potrivit Daily Mail.

„Suntem devastați. Prietenul nostru, legenda Michael Sleggs a murit azi-noapte. RIP Michael. Ești unul la un milion”, au transmis colegii actorului.

We are devastated! Our friend, the man the legend Michael Sleggs #Slugs passed away last night. RIP Michael. You are one in a million ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/TH1KPJfOyD