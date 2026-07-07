Posturile eliminate nu vor fi înlocuite de inteligența artificială

Anunțul Microsoft vine într-un context în care marile companii din tehnologie investesc masiv în dezvoltarea inteligenței artificiale și încearcă să își optimizeze costurile.

Într-un memoriu transmis angajaților, directorul de resurse umane al Microsoft, Amy Coleman, a explicat că disponibilizările nu sunt generate direct de utilizarea AI, ci de reorganizarea activității companiei, conform Agerpres.

„Vreau să vă spun direct că funcţiile eliminate astăzi nu vor fi înlocuite de AI. În acelaşi timp, este adevărat că schimbă modul în care se lucrează.”

Potrivit oficialului Microsoft, inteligența artificială automatizează o parte dintre activitățile repetitive, însă concedierile fac parte dintr-un plan mai amplu de realiniere a resurselor și a structurii operaționale la noile priorități ale companiei.

Divizia Xbox pierde aproximativ 3.200 de angajați

Cea mai mare parte a concedierilor va avea loc în cadrul diviziei de jocuri video Xbox, unde aproximativ 3.200 de angajați își vor pierde locurile de muncă.

Conducerea Xbox a descris această decizie drept cea mai amplă restructurare din istoria diviziei. Măsura vine în contextul în care numărul utilizatorilor și timpul petrecut pe platformele Xbox au scăzut în ultimii ani.

Nu este prima restructurare din această zonă. Microsoft a redus deja personal după finalizarea achiziției Activision Blizzard, în valoare de 69 de miliarde de dolari, în 2023.

Noul director al Xbox, Asha Sharma, a subliniat că restructurarea diviziei era absolut necesară, întrucât aceasta funcţiona într-un mod nesănătos şi nesustenabil.

Xbox a înregistrat un profit de până la 10 ori mai mici decât cel al „platformelor similare”, spune Sharma, făcând trimitere evidentă la PlayStation, conform News.

Microsoft va reduce şi numărul de jocuri pe care le dezvoltă şi, pe viitor, va investi mai mult în cele mai importante titluri, precum Minecraft, Candy Crush şi Fallout.

Investițiile în AI pun presiune pe marile companii din tehnologie

Microsoft, alături de alte companii Big Tech, investește masiv în dezvoltarea infrastructurii pentru inteligența artificială. Estimările arată că investițiile totale ale marilor companii din domeniu ar putea depăși 700 de miliarde de dolari în acest an.

În același timp, și alte companii au anunțat restructurări importante. Amazon și Meta au eliminat mii de locuri de muncă în ultimele luni, iar Oracle a renunțat la aproximativ 21.000 de angajați la nivel global, în cadrul reorganizării afacerii în jurul tehnologiilor AI.

Conform estimărilor firmelor care monitorizează piața muncii, peste 100.000 de angajați din sectorul tehnologic au fost concediați în ultimul an, pe fondul reorganizărilor și al investițiilor în infrastructura pentru inteligență artificială.

Acțiunile Microsoft au închis ședința de luni în scădere cu 1,5% la Bursa din New York.

În România, Microsoft avea în 2024 aproximativ 2.000 de angajați, majoritatea activând în hub-urile companiei din București, Iași și Timișoara. 

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