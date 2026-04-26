Concedieri în paralel cu investiții uriașe în inteligență artificială

Meta a anunțat că își reduce personalul cu aproximativ 10%, în timp ce Microsoft a făcut un pas fără precedent, oferind angajaților posibilitatea de a accepta plecări voluntare compensate, pentru prima dată în cei 51 de ani de existență ai companiei.

În același timp, aceste companii investesc sute de miliarde de dolari în infrastructura necesară pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, într-o cursă globală pentru dominație tehnologică.

„Nu este o criză temporară”

Specialiștii spun că nu este vorba doar despre o ajustare de moment.

„Aceasta reprezintă o schimbare structurală fundamentală, mai degrabă decât o corecție temporară a pieței”, a declarat Anthony Tuggle, expert în leadership, citat de CNBC.

Pe scurt, companiile încearcă să devină mai eficiente cu ajutorul inteligenței artificiale, ceea ce înseamnă mai puțini angajați pentru aceleași procese.

Concedierile vin la doar câteva luni după ce și Amazon a anunțat peste 14.000 concedieri, cele mai mari din istoria companiei, semn că întreaga industrie trece printr-o transformare accelerată.

Gigantul IT Oracle a declanșat un val de concedieri la nivel global, mii de angajați fiind anunțați printr-un e-mail trimis la ora 6 dimineața că aceea este ultima lor zi de muncă.

De ce se întâmplă aceste concedieri

Pe lângă investițiile în AI, companiile încearcă să corecteze și angajările masive făcute în perioada pandemiei, când cererea pentru servicii digitale a crescut rapid. Acum, în contextul noilor tehnologii, multe dintre aceste roluri devin redundante sau pot fi înlocuite parțial de sisteme automate.

Experții avertizează că situația ar putea afecta mult mai multe locuri de muncă în perioada următoare, nu doar în sectorul tech. Pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai prezentă în activitatea companiilor, impactul asupra forței de muncă ar putea fi unul global, iar concedierile actuale ar putea reprezenta doar începutul unei schimbări mai mari.

Un raport publicat tot de CNBC arată că roboții AI ar putea depăși numeric oamenii la locurile de muncă, mai ales că nu cer salariu, nu fac grevă și te pot înlocui în mai puțin de 10 săptămâni.

