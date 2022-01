Avea mai puțin de un an când Mihail-Andrei Reaboi, din Raionul Orhei, sat Ivancea, Republica Moldova, a fost atins de o cumplită boală care i-a furat deja trei ani din viață, o dată cu bucuria de merge. Ca din senin, fără ca vreun specialist să găsească o explicație a nenorocirii, amiotrofia spinală musculară de tip 2 s-a abătut asupra lui și l-a aruncat în cel mai negru coșmar. De atunci, s-au scurs mai bine de trei ani și băiețelul continuă să se afle pe același drum chinuitor, iar singura speranță de a învinge boala este un tratament genetic adus din SUA. Însă acel ser costă 2.400.000 de dolari, motiv pentru care Mihăiță are nevoie de ajutor financiar pentru a fi salvat din ghearele bolii.

„Doar așa ne vom salva copilașul…”

„Mulțumim lui Dumnezeu, Mihăiță este ceva mai bine. În ultimele trei luni a făcut progrese cu ajutorul gimnasticii medicale, cu cel al masajelor și al siropului pe care îl primește la intervale regulate de timp de la Centrul de Recuperare pentru Copii Dr. Nicolae Robănescu, din București. Susținut de glezne și de genunchi, ținut într-un anume fel, copilașul poate să stea în picioare. Nu merge, dar e o victorie uriașă pentru el, pentru noi… De aceea, ne punem mari speranțe în acel tratament genetic… Dar nu putem ajunge la tratament dacă nu primim sprijin financiar! Îi rog din suflet pe toți oamenii să ne ajute să strângem cât mai repede cei 2.400.000 de dolari, sumă care include taxele de transport și spitalizarea. Doar așa ne vom salva copilașul…”, este apelul Nataliei Reaboi, 42 de ani, mama lui Mihăiță.

Trei ani de chin, mii de ore de terapie medicală

În cei trei ani de chin, de când medicii l-au diagnosticat cu amiotrofie spinală musculară de tip 2, Mihăiță – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România , a adunat sute, dacă nu chiar mii de ore de terapie în care specialiștii i-au masat corpul și au făcut cu el tot felul de exerciții medicale. Totul pentru refacerea mușchilor „topiți” de boală, mai ales pentru cei de la picioare, cei mai afectați. Trei ani cât o viață de om în care băiețelul a luptat din răsputeri și s-a agățat de fiecare clipă de viață.

Tot de atunci, de când avea aproape un an, vârstă la care începuse să facă primii pași sub privirile emoționate ale părinților care nici nu bănuiau ce li se va întâmpla, băiețelul a rămas țintuit în scaunul cu rotile. Ani furați de boală în care Mihăiță nu s-a putut bucura, așa cum at fi fost firesc, de jocurile copilărie. O copilărie trăită amar și periculos, la limita dintre viață și moarte, prin spitale, în cabinetele doctorilor și în cele ale terapeuților.

Un mers mai greoi, dureri groaznice

Povestea tristă a lui Mihăiță, începută o dată cu primele semne ale bolii, confirmată, la acea vreme, și în laboratoare din Rusia – un mers ceva mai greoi și împleticit, dureri cumplite care se declanșau la fiecare pas și pierderea puterilor -, ar putea avea un final fericit. Acel ser salvator extrem de scump pentru părinții băiețelului – o terapie genetică administrată în doză unică ce poate fi adus doar adus din SUA, îl poate scoate din acest coșmar. Așa, scaunul cu rotile, verticalizatorul și ortezele ar putea ajunge în cutia cu amintiri, iar copilașul ar putea gusta din nou din viața normală ce i-a fost răpită pe când era doar un bebeluș. Ar putea merge din nou!

„Timpul ne este dușman, sănătatea lui Mihăiță se poate deteriora, avem nevoie de ajutor”

„Cu ajutorul oamenilor cu suflet am reușit să strângem aproximativ 1.400.000 de dolari… Mai este mult până ce vom putea avea întreaga sumă, iar timpul ne este dușman… Starea de sănătate a lui Mihăiță se poate deteriora, iar organele vitale pot fi grav afectate, pentru că tratamentul pe care îl primește acum, combinat cu exercițiile medicale, doar ține boala pe loc. Până acum am reușit și avem speranța că Mihăiță al nostru va învinge boala… Dar avem nevoie de ajutor pentru a ne salva copilul”, este mesajul mamei lui Mihăiță către toți aceia care i-ar putea ajuta cu cât de puțin.

„Mihăiță învinge SMA”

În încercarea de a strânge cât mai repede cei 2.400.000 de dolari, părinții lui băiețelului au deschis pe Facebook o pagină de susținere – „Mihăiță învinge SMA” –, care a adunat deja aproape 26.000 de prieteni. Oameni cu suflet, impresionați de drama pe care o trăiește micul erou în ajutorul căruia au sărit în ajutor cu bani obținuți din licitații și din vânzări de bunuri și servicii on-line.

Cheltuielile sunt cu atât mai mari cu cât Mihăiță nu numai că trebuie să primească acel tratament genetic salvator cât mai repede, dar copilul care suferă de amiotrofie spinală musculară de tip 2 are nevoie de două echipamente medicale extrem de importante – o bandă de vibromasaj și un premergător special -, care costă împreună aproape 10.000 de euro.

Cei care doresc să îl ajute pe Mihăiță o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «MIHĂIȚĂ»

Donează prin SMS, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.

