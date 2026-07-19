3.500 de noi angajați într-un sediu care arată ca cele ale giganților SUA

Wagner este responsabil pentru afacerile și vânzările de cloud la Schwarz Digits. Tot oțelul și cablurile respective au fost folosite pentru noul sediu central, care se va deschide oficial pe 21 iulie 2026. Campusul, proiectat pentru 3.500 de angajați și dotat cu o creșă, restaurant și facilități de fitness, amintește de sediile Amazon, Apple sau Google.

Din orășelul Heilbronn, Schwarz și-a construit imperiul supermarketurilor. Acum, peste 600.000 de oameni din întreaga lume lucrează pentru companii aflate sub umbrela Schwarz Group.

Conglomeratul a crescut în principal prin lanțurile sale de supermarketuri Lidl și Kaufland. Dar, deoarece Grupul Schwarz preferă să păstreze totul intern, s-a extins în toate direcțiile: producția de alimente, gestionarea deșeurilor, reciclare – și acum digitalizare.

Anul trecut, Grupul Schwarz a generat venituri de aproape 185 de miliarde de euro, mai mult decât SAP, Mercedes sau Bayer. În Germania, doar producătorul auto Volkswagen a câștigat mai mulți bani decât Schwarz.

Grupul Schwarz are de mult timp o reputație de secretomanie. Fondatorul său este rareori văzut în public. Până în prezent, există foarte puține fotografii cu Schwarz. Se spune că se plimbă chiar prin Heilbronn fără a fi recunoscut de angajați.

Grupul Schwarz, pariu pe suveranitatea digitală a Europei

Acum, Grupul Schwarz pariază pe independența digitală a Europeu și pe Germania ca centru al inovației. „Dacă nu ești la masă, ajungi în meniu”, spune Wagner, citat de DW.

Schwarz Digits a petrecut în ultimii ani gestionând în principal infrastructura IT a aproximativ 14.500 de supermarketuri din întreaga lume. Acum, compania oferă soluțiile sale cloud și de securitate și companiilor și agențiilor guvernamentale.

Scopul, spune Wagner, este de a se asigura că Germania și Europa își recapătă locul la masă și nu mai depinde în totalitate de tehnologia din Statele Unite sau China: „Vrem să restabilim capacitatea Europei de a acționa.”

Așezate pe un versant, cinci clădiri din sticlă curbată cu mai multe etaje, aranjate în formă de fagure, înconjoară un mic iaz în centrul așa-numitului „Campus Schwarz Digits”, cu multă verdeață și bănci umbrite. „Aceasta este o declarație”, spune Wagner. „Nu trebuie să ne ascundem de Google sau de oricine altcineva.”

De la supermarketuri la cloud computing

Noile birouri, însă, nu sunt situate în California, ci în Bad Friedrichshall – un oraș mic din sudul Germaniei. Nu se află departe de Heilbronn, orașul natal al șefului lui Wagner, care este probabil cea mai bogată persoană din Germania: Dieter Schwarz, acum în vârstă de 86 de ani.

Este o strategie care este în mod clar în ton cu vremurile. Compania câștigă în prezent un contract major după altul. Printre clienții și partenerii săi se numără guvernul olandez, diverse ministere germane și Asociația Germană de Fotbal (DFB).

În regiunea Spreewald, la aproximativ o oră de mers cu mașina la sud de Berlin, Schwarz Digits construiește un centru de date. Cu 11 miliarde de euro, aceasta reprezintă cea mai mare investiție din istoria companiei.

Cât a costat noul sediu din Bad Friedrichshall rămâne un secret bine ascuns. Ceea ce este clar este că instalația este destinată să atragă și să rețină talentele IT. Mesajul este simplu: De ce să te muți în Silicon Valley când poți ghida viitorul chiar din sudul Germaniei?

Cum transformă Dieter Schwarz Heilbronn

Miliardarul Schwarz a învățat devreme că succesul depinde de oameni, talent și educație. Fundația Dieter Schwarz este activă din 1999, concentrându-se pe educație, știință, cercetare și antreprenoriat. Oricine se plimbă prin Heilbronn poate vedea cum sunt cultivate aici talentele de mâine.

Un exemplu este Campusul Educațional al Fundației Dieter Schwarz, unde numeroase instituții de cercetare germane pregătesc aproximativ 8.000 de studenți – existând planuri de a crește semnificativ acest număr.

Nu departe se află Experimenta, care se autointitulează cel mai mare centru științific din Germania. Vizitatorii pot experimenta direct inteligența artificială și tehnologia. Experimenta a devenit atât reperul orașului, cât și o atracție turistică majoră.

Primarul orașului Heilbronn, Harry Mergel, a contribuit la inițierea construcției Experimenta acum 20 de ani, când deținea un alt rol civic. Unul dintre principalii finanțatori de la acea vreme a fost Fundația Dieter Schwarz.

Mergel este primar al orașului cu peste 130.000 de locuitori din 2014. Și el vorbește cu moderație despre Schwarz, faimosul patron care continuă să locuiască în oraș și preferă să stea departe de lumina reflectoarelor. „Toată lumea are dreptul la anonimat”, spune Mergel.

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