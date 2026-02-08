Primul scrutin de iarnă din ultimele decenii favorizează coaliția de guvernare

Aceasta este prima dată în 36 de ani când Japonia organizează alegeri în mijlocul iernii, o perioadă neobișnuită pentru astfel de evenimente, dat fiind că scrutinele sunt programate de obicei în anotimpuri mai blânde. Takaichi a decis să convoace alegeri anticipate pentru a obține un nou mandat popular, la scurt timp după victoria sa în cursa pentru conducerea Partidului Liberal Democrat (LDP).

Sondajele sugerează că LDP, în coaliție cu Partidul Populist Japonez al Inovației, ar putea câștiga până la 300 din cele 465 de locuri din Camera Inferioară. Această potențială revenire marchează un punct de cotitură pentru LDP, care pierduse majoritatea parlamentară din cauza unor scandaluri de corupție și a creșterii costurilor de trai.

Măsuri economice și popularitate în creștere

Sanae Takaichi, în vârstă de 64 de ani, a reușit să atragă sprijinul alegătorilor prin promisiuni de reduceri de taxe și subvenții, însă criticii pun la îndoială sustenabilitatea acestor măsuri, având în vedere datoria publică ridicată a Japoniei, una dintre cele mai mari din rândul țărilor dezvoltate. „Rămâne de văzut dacă aceste politici vor putea stimula economia în stagnare”, notează BBC.

Cu toate acestea, Takaichi se bucură de o popularitate remarcabilă, în special în rândul tinerilor cu vârste între 18 și 30 de ani. Rata de aprobare a guvernului său s-a menținut peste 70% de la preluarea funcției în octombrie 2025.

Zăpada ar putea avea ultimul cuvânt

Condițiile meteorologice nefavorabile ar putea afecta participarea la vot, în special în regiunile din nordul și estul Japoniei.

Ministerul Transporturilor din Japonia a raportat suspendarea a 37 de linii feroviare, închiderea a 58 de rute de feribot și anularea a 54 de zboruri duminică dimineață. În prefectura Niigata, din centrul Japoniei, s-au înregistrat ninsori abundente, iar în Tokyo, unde zăpada este o raritate, alegătorii s-au îndreptat către secțiile de vot în ciuda vremii.

Prezența la vot anticipat a fost de aproximativ 4,6 milioane de persoane, cu 2,5% mai mică decât în alegerile generale din 2024, o scădere atribuită în mare parte condițiilor meteo nefavorabile.

Doamna de fier a Japoniei

Admiratoare a fostului premier britanic Margaret Thatcher, Takaichi și-a construit o imagine de «Doamnă de Fier» a Japoniei. Aliată apropiată a fostului premier Shinzo Abe, aceasta promovează politici naționaliste și o apărare fermă a intereselor naționale.

Popularitatea sa s-a extins și în mediul online, unde are 2,6 milioane de urmăritori pe platforma X. Videoclipul de campanie al LDP, în care Takaichi are rol principal, a fost vizionat de peste 100 de milioane de ori în mai puțin de 10 zile.

Takaichi a devenit și un adevărat simbol al modei, generând fenomenul «sanakatsu» – tradus aproximativ ca «Sanae-mania». Poșeta neagră din piele, cu care este adesea văzută, s-a epuizat rapid în magazine, iar stiloul roz folosit la prima sa conferință de presă a devenit viral.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE