Secretarul General Adjunct al NATO, Mircea Geoana, participa la dezbaterea: „Antreprenoriatul romanesc: cum stimulam competivitatea si cresterea valorii adaugate?”, in cadrul seriei de consultari nationale intitulata ”Marea Dezbatere Nationala” organizata de Miscarea „Romania Renaste!” in parteneriat cu CCIAT la CRAFT, sambata, 15 iunie 2024, in Timisoara. VALENTINA SAROSI / MEDIAFAX FOTO