Ce șanse sunt ca judecătorii greci să accepte extrădarea lui Sorin Oprescu

Ministrul Justiției a fost întrebat duminică, la Digi 24, ce șanse sunt ca fostul primar al Capitalei să fie extrădat în România. Judecătorii din Grecia au refuzat extrădarea acestuia în trecut, însă sâmbătă, Sorin Oprescu a fost reținut lângă Salonic.

„Procedura mandatului european de arestare presupune examinarea acestuia cu celeritate, ceea ce înseamnă că acum, fiind arestat, va fi prezentat unui magistrat, urmând să își formuleze poziția, fie este de acord cu trimiterea sa în România, fie, dacă nu este de acord, urmează a se desfășura o procedură judiciară în acest sens”, a spus Radu Marinescu, la TV.

Ministrul Marinescu atrage atenția asupra faptului că de la ultima solicitare a României pentru extrădarea lui Sorin Oprescu și până acum au mai intrat în vigoare două hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, care sunt „în sprijinul solicitării” României.

„De la ultima solicitare făcută de România au intervenit două hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, care, apreciem noi, sunt în sprijinul solicitării noastre actuale de predare a domnului Oprescu, în esență, apreciindu-se că mandatul de arestare poate fi menținut și solicitarea de predare, de asemenea, menținută, dacă au intervenit aspecte diferite, aspecte noi față de cererea anterioară”, a mai precizat ministrul.

Grecia a refuzat extrădarea lui Sorin Oprescu din cauza condițiilor din penitenciare

În trecut, judecătorii eleni au refuzat cererea de extrădare a fostului primar. Un judecător grec a invocat că mediul penitenciar din România nu este adecvat, ceea ce a condus la refuzul extrădării. Acest argument este frecvent folosit în procedurile de extrădare atunci când există îndoieli privind respectarea drepturilor omului în țara solicitantă.

Totodată, Sorin Oprescu a făcut recursuri și alte căi extraordinare de atac pentru a evita executarea pedepsei și extrădarea. În vara acestui an, Sorin Oprescu a fost surprins în vacanță într-un hotel din Halkidiki, alături de mai mulți prieteni.

În prezent însă, ministrul Justiției spune că penitenciarele din România oferă condiții de detenție la standarde europene și că acest impediment „a dispărut”.

„Noi apreciem că în acest moment, condițiile de detenție oferite de România sunt la standarde europene și că acest impediment apreciat anterior de autoritățile elene a dispărut. Urmează, bineînțeles, ca autoritățile judiciare din Grecia să se pronunțe cu celeritate”, a mai declarat Radu Marinescu.

Ce se întâmplă dacă Grecia refuză pentru a doua oară extrădarea lui Sorin Oprescu

Radu Marinescu a explicat și ce se întâmplă în cazul în care Grecia va refuza iar cererea de extrădare a lui Sorin Oprescu.

„Eu sper că nu o să se întâmple acest lucru. Vom lua toate măsurile care țin de cooperarea judiciară loială și care țin de statul român pentru a pune la dispoziția autorităților din Grecia toate informațiile relevante. Apreciem că în ceea ce privește condițiile de deținere s-au făcut progrese semnificative și acest impediment nu mai există”, a spus ministrul Justiției.

Sorin Oprescu a fost reținut sâmbătă, lângă Salonic

Sorin Oprescu a fost reținut sâmbătă de polițiștii greci, în apropierea aeroportului din Salonic, în baza unui mandat european de arestare emis în România, unde este condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru constituire de grup infracțional organizat, luare de mită și spălare de bani.

„A fost reținut în baza mandatului european de arestare. Autoritățile române continuă demersurile pentru a aduce în țară fugarii, iar Ministerul Justiției va acționa hotărât pentru aplicarea legii. România se bazează pe cooperarea juridică europeană eficientă, pe deciziile CJUE și pe deplina îmbunătățire a condițiilor de detenție și speră într-o soluționare favorabilă a cererii de predare a condamnatului”, a declarat ministrul Justiției sâmbătă, pentru Libertatea.ro.

„În urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Capitalei – Serviciul Investigații Criminale Central, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile din Grecia, în cursul zilei de astăzi, 4 octombrie 2025, a fost localizat și reținut un bărbat în vârstă de 73 de ani, în proximitatea aeroportului din Salonic, Grecia”, a transmis și Poliția Capitalei, în cursul zilei de 4 octombrie.

Sorin Oprescu a fost condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare

Fost edil al Capitalei, Sorin Oprescu a fost prins în flagrant și arestat în noaptea de 6 septembrie 2015, în timpul celui de-al doilea mandat de primar general.

DNA l-a acuzat de luare de mită, spălare de bani, abuz în serviciu și constituire a unui grup infracțional organizat. După șase ani și jumătate de procese, pe 13 mai 2022, Oprescu a fost condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare cu executare.

Aceasta este o pedeapsă dublă față de cea primită în primă instanță, în dosarul în care a fost acuzat că a primit 25.000 de euro de la fostul său subaltern, Bogdan Popa, fost director al Administrației Cimitirelor, bani provenind din acte de corupție.

