Ministerul Sănătății a reluat livrarea vaccinului BCG în țară. Ce trebuie să facă părinții copiilor rămași nevaccinați

Ministerul Sănătății a anunțat joi, 8 octombrie 2026, că furnizorul autorizat a început livrarea unui nou lot de vaccin BCG (Calmette-Guérin) către direcțiile de sănătate publică din întreaga țară. În total, 100.000 de doze vor ajunge în rețeaua medicală pentru a acoperi necesarul din maternități și pentru a permite recuperarea copiilor care nu au fost imunizați la timp.

Procesul de aprovizionare se va desfășura eșalonat în perioada 8–13 octombrie 2026, conform calendarului stabilit de autoritățile sanitare. Măsura vine să rezolve sincopele de stoc înregistrate recent în unitățile medicale de specialitate.

În Capitală, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București (DSPMB) a preluat deja dozele repartizate pentru această regiune. Reprezentanții instituției au demarat comunicarea oficială cu maternitățile bucureștene pentru a stabili graficul exact de predare și distribuție a dozelor.

Părinții ai căror copii nu au putut fi vaccinați împotriva tuberculozei la naștere, din cauza lipsei temporare a serului, sunt asigurați de autorități că micuții vor fi recuperați. Imunizarea restanțierilor se va face ordonat, prin intermediul medicilor de familie și al cabinetelor de pediatrie, cu respectarea strictă a procedurilor medicale și a ghidurilor naționale de vaccinare.