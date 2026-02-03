Declarația care a stârnit reacții critice

Petru Iștoc, primarul liberal al comunei Cleja, din județul Bacău, a precizat, într-o ședință de consiliu local, că persoanele care beneficiază de ajutoare sociale și refuză să muncească „nu merită să trăiască”.

„Până la urmă, și Hristos spune, băi, fraților, cel care nu muncește să nu mănânce. La muncă, fraților! Lăsăm socialul, vine cu 140 de lei. Dacă mă credeți, se lasă de muncă. Și când i-am spus băi, du-te la muncă, a spus: domnule, dar noi nu ne sculăm dimineața. Ei nu merită să trăiască. Eu vă spun, eu declar pe propria mea răspundere că cel care nu muncește nu merită să trăiască”, a spus primarul Petru Iștoc.

Declarația primarului liberal a fost făcută în timpul analizării situației beneficiarilor de venit minim garantat din comună. Edilul a afirmat că unele persoane apte de muncă refuză să se angajeze și preferă să trăiască din ajutoare sociale. Declarația sa a stârnit reacții critice, fiind considerată discriminatorie și nepotrivită pentru o persoană aflată într-o funcție publică.

Florin Manole susține că indemnizațiile pentru copiii cu handicap sunt prea mici

Florin Manole, ministrul Muncii, a subliniat faptul că asemenea declarații alimentează stigmatizarea persoanelor cu dizabilități.

„Atunci când iei un singur exemplu și îl transformi într-o regulă de tipul „X nu vrea să muncească pentru că primește un beneficiu social» comiți o eroare elementară de logică. La fel ca atunci când un primar a ajuns să spună că „cine nu muncește, nu merită să trăiască”. Despre persoanele cu dizabilități circulă de prea mult timp mituri, dezinformări și, mai nou, stigmatizări. Lucruri false, dar repetate suficient de des încât să pară adevărate”, a precizat ministrul Florin Manole, într-o postare pe Facebook.

Ministrul Muncii a mai spus că vrea să combată aceste percepții folosind date oficiale: „În următoarea perioadă vreau să mai spargem din aceste false percepții și să arăt că cifrele nu mint”.

În continuare, el a prezentat nivelul actual al indemnizațiilor acordate copiilor cu handicap, susținând că acestea sunt mici și trebuie majorate.

„Iată astăzi realitatea despre indemnizația pentru copiii cu handicap – 80 de lei handicap mediu, 232 – handicap accentuat, 463 – handicap grav. Vi se pare mult? Mie nu, și de asta cred că trebuie să le mărim”, a adăugat el.

