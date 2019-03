„Încă din prima săptămână de mandat, m-am dus pe autostrăzi. Vremea a fost benefică construcţiei şi avansării stadiului fizic la autostrăzi. Le-am spus constructorilor: „Nu vă prevalaţi de faptul că aşteptăm 15 martie, conform normativului, să începem mobilizarea. Lucraţi la structuri, chiar dacă plouă, bun, nu lucrăm la terasament, dar lucrăm la structuri. În condiţiile în care nu o s-o faceţi eu cred că răbdarea noastră, a tuturor românilor, a ajuns la o limită”. Eu nu le mai permit. Voi prezenta situaţia să vadă şi românii cine munceşte şi cine nu munceşte”, a spus Cuc, într-o conferinţă de presă.

El a arătat că firmele care nu şi-au făcut treaba nu au fost sancţionate suficient până acum.

„Unde nu sunt mobilizaţi, pleacă acasă şi trei ani nu mai au ce căuta în România, le dăm certificat constatator negru şi am încheiat discuţia. Ce tot stăm atâta să le zic de fiecare dată când mă duc pe şantiere. Le-am zis că nu voi mai anunţa când plec, voi anunţa presa cu o oră jumate-două înainte să ajung pe şantier. Nu mai am de ce să anunţ dinainte. Să văd acolo cum aduc 20 de utilaje, cum am văzut la cei de la Aktor, în condiţiile în care plouase cu o zi înainte? Despre ce vorbim? Aici este o problemă de asumare. Înţeleg că sunt un consorţiu mare, dar nu pot să înţeleg că vin în România să ia nişte bani şi nu-i muncesc şi mai fac şi „claim-uri” pe deasupra. Păi românii noştri de ce nu fac „claimuri”, de exmplu”, a susţinut ministrul.