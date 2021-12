Pentru ziua de sâmbătă, Mioara Roman și Oana aveau în plan să meargă împreună la coafor. Din păcate, planurile le-au fost date peste cap. Mioarei Roman i s-au umflat picioarele, iar Oana a decis să o ducă de urgență la spital, nu a mai așteptat până luni, atunci când avea stabilită o programare.

„Din păcate în loc de coafor mergem la spital. Nu cred că e nimic grav, dar trebuie să facă mama un consult mai amănunțit! Doamne ajută”, a anunțat Oana Roman pe Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Oana Roman este foarte îngrijorată pentru starea mamei sale, mai ales pentru că în ultima perioadă a avut tot mai des probleme de sănătate. „Am ajuns la spital, la camera de gardă (…) Mama are picioarele foarte umflate, îi făcusem programare pentru luni, dar azi mi s-a părut că e și mai rău, așa că am decis să nu mai așteptăm și să venim direct azi. Mi se pare că e atât de fragilă și nu știu ce să fac să îi fie bine. Mă cuprinde o mare disperare”, a mai dezvăluit vedeta.

Conform spynews.ro, Mioara Roman, care merge și la un centru de recuperare, a fost internată în spital și va rămâne acolo câteva zile deoarece mai are câteva investigații de făcut, după ce medicii ar fi descoperit că are ceva la colon.

„Am lăsat-o pe mama la spital pentru că mai are niște investigații. A ieșit și ceva la colon, nu se știe ce e. A fost o zi grea”, a spus Oana Roman.

„Vreau să le mulțumesc din suflet doctorilor și personalului de la spital pentru că au avut atât de multă grijă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi că pot să o tratez pe mama și putem să ne tratăm la un spital privat pentru că diferența este enormă”, a mai dezvăluit vedeta.

Afecțiunile de care suferă Mioara Roman

În urmă cu câteva luni, Oana Roman a dezvăluit care sunt afecțiunile de care suferă mama ei. „Mama are multe afecţiuni, dacă o vezi, nu o recunoşti. La ea îmbătrânirea a fost bruscă. Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei.

Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-şi folosească o mână! E greu, nu eşti pregătit! Tata ştie, dar ce poate să facă? El m-a sunat foarte mult acum, m-a întrebat dacă vreau să mă ajute, să aibă o discuţie cu Marius. Eu nu merg decât la un spital privat, pentru că acolo mi-au salvat viaţa. Mama are boală degenerativă ce nu poate fi controlată”, a povestit Oana acum ceva vreme la Kanal D.

Citeşte şi:

Cătălin Botezatu intervine în conflictul Biancăi Drăgușanu cu Andreea Raicu: „Să se vadă ridurile oribile pe la gură și pe la ochi”

Mesajul tăios al Anamariei Prodan pentru Gigi Becali: „Vorbește în oraș că mă va distruge. Aștept cu interes. Ies pe interval”

Marius Manole, dezvăluiri neașteptate despre Lidia Buble: „Mi-a făcut avansuri”

PARTENERI - GSP.RO Comunicat de ultimă oră al lui Reghecampf, după acuzațiile primite: „Doresc să clarific următoarele chestiuni”

Playtech.ro Laurențiu Reghecampf RUPE TĂCEREA despre averea Ionelei Prodan. A luat sau nu banii Anamariei? VIDEO

Observatornews.ro Detalii teribile în raportul IML, în cazul studenților uciși la Iași. Ioana și iubitul ei au fost hăcuiți cu zeci de lovituri de cuțit

HOROSCOP Horoscop 13 decembrie 2021. Peștii au parte de o perioadă foarte activă pe plan social, în care unii îi vor admira, alții nu

Știrileprotv.ro Le-au zdrobit degetele cu ciocanul și le-au tăiat urechile cu cleștele. Scene de o violență extremă în Iași

Telekomsport Vedeta apreciată în ţară, pe site-urile pentru adulţi! Şi-a pierdut locul de muncă şi nu va mai apărea la TV

PUBLICITATE Pregătește-te să descoperi un nou mod de a face shopping, cu Tommy Hilfiger Live Shopping