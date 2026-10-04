Două femei cu același nume, Danielle Bell, au dispărut în SUA la un interval de 24 de ani și distanță de 1.600 de kilometri, relatează Extra Globo. Familiile continuă să aștepte răspunsuri despre soarta lor.

Dispariția din Florida

Pe 28 septembrie 2001, Danielle Bell, în vârstă de doar 14 ani, a fost văzută ultima oară în Cantonment, Florida, după ce fusese la o petrecere.

De atunci, corpul său nu a fost găsit, iar anchetatorii consideră că adolescenta ar fi fost victima unei crime.

Potrivit „Pensacola News Journal”, există doi suspecți principali în acest caz: Alfredo Sanchez Jr., care a fost condamnat la 45 de ani de închisoare pentru infracțiuni sexuale într-un alt caz, și Robert Basset Jr., ultima persoană cunoscută care a văzut-o pe Danielle în viață.

Vecinii lui Robert au raportat că au auzit focuri de armă în noaptea dispariției, însă investigația nu a avansat.

Misterul din Kansas City

Pe 26 septembrie 2025, o altă Danielle Bell, 43 de ani, a dispărut în Kansas City, Missouri. Familia și prietenii săi s-au reunit recent pentru a continua căutările și a distribui fotografii, în speranța de a găsi indicii despre ce s-a întâmplat cu ea.

Danielle Bell dispărută în 2025.

Rudele au început ziua cu o rugăciune la biserica Second Baptist Church, după care s-au împărțit în echipe pentru a scana diferite zone ale comunității locale.

„A dispărut pur și simplu. Nu am mai vorbit cu ea, nu am mai văzut-o”, a declarat Ronelle Bell, fratele femeii dispărute, pentru KSHB, o filială locală a NBC.

„Am întrebat oamenii din comunitate, inclusiv pe cei fără adăpost, dacă au văzut-o sau au avut vreun contact cu ea, a adăugat acesta. Cea mai grea parte este să nu știm dacă este bine, dacă mai este în viață, dacă este sănătoasă sau în siguranță»

Legături între cazuri?

Deși nu există indicii că cele două dispariții ar fi conectate, coincidența numelor și a circumstanțelor atrage atenția publicului.

În ciuda investigațiilor ample, nu au fost găsite dovezi care să le lege pe cele două femei sau să explice disparițiile lor misterioase.