Ce figuri de filozofi pot fi văzute pe zidurile exterioare

Familia Brătianu i-a comandat, în 1898, lui Emile André Lecomte du Noüy să construiască aici o biserică cu hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”, biserică devenită necropolă de familie, aici fiind înmormântaţi cei mai mulți dintre membrii familiei Brătianu. Celebrul arhitect francez este acelaşi care a restaurat în secolul al XIX-lea şi Mănăstirea Curtea de Argeş. Biserica propriu-zisă a fost construită între anii 1909 și 1912. 

Biserica, aflată la Ștefănești-Argeș, a fost zidită din cărămidă, fiind placată cu piatră de Albeşti, într-un plan ce amintea de Schitul de la Ostrov, din județul Vâlcea, acolo unde se căsătoriseră Ion și Pia Brătianu. Sub pridvor, pe latura din sud, este ușa de acces la cavourile familiei Brătianu.

Un detaliu inedit legat de biserica de la Florica este că aceasta nu a fost pictată vreodată în interior.

Libertatea a vorbit cu Maica Dionisia, stareța Schitului Florica, privind motivele pentru care biserica nu are pictură interioară.  

„În interior nu sunt picturi deoarece familia Brătianu nu a dorit acest lucru, deși își permitea financiar, pentru că în partea de jos este capela familiei”, a declarat Maica Dionisia pentru Libertatea.

Județele unde aproape toate primăriile sunt puse să facă reduceri de personal
Recomandări
Județele unde aproape toate primăriile sunt puse să facă reduceri de personal

Pictura exterioară a Bisericii Florica a fost realizată de pictorul Octav Smigheleschi, acesta înfățișând în ocnițele din registrul superior inclusiv patru mari filozofi ai Antichității – Platon, Aristotel, Plutarh și Solon Atenianul, alături de figuri de proroci, sfinți, poeți, împărați, patriarhi și sibile. 

„Legat de filozofii pictați în exterior, a fost dorința pictorului să îmbine poeți, filozofi și sfinți din Vechiul și Noul Testament”, adaugă Maica Dionisia. 

Ce reprezintă Platon, Aristotel, Socrate și Pitagora

Cristian Cocea, directorul Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Argeș, a explicat motivele pentru care mai mulți filozofi au fost pictați la Biserica Florica. 

„Nu este un paradox – ei sunt considerați proroci ai neamurilor, adică oameni care, fără să cunoască revelația creștină, au intuit ceva din adevăr. În tradiția bizantină și postbizantină, se pot vedea astfel de figuri în special în scenele Judecății de Apoi sau în registrul profeților, în pronaos. 

Printre cei mai întâlniți sunt: Platon – ținând un pergament cu o sentință morală sau o afirmație despre nemurirea sufletului; Aristotel – cu un text despre Primul Mișcător sau armonia cosmosului; Socrate – simbol al căutării adevărului prin dialog și moralitate; Pitagora – legat de ordinea numerică a lumii și armonia muzicală. Filozofii antici se regăsesc și la biserica din Costești, Argeș, sau în Moldova, la bisericile din vremea lui Ștefan cel Mare”, spune Cristian Cocea.

Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”
Recomandări
Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”

Istoria Bisericii Florica

Biserica a fost sfinţită în data de 19 mai 1921, în vederea mutării sicriului lui Ion C. Brătianu în noua capelă, solemnitate ce a avut loc după trei zile, slujba fiind oficiată atunci de mitropoliţii Miron Cristea, primul patriarh al României şi Nicolae Bălan al Sibiului. Inițial, Ion C. Brătianu, care murise pe 3 mai 1891, fusese înmormântat în parcul de lângă Vila Florica, pe un deal. 

Biserica Florica. Foto: Denis Grigorescu
Biserica Florica. Foto: Denis Grigorescu

A doua înmormântare solemnă ce a avut loc în capela de la Florica a fost cea a lui Ionel Brătianu, care a fost, cumulat, aproape 12 ani prim-ministru al României. Acesta a murit pe 24 noiembrie 1927.

Pe 22 decembrie 1930, Vintilă Brătianu, care a fost prim-ministru timp de aproape un an, a fost îngropat tot la capela Bisericii Florica. După ani buni, Dinu şi Gheorghe Brătianu, decedați în închisoarea de la Sighet, au fost și ei reînhumați tot în capela familiei.

Numele Brătienilor provine de la un „Bratiian din Bratiani”, localitate situată lângă Brădet-Argeș, vechiul leagăn al Brătienilor, amintit într-un document din 29 iulie 1508. Acest document a fost dat în Bucureşti de domnul Ţării Româneşti, Mihnea cel Rău, fiul nelegitim al lui Vlad Ţepeş.

Ciprian Grumaz, expert tratate comerciale, după acordul dintre UE și SUA: „Europenii, din păcate, realizează des că nu se pot baza pe cel mai important partener comercial, nici măcar la nivel principial”
Recomandări
Ciprian Grumaz, expert tratate comerciale, după acordul dintre UE și SUA: „Europenii, din păcate, realizează des că nu se pot baza pe cel mai important partener comercial, nici măcar la nivel principial”

Prin acest document se întărea lui Neagoe şi fiilor săi, anume Brătianu şi Neag, jumătate din satul Bratianii de lângă Brădet. Aceștia sunt strămoşii direcţi ai Brătienilor de mai târziu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Monden: Surpriză uriașă la Românii au talent 2025: Carmen Tănase intră în juriu

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
Unica.ro
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Elle.ro
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
gsp
Prinși în «ofsaid» pe iaht » Fotbalistul a vorbit în premieră despre relația cu angajata de la „Insula Iubirii”
GSP.RO
Prinși în «ofsaid» pe iaht » Fotbalistul a vorbit în premieră despre relația cu angajata de la „Insula Iubirii”
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.RO
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Avantaje.ro
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Trei muncitori, loviți de TIR pe autostrada A1 Sibiu - Deva, în timp ce lucrau la carosabil: traficul a fost oprit
Știri România 17:22
Trei muncitori, loviți de TIR pe autostrada A1 Sibiu – Deva, în timp ce lucrau la carosabil: traficul a fost oprit
Șofer român de TIR, amendat cu 5.900 de euro și dus cu forța să doarmă în parcarea municipală
Știri România 16:42
Șofer român de TIR, amendat cu 5.900 de euro și dus cu forța să doarmă în parcarea municipală
Parteneri
Cum atacă grăsimea viscerală „ascunsă” organele interne: videoclipul viral care șochează internetul. Pericol și pentru persoanele slabe
Adevarul.ro
Cum atacă grăsimea viscerală „ascunsă” organele interne: videoclipul viral care șochează internetul. Pericol și pentru persoanele slabe
Cine ar putea prelua conducerea PSD. Printre favoriții care să-i înlocuiască pe Ciolacu și Grindeanu din fruntea partidului este și un șef de serviciu secret
Fanatik.ro
Cine ar putea prelua conducerea PSD. Printre favoriții care să-i înlocuiască pe Ciolacu și Grindeanu din fruntea partidului este și un șef de serviciu secret
Horoscop financiar septembrie. Aceste zodii au noroc la bani!
Financiarul.ro
Horoscop financiar septembrie. Aceste zodii au noroc la bani!

Monden

Decizia luată de Alina Pușcaș la 39 de ani. Ce se va întâmpla cu vedeta din această toamnă. „Mi-am amintit că nu v-am anunțat. Indiferent de vârstă, poți să începi din nou”
Stiri Mondene 17:30
Decizia luată de Alina Pușcaș la 39 de ani. Ce se va întâmpla cu vedeta din această toamnă. „Mi-am amintit că nu v-am anunțat. Indiferent de vârstă, poți să începi din nou”
5 știri by Libertatea – Monden: Surpriză uriașă la Românii au talent 2025: Carmen Tănase intră în juriu
Stiri Mondene 17:15
5 știri by Libertatea – Monden: Surpriză uriașă la Românii au talent 2025: Carmen Tănase intră în juriu
Parteneri
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Elle.ro
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Unica.ro
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Parteneri
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
TVMania.ro
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Şi-au dus fiul viu la creşă, dar l-au luat mort. Ei sunt părinţii din Timişoara care şi-au pierdut băieţelul
ObservatorNews.ro
Şi-au dus fiul viu la creşă, dar l-au luat mort. Ei sunt părinţii din Timişoara care şi-au pierdut băieţelul
După Andi Moisescu și Olivia Steer, încă o despărțire uluitoare în showbizul de la noi! Și-au spus adio când toți așteptau să-i vadă la altar.
Libertateapentrufemei.ro
După Andi Moisescu și Olivia Steer, încă o despărțire uluitoare în showbizul de la noi! Și-au spus adio când toți așteptau să-i vadă la altar.
Parteneri
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
GSP.ro
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
GSP.ro
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
Parteneri
Noi creșteri de TVA și de taxe din 2026? Premierul Bolojan, anunț de ultima oră
Mediafax.ro
Noi creșteri de TVA și de taxe din 2026? Premierul Bolojan, anunț de ultima oră
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
StirileKanalD.ro
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
StirileKanalD.ro
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
Un restaurant din Mehedinți a luat foc și o comună a rămas fără curent după ce un TIR a doborât doi stâlpi de electricitate
KanalD.ro
Un restaurant din Mehedinți a luat foc și o comună a rămas fără curent după ce un TIR a doborât doi stâlpi de electricitate

Politic

Județele unde aproape toate primăriile sunt puse să facă reduceri de personal
Analiză
Politică 15:00
Județele unde aproape toate primăriile sunt puse să facă reduceri de personal
Lia Olguța Vasilescu îl contrazice pe Ilie Bolojan în privința reducerii de personal la primării. „Nu poți compara Clujul sau Iașiul cu Oradea”
Politică 14:54
Lia Olguța Vasilescu îl contrazice pe Ilie Bolojan în privința reducerii de personal la primării. „Nu poți compara Clujul sau Iașiul cu Oradea”
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Gigi Becali a refuzat un atacant de națională de la U Craiova: „Păi mie îmi ceri bani și la alții îl dai gratis?”
Fanatik.ro
Gigi Becali a refuzat un atacant de națională de la U Craiova: „Păi mie îmi ceri bani și la alții îl dai gratis?”
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile