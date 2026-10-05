Compania Bawi Construction, preluată oficial de la 1 octombrie 2026 de grupul austriac STRABAG, avansează lucrările pe șantierul feroviar din stația Valu lui Traian. Prima etapă a proiectului-cheie pentru modernizarea accesului în Portul Constanța a ajuns la un stadiu de execuție de 89%.

Prima etapă a modernizării feroviare de la Valu lui Traian, aproape de finalizare

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A a precizat, la sfârșitul lunii septembrie, că modernizarea infrastructurii feroviare la Portul Constanța a ajuns la 89% în etapa I și la 13% în etapa II. Constructorul ambelor etape este Asocierea Bawi Construction S.R.L. (lider al asocierii) – Swietelsky S.R.L.

„De la 1 octombrie 2026, facem parte din Grupul STRABAG. Începem acest nou capitol cu aceeași determinare și cu obiective clare: performanță, excelență tehnică și infrastructură construită pentru viitor. În paralel, ne apropiem cu pași repezi de finalizarea lucrărilor de la Valu lui Traian, un proiect important pentru modernizarea infrastructurii feroviare și pentru dezvoltarea transportului feroviar electrificat”, au precizat reprezentanții Bawi Construction, pe 4 octombrie, pe Facebook.

Aceștia au publicat și mai multe imagini cu stadiul actual al lucrărilor de la Valu lui Traian.

Grupa de Așteptare Valu lui Traian este o stație/zonă feroviară tehnică situată pe magistrala M800 (București - Constanța), aflată în județul Constanța. Grupa de Așteptare reprezintă doar sectorul specializat de 32 de linii de marfă din cadrul aceleiași stații feroviare Valu lui Traian, conceput ca o „parcare” tehnică pentru trenurile care așteaptă să intre în Portul Constanța.

Ce lucrări au fost efectuate în prima etapă

CFR precizează că în Etapa I, lucrările de infrastructură și suprastructură sunt finalizate pe liniile 1–32 din Grupa de Așteptare Valu lui Traian și pe liniile 5–8 din stație.

„Au fost executați 34,5 km de suprastructură feroviară, cu 56.000 de traverse din beton și 110.000 m³ de piatră spartă nouă. Lucrările pentru evacuarea apelor includ 17 km de drenuri longitudinale, 450 m de canal pereat și două podețe din elemente prefabricate”, potrivit sursei citate.

Valoarea contractului pentru Etapa I este de 377.508.624,73 lei, fără TVA.

Ce lucrări mai sunt de făcut

CFR mai menționează că în Etapa I continuă burajul, adică compactarea pietrei sparte de sub traverse pentru asigurarea poziției corecte a căii.

„Se execută sudarea șinelor și a aparatelor de cale, care permit trecerea trenurilor între linii, precum și realizarea căii fără joante, cu șine sudate în lungimi continue. Sunt în desfășurare și lucrări la instalațiile de electrificare, alimentare cu energie și semnalizare. Până în prezent, au fost montați 250 de stâlpi pentru linia de contact”, potrivit CFR.

Peste 524 de milioane de lei pentru Etapa II

Stadiul lucrărilor pentru Etapa II este de doar 13%. Durata totală estimată a acestui contract este de 37 de luni, dintre care 7 luni pentru proiectare și 30 de luni pentru execuție.

Contractul de proiectare și execuție are o valoare de 524.508.117,64 lei, fără TVA. Finanțarea este prevăzută prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF), completată cu fonduri de la bugetul de stat, venituri proprii ale CFR S.A. și alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual.