Pe de altă parte, senatorul AUR Titi Stoica, devenit parlamentar din postura de muncitor în străinătate, îi găsește justificări lui Tanasă.

Exemplul Chinei, unde lucrează muncitori indieni

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”, este mesajul postat pe Facebook de deputatul în Parlamentul României Dan Tanasă. Provocarea se încadrează în definiția xenofobiei – „fenomen de patologie socială constând în teama și ostilitatea față de străini”.

Acesta este mesajul postat pe Facebook de vicepreședintele AUR, Dan Tanasă, în urma căruia Marian Godină a formulat o plângere penală, iar Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării s-a sesizat din oficiu.

Provocarea rasistă a deputatului AUR Dan Tanasă a fost lansată la scurt timp după o decizie luată în Sankt Petersburg. Pe pe 11 august, migranților le-a fost interzis prin decret să lucreze în curierat în metropola rusească.

Contactat de Libertatea, deputatul AUR de origine libaneză Mohammad Murad, a condamnat în termeni duri poziția lui Dan Tanasă, spunând că este doar opinia lui, neîmpărtășită în AUR.

„Este o prostie. I-am și atras atenția colegului meu anterior, într-o discuție, că este o gândire total depășită. I-am dat mii de exemple. Dacă luăm așa, Statele Unite sunt formate din foarte multe naționalități. China are acum peste un milion de lucrători aduși din India. În Dubai, sunt sute de mii de europeni. Populația Dubaiului este de 6 milioane, dintre care 4 milioane sunt străini. În 2025 să mai spunem că nu apelăm la unul sau la altul?”, a declarat Mohammad Murad pentru Libertatea.

„Educația muncii la tinerii români e o mare problemă”

Deputatul AUR a mai spus că în momentul de față în lume „nu mai există graniță și nu mai există culoare”. „Să dau valoare unei persoane după culoare sau după religie sau după naționalitate? Omul este om. Noi suntem oameni. Mi se pare o mare prostie (n.r. – apelul lui Dan Tanasă). E opinia lui personală, nu-i opinia partidului. Am vorbit cu domnul Simion. Nu are legătură cu AUR. Domnul Tanasă așa vede lucrurile”, a mai arătat omul de afaceri devenit parlamentar.

Nu este prima dată când între Murad și Tanasă apar tensiuni pe tema viziunilor xenofobe manifestate public de ultimul.

Mohammad Murad susține că România are la ora actuală o mare problemă cu forța de muncă, iar străinii care vor să muncească în România sunt bineveniți.

„Educația muncii la tinerii români e o mare problemă. Românii nu mai cred în muncă și nu e neapărat un lucru rău, pentru că eu m-aș bucura foarte mult să văd românii că sunt antreprenori, iar străinii vin și livrează pentru acești antreprenori români. Dar să spun că nu mai aduc străini când nu am forță de muncă, asta e o prostie”, a mai declarat parlamentarul AUR, adăugând că la firmele sale aproximativ 25% din muncitori sunt străini, ceea ce înseamnă în jur de 400 de persoane.

Muncitor român în străinătate, ajuns senator AUR

Libertatea l-a contactat pentru un punct de vedere referitor la declarațiile lui Dan Tanasă și pe senatorul AUR de Timiș Ciprian Titi Stoica. Acesta a devenit parlamentar pentru prima dată în 2020, când a fost ales deputat în timp ce lucra într-o țară străină (Marea Britanie), de unde s-a întors pentru a-și prelua mandatul.

Stoica îi găsește justificări lui Tanasă, spunând că „a tras un semnal de alarmă” pentru că „există o mare problemă în Europa”.

„O să mă refer strict la ce am văzut eu în aproape 11 ani trăiți în Marea Britanie. În 2010, când am ajuns acolo, puteam să merg cu soția de mână pe stradă la 10-11 noaptea. De când am ajuns în Marea Britanie și până când am plecat, cu excepția a șase luni, am stat în aceeași zonă din sud-estul Londrei. În ultima perioadă, înainte să plecăm, erau înjunghieri la ordinea zilei, atacuri la bijuterii și magazinele cu valori. Ne era frică să mergem pe stradă după ce se întuneca sau în anumite zone. Asta s-a întâmplat sub ochii noștri timp de 10 ani”, a declarat Ciprian Titi Stoica, pentru Libertatea.

Senatorul AUR consideră că „apelul colegului a fost probabil, nu înțeles greșit, ci pur și simplu amplificat de o anumită propagandă de un anumit tip”.

„Un apel de acest gen este cât se poate de firesc și de natural. Restul exagerărilor nu cred că își au loc. Apelul la trezire și la vigilență este cât se poate de normal. Restul nu vreau să comentez, sunt afirmațiile domniei sale”, a mai spus Stoica, reevaluat de George Simion după ce a fost amenințat cu excluderea din partid pentru că s-a îmbătat și a sunat mai mulți parlamentari în miez de noapte.

Chiar dacă susține că „trebuie să facem o distincție clară între cei care muncesc și fenomenul acesta al migrației care ne afectează”, senatorul AUR spune că provocarea xenofobă a lui Tănasă „este doar un semnal de alarmă, poate mai tranșant sau mai apăsat făcut, de a nu lăsa lucrurile să scape de sub control, pentru că acest fenomen a fost observat în statele europene și se știe clar unde se poate ajunge în 10-15 ani”.

Distincția între imigrant și muncitor străin

Mohammad Murad, pe de altă parte, este de părere că în România există o confuzie între imigranți și muncitori străini. „Imigrant se numește când nu ești angajat și trăiești din banii statului. Se face o confuzie mare. Imigrant nu este cel care are contract de muncă și muncește. Muncitorul străin are aviz de muncă și are ședere temporară, pe un termen limitat. Eu de cel puțin șapte ani lucrez cu forță de muncă străină. După un an-doi i se termină contractul și pleacă. Imigrantul nu este cel care pleacă. Cât timp ești într-un contract nu poți să fii numit imigrant, ca să fim clari”, a explicat Murad pentru Libertatea.

Antreprenorul ajuns milionar din afacerile făcute în România a dat exemplul unei firme românești care ar obține un contract de lucrări în Algeria. „Românii de acolo, care muncesc în compania românească nu pot să fie imigranți. Nu. Muncitorii cu contract legal înseamnă forță de muncă cu ședere temporară. Chiar i-am zis de domnului Tanasă că atunci când vorbești de un subiect trebuie să știi cultura acestui subiect. În căminele unde sunt migranți în România avem de ordinul zecilor de persoane, iar străini care muncesc în România sunt peste 200.000”, a mai declarat Mohammad Murad, pentru Libertatea.

„Ei nu apelează la trei lucruri foarte importante”

Murad, care este unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din AUR, a mai arătat că numai taxele pentru muncă pe care le plătesc muncitorii străini din România depășesc un miliard și jumătate de euro anual, în condițiile în care „ei nu apelează la trei lucruri importante”.

„Nu apelează la sănătate, că majoritatea sunt tineri. Nu au nevoie de act medical în proporție foarte mare. În al doilea rând nu apelează la învățământ și nu apelează la pensie. Cu toate că plătesc la pensie lună de lună, când pleacă nu iau pensie. Ei, de fapt, ce fac? Contribuie la pensie, că ei de aici nu pleacă la pensie. În Germania sau în Italia, când vedeți imigranți care stau pe străzi și nu muncesc e o diferență foarte mare. Eu sunt de acord să nu avem imigranți care nu au contracte de muncă. Dar noi vorbim de forță de muncă. Să nu facem confuzia asta. E o prostie mare”, a mai punctat Murad pentru Libertatea.

