Drumul dintre Albița/Leușeni și Chișinău încă așteaptă să aibă o calitate pe măsura frumuseții viilor și codrilor prin care șerpuiește lin. Cu toate acestea, îți inspiră o calmitate care predomină și în Chișinău, o stare care contrastează cu ochii curioși și temători ațintiți de presa internațională asupra viitorului Republicii Moldova pe fondul ingerințelor hibride ale Kremlinului prin intermediul unor actori politici și non-politici locali.

Soarele rămâne stăpân pe cer, iar norii îl încearcă rar. Poate fi o prevestire pentru alegerile care urmează în două zile?

PAS, încrezător înainte de alegeri

Cu doar câteva ore înainte de încheierea campaniei electorale, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la putere, defilează încrezător până la Parlament: „Foaie verde fir domnesc, în UE vreau să trăiesc”. Provocatorii la care te aștepți, dacă observi amenințările voalate din propaganda Kremlinului, nu apar, iar oamenii de pe stradă se uită cu o bucurie reținută. Doar foarte rar auzi o înjurătură abia rostită, în timp ce activiștii Blocului Electoral „Patriotic”, format din patru formațiuni politice pro-rusești, și cei ai Blocului Electoral „Alternativa” stau în corturi vizibil abătuți.

Marș organizat de PAS în ultima zi a campaniei electorale Foto Vlad Chirea

„Cu PAS în Europa”, strigă șeful partidului, Igor Grosu, și simpatizanții/membrii PAS instalați, la finalul defilării, în fața Parlamentului Rep. Moldova. Când îi vezi, prima senzație este că au încredere că vor câștiga în probabil cele mai importante alegeri din acest an pentru securitatea regională și – de ce nu ? – europeană. (Temerea era că liderul rus Vladimir Putin își dorea Republica Moldova pentru a deschide un nou front împotriva Ucrainei și pentru a se apropia și mai amenințător de lumea pe care vrea să o distrugă la finalul aventurii sale militare: Europa protejată de NATO).

Și totuși, după patru ani de guvernare, marcați de unele scandaluri interne, unele eșecuri, mai ales în privința reformării justiției, o pandemie grea pentru întreaga omenire, un război necruțător în țara vecină, operațiuni hibride din partea Kremlinului, critici zilnice din partea opoziției proruse, acuzații de aroganță din partea micilor partide care spun că sunt proeuropene și… suverane, formațiunea politică fondată de președinta Maia Sandu în contextul manifestațiilor împotriva regimului oligarhic al lui Vladimir Plahotniuc are suficiente provocări pentru a nu obține o nouă majoritate în Parlament.

Un ritm firesc al vieții la Chișinău înainte de alegerile parlamentare Foto Vlad Chirea

Republica Moldova se schimbă în bine, în pofida turbulențelor politice

O ieșire din Chișinău oferă însă indicii că această încredere nu este în van. Republica Moldova arată schimbări în bine. Banii europeni, printre care și românești, intră treptat și se transformă în drumuri moderne, mai ales în Nord, spre Bălți și Soroca, precum și în Sud, în Regiunea Autonomă Găgăuzia, diverse proiecte antreprenoriale cu potențial de durată, grădinițe și școli reparate etc.

Oamenii rezonabili înțeleg foarte bine aceste schimbări. O scurtă discuție cu ei îți dă de înțeles că nu își doresc „prostiile rusești”. Vor un viitor sigur, perceput ca european, la ei acasă, chiar dacă Ucraina vecină se află într-un război teribil. Nu se feresc să muncească și speră să se aleagă de fiecare dată cu „un rod bun”. Astfel de oameni îi găsești inclusiv pe dealurile care acoperă celebrele galerii întinse pe zeci de kilometri ale cramei din Mileștii Mici. Culeg struguri pentru a-i depozita la frigiderele din apropiere construite recent și te invită la ei acasă, chiar dacă sunt osteniți și a doua zi – duminica – se întorc la muncă fără să uite de vot.

Oameni munciți, dar plini de speranțe

O seară petrecută într-o familie de moldoveni te face să reflectezi asupra trecutului, să înțelegi anumite nuanțe ale prezentului și să privești cu optimism spre viitor. Trei cumnați își ajută „tatăl”, împreună cu un vecin, să culeagă doi kilometri de viță de vie. Unul dintre cumnați este născut în România și simpatizează discret cu AUR pe fondul dezamăgirii de „furturile” PSD, iar ceilalți doi sunt localnici care au plătit mii de dolari la vârste fragede unor cărăuși pentru a scăpa de „Moldova lui Voronin” și pentru a-și face un rost în Europa. Într-o zi, după ani buni de muncă grea și „fără posibilități de afirmare” pe un tărâm, totuși, străin și-au luat inima în dinți și au hotărât să se întoarcă acasă cu familiile abia întemeiate. Nu au disperat pe vremea lui Plahotniuc, iar acum nici nu mai au motive.

Ei cred că viitorul aparține oamenilor care pun osul la treabă și au obiective concentrate în jurul împlinirii familiei. Protestatarii? Sunt oameni plătiți care aleg să fie „lenoși” (leneși – n.r.), fiindcă „muncă există din plin și doar dacă nu vrei nu muncești”.

Discuțiile alunecă printre subiecte politice și reflecții filosofice asupra vieții presărate cu bancuri, în timp ce zeama (ciorbă – n.r.) de găină de casă, sarmalele și plăcintele de trei tipuri – brânză, cartofi și varză – așteaptă calde pe masă. Sunt făcute de bunica, care s-a întors și ea definitiv acasă după 20 de ani plini de sacrificii ca „badantă” în Italia. Până la masă, ce se întâmplă cu România? Va cădea oare în capcana unui suveranism anti-românesc? Un proiect mult așteptat este Autostrada Chișinău – Ungheni – Iași, dar nu pentru o nouă emigrare, ci pentru posibilități mai mari de realizare pe plan local.

Un loc inspirat din Constantin Brâncuși și clasici români pe malul unui lac de lângă Chișinău

Continuând printre dealuri, un lac te îmbie la un nou popas. Google Maps îți indică un complex turistic. „Hai să-l vedem!”. La intrare, te izbesc câteva mașini cu numere de înmatriculare din București și Brăila printre mașini „moldovenești”. „Cum au ajuns aici mașinile «românești»?” Răspunsul vine după o scurtă plimbare pe malul lacului: o nuntă. Doi tineri își unesc destinele sub acordurile unei orchestre și într-un grai dulce moldovenesc.

Mai sus de lac, surpriza este una imensă. Citate din clasici români tronează peste porțile de la intrările în obiective: „Limba română este patria mea” (Nichita Stănescu); „Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să vezi foarte departe” (Constantin Brâncuși). Celebrul sculptor român inspiră locul, care ademenește cu replici după Poarta sărutului și Masa tăcerii. Citatul ales pentru Poarta sărutului provine din opera lui Grigore Vieru, un poet esențial pentru renașterea națională basarabeană din anii 1989 – 1991: „Dacă visul unora a fost să ajungă în cosmos, eu viața întreagă am visat să trec Prutul”.

Masa tăcerii și Poarta sărutului la un complex turistic din Costești Foto Ion Gaidău

Chișinăul, însorit și relaxant

Cu câteva ore înainte de deschiderea secțiilor de votare, Chișinăul continuă în ritmul său de weekend liniștit. Oamenii se plimbă sau stau la terase. Sunt mai relaxați și mai bine îmbrăcați decât acum câțiva ani.

Calmul oamenilor nu dispare nici în ziua votului. Mai agitați par a fi jurnaliștii, care o înconjoară pe Maia Sandu în timp ce președinta Republicii Moldova spune că își dorește un Parlament care să păstreze pacea și să continue spre „Moldova europeană”. Îndemnul ei la vot este continuat de președintele Parlamentului, Igor Grosu, și de premierul Dorin Recean, în timp ce liderul opoziției vorbește despre „dezvoltare”, acuză „o tiranie” și face apel către proteste pentru luni, la ora 12:00. La fel ca președinta Maia Sandu, pleacă din secția de votare pe jos, dar o ia la stânga, nu la dreapta, și se pierde, alături de soția sa, înaintând pe o alee nu înainte de a oferi un interviu separat, în rusă, pentru doar câțiva jurnaliști, undeva după colț.

Viața continuă într-un ritm normal, de parcă nici nu vine victoria roșie pe care Igor Dodon o anunță de la sediul Partidului Socialiștilor într-un scurt briefing de presă ținut imediat după închiderea urnelor în Republica Moldova, la ora 21:00.

Trei tinere se plimbă lângă Arcul de Triumf, în Piața Marii Adunări Naționale Foto Vlad Chirea

Exerciții de imagine sub formă de proteste

Palid la față, flancat de reprezentantul comunist Constantin Starîș și de fostul premier comunist Vasile Tarlev, actualul șef al Partidului Viitorul Moldovei, Dodon îți dă impresia că știe că a pierdut, și nu la limită. Cu toate acestea, începe cu acuzații timide de fraudare, susține că a câștigat și reia apelul la proteste, de această dată cu o nuanță bizară: „fără culori de partid”.

Constantin Starîș își face actul de prezență cu un scurt discurs în rusă, în timp ce Vasile Tarlev pare a fi cel mai incisiv dintre ei și își cheamă oamenii la un alt protest, în fața Comisiei Electorale Centrale (CEC), începând cu ora 23:00. Presa vrea răspunsuri, dar cei trei reprezentanți de vârf ai Blocului Electoral „Patriotic” se grăbesc spre ieșire și evită să răspundă dacă încearcă să provoace destabilizări prin anunțurile lor. Doar Vasile Tarlev se întoarce și zâmbește ironic când aude despre „destabilizări”.

Forțele de ordine sunt vigilente, în timp ce câțiva jurnaliști își continuă munca în fața Parlamentului. În rest, tensiunea care se aștepta pare că întârzie sau nu mai vine. Cea mai mare agitație din centru este de fapt la Teatrul Gastronomic, unde tinerii socializează cu muzică pe fundal.

În fața CEC, tensiunile încep să prindă contur. Grupuri de câte trei-patru persoane răsfirate stau de parcă așteaptă un ordin să se adune. Protestul anunțat pentru ora 23:00 începe cu cinci minute mai devreme, după ce o femeie în jur de 40 de ani încearcă un scandal cu forțele de ordine, iar bărbați aflați în spatele ei o încurajează. „Protestatarii” au între 30 și 60 de ani și par a fi după același tipar, dar nu sunt mai mult de 50.

Vasile Tarlev apare înaintea lui Igor Dodon și încearcă să traverseze strada către clădirea CEC, dar acceptă să rămână pe loc după o scurtă „negociere” cu forțele de ordine. Vizavi se aflau deja contramanifestanții – bărbați în toată firea care se declară dispuși să apere votul și instituțiile statului.

Fostul premier comunist nu mai are răbdare, ia megafonul și se declară „un patriot adevărat al neamului”, după care acuză „încălcări” legate de vot, în timp ce Igor Dodon i se alătură și continuă repertoriul.

Igor Dodon ține un discurs în fața CEC Foto Vlad Chirea

Fostul președinte pro-rus al Republicii Moldova își începe discursul cu o scandare: „Jos provocatorii!”, dar încă nu este hotărât în privința acuzațiilor, oscilând între „fraude” sau „presupuse dovezi de fraude”. Pe de o parte, Tarlev, Dodon și oamenii lor strigă „Victorie”, pe de cealaltă parte, contramanifestanții scandează „Hoții” și „Moldova Europeană”, și îl întreabă pe Igor Dodon despre „kuliok”, celebra pungă cu bani primită ca mită, conform detractorilor, de la Vladimir Plahotniuc.

Sceneta din fața CEC se încheie în nici zece minute cu un un nou apel la „un protest pașnic” pentru luni, ora 12:00, în fața Parlamentului. Un apel nefiresc ținând cont de starea de spirit din stradă și de rezultatele preliminare ale votului.

Moldova devine „galbenă” și rămâne proeuropeană

O construcție politică anunțată după o întrevedere la Moscova, Blocul Electoral „Patriotic” a acumulat doar 24,17% din voturi. În schimb, PAS a obținut o victorie clară, cu 50,20% din voturi. Aproape toată Moldova a devenit „galbenă”, inclusiv jumătate din partea de nord, în mod tradițional „roșie”. O surpriză a venit și din Transnistria, unde PAS a luat 30% din voturi.

Pe locul trei s-a situat un alt bloc electoral, „Alternativa” (7,96% din voturi), care trebuie de-acum să își dea arama pe față, și anume dacă este un proiect rusesc pentru a deturna curentul pro-european sau este într-adevăr un proiect proeuropean. „Alternativa” este urmată de Partidul Nostru (6,20%), al excentricului politician Renato Usatîi, și, oarecum surprinzător sau nu, de Partidul „Democrația Acasă” (5,62%), un proiect politic susținut de liderul AUR George Simion. Ca număr de mandate, PAS ar avea 55, Blocul Electoral „Patriotic” 26, „Alternativa” 8, Partidul Nostru 6 și PPDA 6.

Provocările de tip „ruskii mir” nu dispar

Moldova 2030 devine o aspirație pro-europeană clară care cu siguranță va trece prin multe încercări. De altfel, socialiștii&comuniștii nu se lasă. Și Rusia lui Putin nici atât. Deocamdată, protestul organizat în fața Parlamentului a părut mai degrabă un exercițiu de imagine pentru doi politicieni proruși perdanți. Vasile Tarlev a apărut din nou primul, de data aceasta în mijlocul a câteva sute de oameni aduși din țară, iar Igor Dodon l-a urmat în scurt timp și s-a poziționat direct în fața presei pentru declarații, apoi pentru un discurs. Întrebat dacă va demisiona cu un scor de numai 25% și care e rolul acestor proteste, a refuzat să răspundă concret.

Imagine de la protestul din fața Parlamentului de la Chișinău Foto Vlad Chirea

În schimb, a susținut în timpul discursului că opoziția a câștigat în țară – ceea ce este interpretabil – și a recunoscut indirect că PAS a obținut victoria, dar datorită diasporei, în timp ce așa-zișii protestatari au scandat „Moldova, Moldova”. După ce a lansat clasicele acuzații în limba română, a continuat cu îndemnuri – unii le-ar vedea ca amenințări voalate – în rusă: „Vă bucurați prea devreme”; „Nu ne vom preda”. La rândul lui, Vasile Tarlev a spus că așteaptă rezultatele oficiale, după care va anunța dacă le recunoaște sau nu. La fel ca la „protestul” din fața sediului CEC, cei doi și-au trimis oamenii acasă imediat după discursuri și s-au făcut nevăzuți. Totul a durat aproximativ 30 de minute.

De partea cealaltă a manifestanților, un grup de contramanifestanți a rămas scandând în fața presei, inclusiv internaționale: „Moldova, Europa” și „Limba română, unica stăpână”, în timp ce un domn înconjurat de așa-zișii protestatari a transmis un mesaj în rusă pentru o televiziune olandeză: „Vrem o democrație olandeză aici. Nu vrem o «democrație» fascistă, rusească, putinistă. Nu avem nevoie de așa ceva. Asta contravine normelor, culturii noastre tradiționale”.

Lupta pentru democrație și pentru gura de rai va necesita însă mult timp sub asaltul provocărilor de tip „ruskii mir” („lumea rusească”).

