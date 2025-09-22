Potrivit surselor Bloomberg, strategia a fost finalizată în primăvară, sub coordonarea Kremlinului. Miza este uriașă: Rep. Moldova, situată între Ucraina sfâșiată de război și România, țară membră NATO și UE, a devenit un câmp de luptă între forțele proeuropene și cele proruse. Alegerile parlamentare din 28 septembrie sunt organizate la mai puțin de un an după validarea prin referendum a aderării la UE și scrutinul prezidențial câștigat de prooccidentala Maia Sandu.

Patru direcții principale de acțiune

Planul Kremlinului include patru direcții principale de acțiune, după cum arată documentele obținute de Bloomberg. Cele patru direcții sunt:

  • Recrutarea de cetățeni moldoveni din diaspora, inclusiv din Rusia, pentru a-i mobiliza la vot în favoarea partidelor proruse;
  • Organizarea de proteste plătite menite să destabilizeze situația internă;
  • Campanii masive de dezinformare pe rețele sociale;
  • Utilizarea de materiale compromițătoare pentru a șantaja oficiali publici și pentru a perturba procesul electoral.

Doi oficiali guvernamentali europeni familiarizați cu ingerința rusă în alegerile din Republica Moldova au declarat pentru Bloomberg că este „aproape sigur” că regimul de la Moscova intenționează să ducă până la capăt acest plan.

Între timp, instituțiile de aplicare a legii în Rep. Moldova au intensificat măsurile de securitate, cerând blocarea a peste 400 de conturi pe TikTok și confiscând sume importante de bani despre care se crede că urmau să fie folosite atât pentru cumpărarea de voturi, cât și pentru finanțarea protestelor. De altfel, o nouă operațiune a avut loc luni dimineață, peste 100 de oameni, printre care politicieni și pușcăriași, fiind vizați de percheziții din cauza pregătirii unor destabilizări în masă coordonate din Rusia.

Contactat de Bloomberg, Kremlinul a refuzat să comenteze și a reiterat poziția oficială că nu se amestecă în alegerile din alte state. Totuși, precedentele există: Republica Moldova, Georgia și, mai nou, România etc.

Kremlinul vrea să captureze Rep. Moldova

Cetățenii Rep. Moldova sunt nevoiți acum mai mult ca niciodată să aleagă dacă continuă drumul spre UE sau cad în capcana unei Rusii aflate în război întinsă, inclusiv de oligarhi condamnați fugiți în străinătate, cu promisiuni de gaze ieftine și multe manipulări despre cât de „săraci” ar deveni oamenii în cazul aderării la blocul comunitar.

„Scopul Kremlinului este limpede: să captureze Moldova prin intermediul urnelor de vot, să ne folosească împotriva Ucrainei şi să ne transforme într-o rampă de lansare a atacurilor hibride împotriva Uniunii Europene”, a avertizat Maia Sandu în fața deputaților europeni. „Prin protejarea corectitudinii alegerilor din Moldova este apărată totodată securitatea şi stabilitatea regională”, a subliniat președinta Republicii Moldova.

UE și-a exprimat sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova, iar președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul polonez Donald Tusk au vizitat împreună Chișinăul la sfârșitul lunii august.

O opoziție prorusă acerbă împotriva partidului aflat la guvernare

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), fondat de Maia Sandu și majoritar în Parlament, se confruntă cu o opoziție acerbă condusă în principal de Blocul Electoral Patriotic, decis la Moscova, și Blocul Alternativa, o construcție politică pro-rusă care mimează pro-europenismul. Liderul Blocului Electoral Patriotic este fostul președinte pro-rus Igor Dodon, iar cel al Blocului Alternativa este primarul Chișinăului, Ion Ceban, interzis în România și în restul Spațiului Schengen.

Opoziția este însă divizată, notează Bloomberg. Documente separate arată că Igor Dodon a cerut, pe când era președinte, ca serviciile de informații să monitorizeze nu doar adversarii săi politici, ci și alți politicieni pro-ruși, precum și oameni de afaceri. Dodon neagă acuzațiile și susține că acțiunile sale au fost în interesul național.

Rusia a alocat resurse importante pentru a interveni în alegerile din alte țări. În cazul Republicii Moldova, a cheltuit până la 150 de milioane de dolari – pentru dezinformare, proteste, cumpărări de voturi, trafic electoral etc. – pentru a prăbuși referendumul de anul trecut și pentru a o înfrânge pe Maia Sandu, dar în van. Confiscările de bani rusești continuă în Rep. Moldova.

Rep. Moldova riscă o perioadă de tensiuni majore provocate și întreținute de Rusia

În ceea ce privește alegerile parlamentare din 28 septembrie, un alt element din planul Kremlinului este generarea percepției unui scrutin foarte strâns, dar în defavoarea Maiei Sandu. Campaniile de dezinformare și manipulare ale Kremlinului o etichetează pe Maia Sandu drept o „marionetă a Occidentului” și o acuză că ar împinge micul stat spre sărăcie și război.

Și mai grav, planul prevede și proteste violente în ziua alegerilor și după, menite presării Maiei Sandu să demisioneze dacă PAS pierde sau să acuze de fraudă și să conteste rezultatul votului dacă PAS câștigă. Scenariul de destabilizare, care presupune utilizarea unor rețele criminale, indică o perioadă de tensiune majoră pentru Rep. Moldova, cu posibile implicații regionale.

